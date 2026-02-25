1 trường Đại học ngành Y lần đầu xét tuyển khối C tổ hợp Văn Sử Địa: Điểm đầu vào sẽ như thế nào?

Năm 2026, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến mở rộng các tổ hợp xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trong công tác tuyển sinh đại học chính quy. Ngày 24/2 vừa qua, nhà trường đã công bố thông tin dự kiến về các phương thức tuyển sinh đại học năm 2026.

Theo kế hoạch, trường tuyển sinh 14 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy, gồm: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Kỹ thuật y sinh, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng, Dinh dưỡng và hai ngành dự kiến mở mới là Kỹ thuật phục hồi chức năng và Tâm lý học.

Năm 2026, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến đa dạng hóa các tổ hợp xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có cả tổ hợp Văn - Sử - Địa.

Về phương thức tuyển sinh, trường áp dụng 5 hình thức gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (điểm các môn theo tổ hợp, không nhân hệ số); xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT; tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế phù hợp với tổ hợp ngành; xét tuyển theo hợp đồng (thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc V-SAT đáp ứng tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số); và xét tuyển thí sinh là người nước ngoài (đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương và có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định).

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ ở TP Cần Thơ. Ảnh: CTUMP

Đáng chú ý, năm 2026 ngành Y khoa vẫn chỉ xét tuyển duy nhất tổ hợp Toán – Hóa – Sinh (B00). Trong khi đó, các ngành còn lại được mở rộng tổ hợp xét tuyển từ kết quả thi THPT và V-SAT, gồm: Toán – Hóa – Sinh (B00), Toán – Lý – Hóa (A00), Toán – Sinh – Tiếng Anh (B08), Toán – Hóa – Tiếng Anh (D07) và Toán – Lý – Tin (A0T).

Riêng hai ngành Y tế công cộng và Tâm lý học (dự kiến) còn bổ sung thêm các tổ hợp Văn – Sử – Địa (C00) và Toán – Văn – Tiếng Anh (D01).

Năm nay, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dự kiến tuyển khoảng 2.700 sinh viên cho các ngành đào tạo đại học chính quy và liên thông chính quy, tương đương quy mô tuyển sinh của năm 2025.

Năm ngoái, mức điểm trúng tuyển đại học chính quy của trường dao động từ 17 đến 23,88 điểm. Cụ thể, nhà trường đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong tổng số 12 ngành đào tạo, ngành Y khoa dẫn đầu với mức điểm chuẩn cao nhất là 23,88 điểm.

Ở chiều ngược lại, bốn ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là 17 điểm, gồm: Y học dự phòng, Hộ sinh, Y tế công cộng và Dinh dưỡng.

Các ngành còn lại có điểm chuẩn như sau: Răng – Hàm – Mặt đạt 23,35 điểm; Y học cổ truyền 19,50 điểm; Dược học 20,80 điểm; Kỹ thuật y sinh lấy 18,85 điểm cho cả khối A và B; Điều dưỡng 18,60 điểm; Kỹ thuật xét nghiệm y học 19,40 điểm; và Kỹ thuật hình ảnh y học 18,88 điểm.

Học sinh THPT ở Cà Mau được tư vấn thông tin tuyển sinh của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, tháng 1. Ảnh: Fanpage nhà trường

Năm tuyển sinh 2026 ghi nhận nhiều điều chỉnh đáng chú ý tại các trường đào tạo khối ngành Y – Dược. Xu hướng chung cho thấy các cơ sở đào tạo không chỉ tính đến việc mở rộng quy mô tuyển sinh mà còn chú trọng nâng cao chuẩn đầu vào, nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực y tế có nền tảng chuyên môn vững vàng và khả năng hội nhập quốc tế.

Tại Trường Đại học Y Hà Nội, phương án tuyển sinh dự kiến tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phân bổ chỉ tiêu rõ ràng giữa các phương thức. Cụ thể, nhà trường dự kiến dành khoảng 40% chỉ tiêu cho diện xét tuyển thẳng, trong khi 60% còn lại xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. So với các năm trước, trường cũng thay đổi tổ hợp xét tuyển khi sử dụng 6 tổ hợp gồm A00, A01, B00, D01, D07 và D10; đồng thời không còn áp dụng hai tổ hợp C00 và B08. Tổng quy mô tuyển sinh dự kiến vào khoảng 2.150 sinh viên cho hơn 15 ngành đào tạo tại cơ sở Hà Nội và phân hiệu Thanh Hóa. Trong cơ cấu ngành, Y khoa vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa chất lượng cao.

Trong khi đó, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh khoảng 1.690 chỉ tiêu trong năm 2026. Các ngành đào tạo chủ lực tiếp tục được duy trì, bao gồm: Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Y tế công cộng.

Về phương thức tuyển sinh, trường áp dụng 4 hình thức. Trong đó, xét điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn giữ vai trò chủ đạo. Bên cạnh đó là các phương thức: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; và xem xét sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Đáng chú ý, với các ngành có tính cạnh tranh cao như Y khoa, Răng – Hàm – Mặt và Dược học, tổ hợp B00 (Toán – Hóa – Sinh) vẫn tiếp tục là tổ hợp xét tuyển chính.

