Vi nhựa xuất hiện trong một loạt khối u ung thư

25-02-2026 - 13:05 PM | Sống

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã tìm thấy vi nhựa trong 9/10 khối u ung thư tuyến tiền liệt được xem xét.

Vi nhựa từ lâu đã được cảnh báo là xâm nhập mọi ngóc ngách của cuộc sống - bao gồm cơ thể người - và gây ra những mối quan ngại về sức khỏe. Giờ đây, nhóm tác giả dẫn đầu bởi NYU Langone Health (hệ thống Y tế thuộc Đại học New York - Mỹ) đã chỉ ra một mối liên hệ tiềm tàng mới giữa vi nhựa và ung thư tuyến tiền liệt.

Vi nhựa xuất hiện trong một loạt khối u ung thư - Ảnh 1.

Vi nhựa có thể là một trong các yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư tuyến tiền liệt, theo nghiên cứu mới - Ảnh minh họa: TRƯỜNG Y TẾ CÔNG CỘNG HARVARD TH CHAN

Theo News Medical, bằng cách phân tích các mẫu mô thu thập từ 10 bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt, nhóm nghiên cứu đã xác định được các hạt nhựa trong 90% mẫu khối u và 70% mẫu mô lành.

Trong đó, mô ung thư chứa lượng vi nhựa gấp 2,5 lần so với mẫu mô tuyến tiền liệt khỏe mạnh.

Trung bình mô từ khối u ung thư tuyến tiền liệt chứa khoảng 40 microgram nhựa trên mỗi gram mô, còn mô lành chỉ chứa 16 microgram vi nhựa trên mỗi gram mô.

Theo giáo sư - tiến sĩ Stacy Loeb từ Trường Y Grossman của Đại học New York (Mỹ), tác giả chính, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng quan trọng cho thấy việc tiếp xúc với vi nhựa có thể là một yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Mặc dù dữ liệu ban đầu cho thấy có mối liên hệ giữa vi nhựa và các vấn đề sức khỏe khác như bệnh tim và chứng mất trí nhớ, nhưng đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy mối liên hệ giữa các chất này với ung thư tuyến tiền liệt.

Vì vậy, các kết quả trên một lần nữa nhấn mạnh hậu quả tiềm tàng của ô nhiễm nhựa có thể lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta từng ước lượng, đòi hỏi các chính sách quản lý rác thải nhựa tốt hơn trong tương lai.

Mắc ung thư giai đoạn 4 ở tuổi 32, người đàn ông làm 1 việc khiến khối u “biến mất hoàn toàn”

Theo Anh Thư

Người Lao động

