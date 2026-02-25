Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 chỉ tiêu, áp dụng 3 phương thức xét tuyển

25-02-2026 - 15:10 PM | Sống

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 chỉ tiêu, giữ 3 phương thức xét tuyển và quy định cụ thể yêu cầu ngoại ngữ đối với nhiều chương trình đào tạo quốc tế.

Sáng 25/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với tổng chỉ tiêu 9.880 sinh viên. Bên cạnh việc giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển, yêu cầu ngoại ngữ được quy định rõ và chặt chẽ hơn đối với nhiều chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và liên kết quốc tế.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng (XTTN), xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD – TSA) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Việc ổn định phương thức được nhà trường lý giải nhằm tạo sự chủ động cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị và đăng ký xét tuyển.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 chỉ tiêu, giữ 3 phương thức xét tuyển (Ảnh: HUST)

Giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển

Ở phương thức xét tuyển tài năng, thí sinh có thể tham gia theo ba diện: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế; và xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Diện xét tuyển thẳng áp dụng với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (ViSEF), quốc tế (ISEF) do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia, với thời gian đạt giải không quá 3 năm.

Diện xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế yêu cầu thí sinh có điểm trung bình từng năm lớp 10, 11, 12 từ 8,0 trở lên và sở hữu một trong các chứng chỉ còn hiệu lực như SAT, ACT, A-Level, AP, IB. Các mức điểm theo hệ chữ được quy đổi sang thang điểm 10 theo quy định của trường.

Ở diện xét tuyển hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, thí sinh cần có học lực từ 8,0 trở lên trong cả ba năm THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí như đạt giải HSG cấp tỉnh/thành phố trở lên; đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật; tham gia từ vòng thi tháng chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”; hoặc là học sinh hệ chuyên suốt 3 năm THPT.

Điểm hồ sơ năng lực được tính trên thang 100, gồm: điểm tư duy (tối đa 40 điểm, quy đổi từ điểm TSA), điểm thành tích (tối đa 50 điểm) và điểm thưởng (tối đa 10 điểm).

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi TSA năm 2025 hoặc 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sử dụng 8 tổ hợp, gồm K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2; trong đó tổ hợp K01 được tính theo công thức: (Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2) x 1/2.

Quy định rõ điều kiện ngoại ngữ

Nhà trường cho phép thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như VSTEP, IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương đăng ký xác thực trên hệ thống để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo các tổ hợp A01, D01, D07; đồng thời được cộng điểm thưởng ở phương thức xét tuyển tài năng và xét tuyển theo điểm thi ĐGTD.

Tuy nhiên, với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và các chương trình FL1 (Tiếng Anh KHKT và Công nghệ), FL3 (Tiếng Trung KH&CN), FL4 (Tiếng Hàn KH&CN), thí sinh bắt buộc phải đáp ứng một trong các điều kiện: có chứng chỉ VSTEP trình độ B1 trở lên; IELTS Academic đạt từ 5.0 trở lên

Quy định về tham chiếu quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế như TROY-IT và FL2, điều kiện còn cao hơn khi thí sinh phải có IELTS Academic từ 5.5 trở lên (hoặc tương đương); hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn tiếng Anh từ 6,5 điểm.

68 chương trình đào tạo, thêm 5 ngành mới

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn; 26 chương trình chất lượng cao – Elitech; 2 chương trình Việt – Pháp (PFIEV) và 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Năm chương trình mới được mở gồm: Tâm lý học công nghiệp và tổ chức; Tiếng Hàn KH&CN; Hóa học Mỹ phẩm; Kế toán (chương trình tiên tiến); và Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh.

Nóng: TPHCM chính thức chốt môn thứ ba và bài thi bổ sung tuyển sinh lớp 10

Theo Lệ Thu/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
tuyển sinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Profile "khủng" của "công chúa tuyết" hot nhất Olympic: 6 huy chương, 1580 điểm SAT, học vật lý lượng tử Stanford, kiếm 23 triệu đô

Profile "khủng" của "công chúa tuyết" hot nhất Olympic: 6 huy chương, 1580 điểm SAT, học vật lý lượng tử Stanford, kiếm 23 triệu đô Nổi bật

1 trường Đại học ngành Y lần đầu xét tuyển khối C tổ hợp Văn Sử Địa: Điểm đầu vào sẽ như thế nào?

1 trường Đại học ngành Y lần đầu xét tuyển khối C tổ hợp Văn Sử Địa: Điểm đầu vào sẽ như thế nào? Nổi bật

4 bệnh dễ bùng phát trong thời tiết nồm ẩm kéo dài

4 bệnh dễ bùng phát trong thời tiết nồm ẩm kéo dài

14:49 , 25/02/2026
Bậc thầy phong thủy khuyên 4 con giáp hợp đeo vàng nhất: Càng đeo càng giàu có, thịnh vượng, tài lộc bùng nổ

Bậc thầy phong thủy khuyên 4 con giáp hợp đeo vàng nhất: Càng đeo càng giàu có, thịnh vượng, tài lộc bùng nổ

14:32 , 25/02/2026
4 kiểu lừa khi mua vé máy bay, đặt phòng du lịch xuất hiện nhiều sau Tết, công an cảnh báo gấp tới người dân

4 kiểu lừa khi mua vé máy bay, đặt phòng du lịch xuất hiện nhiều sau Tết, công an cảnh báo gấp tới người dân

14:24 , 25/02/2026
Công ty cho 7.000 nhân viên đếm tiền mỏi tay, sếp tuyên bố: “Đếm được bao nhiêu cầm về hết”

Công ty cho 7.000 nhân viên đếm tiền mỏi tay, sếp tuyên bố: “Đếm được bao nhiêu cầm về hết”

14:10 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên