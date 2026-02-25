Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo nóng người dân đặt mua vàng online dịp vía Thần Tài

25-02-2026 - 20:55 PM | Sống

Công an cảnh báo nóng người dân đặt mua vàng online dịp vía Thần Tài

Khi đặt mua vàng online dịp vía Thần Tài, người dân cần hết sức cẩn trọng, tránh thiệt hại tài sản.

Theo công an TP Đà Nẵng, cận ngày vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng tăng cao, nhiều người lựa chọn hình thức đặt hàng trực tuyến để tránh xếp hàng chờ đợi. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo đã triển khai thủ đoạn giả mạo tiệm vàng uy tín, khiến không ít nạn nhân mất tiền mà không nhận được vàng.

Công an Đà Nẵng chỉ rõ, các đối tượng tạo lập fanpage và website có giao diện giống hệt cửa hàng thật, sử dụng logo, hình ảnh cửa tiệm, thậm chí chạy quảng cáo rầm rộ để thu hút người mua. Chúng đưa ra các chương trình “đặt cọc giữ giá”, “giữ chỗ trước, nhận vàng sau” nhằm tạo sự tin tưởng.

Công an cảnh báo nóng người dân đặt mua vàng online dịp vía Thần Tài - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Kịch bản lừa đảo thường diễn ra theo các bước:

- Yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc mua vàng; Thông báo khách “ghi sai nội dung chuyển khoản” hoặc “lỗi hệ thống”;

- Đề nghị cung cấp mã OTP hoặc chia sẻ màn hình điện thoại để “hoàn tiền”.

- Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị rút sạch. Chỉ trong vài phút mất cảnh giác, nhiều người đã bị chiếm đoạt số tiền tích góp lớn.

Đáng lưu ý, các fanpage giả mạo thường được đầu tư kỹ lưỡng với đầy đủ hình ảnh cửa hàng thật, bình luận giả mạo khách mua đông, thậm chí cung cấp mã QR thanh toán nhằm tạo cảm giác uy tín.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

- Không chia sẻ màn hình điện thoại, ứng dụng ngân hàng cho người lạ.

- Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi giao dịch mua vàng. - Chỉ mua vàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua các kênh chính thức đã được xác thực.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong dịp cao điểm mua sắm. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿

