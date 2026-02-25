Đội tuyển Việt Nam đá FIFA Days tháng 3 với đối thủ nào?

Để chuẩn bị cho chiến dịch săn vé dự VCK Asian Cup 2027, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chính thức chốt lịch thi đấu giao hữu quốc tế với ĐT Bangladesh vào cuối tháng 3 tới.

Theo kế hoạch từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ĐT Việt Nam sẽ có màn chạm trán với ĐT Bangladesh vào ngày 26/3. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng, giúp HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự rà soát lực lượng và thử nghiệm những nhân sự mới sau quãng nghỉ dài.

Đối thủ lần này, ĐT Bangladesh (biệt danh "Những con hổ Bengal"), không phải là cái tên dễ bị bắt nạt. Đại diện Nam Á đang có phong độ rất ổn định với chuỗi thành tích ấn tượng gần đây: Hòa 2-2 trước Nepal trong trận giao hữu; Thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Ấn Độ tại Vòng loại Asian Cup.

Lối chơi bền bỉ và tinh thần quật cường của Bangladesh được kỳ vọng sẽ tạo ra những thử thách cần thiết, giúp các cầu thủ Việt Nam tìm lại cảm giác thi đấu đỉnh cao trước khi bước vào trận cầu then chốt.

Tuyển Việt Nam đá với Bangladesh dịp FIFA Days tháng 3 (Ảnh: VFF)

Ngay sau trận giao hữu này, ĐT Việt Nam sẽ di chuyển về Ninh Bình để tiếp đón ĐT Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu diễn ra vào ngày 31/3/2026 tại SVĐ Thiên Trường.