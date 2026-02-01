Chí Trung tiết lộ lý do không kết hôn với bạn gái doanh nhân kém gần 20 tuổi

Mới đây, khi trả lời báo Tiền Phong, NSƯT Chí Trung cho biết, anh và bạn gái kém 20 tuổi có tình yêu đẹp, nhưng cả hai không tiến đến hôn nhân mà chọn nhà ai nấy ở.

Nam NSƯT cho biết, anh hiện đang rất hài lòng với cuộc sống của mình. Anh có nhà, có tình yêu đẹp. Anh và bạn gái thỏa thuận cứ yêu nhau thôi, không kết hôn, ai ở nhà người đó.

Chí Trung nói: “Tôi khôn đấy, không phải dại đâu. Ở tuổi này, tôi hiểu rằng ràng buộc chưa chắc đã làm tình yêu bền hơn. Tôi lại nhiều bệnh: tiểu đường, huyết áp, tim mạch… Không biết sau này thế nào, bạn gái lại kém tôi gần 20 tuổi.

Tôi không thể ràng buộc người ta khi chính mình cũng chưa biết tương lai sức khỏe ra sao. Tôi có thể thuê người giúp việc để chăm sóc mình. Viện dưỡng lão, tôi nói cho vui thôi, nhưng đó cũng là một giải pháp”.

Chí Trung và bạn gái kém gần 20 tuổi.

NSƯT Chí Trung (sinh năm 1961) là danh hài, diễn viên kịch và đạo diễn nổi tiếng. Anh đặc biệt ghi dấu ấn với vai "Táo Giao thông" trong Gặp nhau cuối năm. Chí Trung từng làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, gắn liền với các vai diễn chính kịch sâu sắc, sở hữu phong cách hài trí tuệ và hiện có cuộc sống bình yên sau khi nghỉ hưu.

Về đời tư, NSƯT Chí Trung từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm với NSND Ngọc Huyền. Sau ly hôn, nam nghệ sĩ đối diện với nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Anh cho biết bản thân lựa chọn cách im lặng và nhận phần trách nhiệm về mình, coi đó là thái độ cần có của người đàn ông khi không giữ được hạnh phúc gia đình.

Sau khi "đường ai nấy đi", mối quan hệ giữa NSƯT Chí Trung và vợ cũ được đánh giá là văn minh. Cả hai vẫn giữ sự tôn trọng trong công việc, sinh hoạt gia đình và mối quan hệ với con cháu. Nam nghệ sĩ cho biết đây là cách ứng xử phù hợp, nhằm tránh tổn thương kéo dài cho đôi bên.

Hiện tại, nam NSƯT đang có bạn gái mới. Bạn gái Chí Trung tên Ý Lan sinh năm 1979, từng đạt danh hiệu Á hậu Doanh nhân năm 2017. Tuy nhiên, chị được biết đến nhiều với câu chuyện tình yêu cùng NSƯT Chí Trung.

Cả hai xác nhận yêu nhau từ đầu năm 2020. Từ khi công khai mối tình với bạn gái kém 18 tuổi, Chí Trung không tiếc lời khen dành cho bạn gái. Á hậu Ý Lan có 2 con gái, con gái đầu của chị đã kết hôn và sinh con. Hiện tại, chị ở cùng con gái út, đang học cấp 2.

Chí Trung hiện có cuộc sống bình yên sau đổ vỡ.

Dù đã lên chức bà ngoại nhưng Ý Lan vẫn giữ được vẻ trẻ trung, hiện đại. Chị gây ấn tượng với người đối diện bởi lối nói chuyện có duyên, thông minh và tràn đầy năng lượng.

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung chọn sống một mình, không nương nhờ con cái. Báo Thanh Niên viết, nam NSƯT cho rằng mỗi thế hệ có nếp sinh hoạt khác nhau, nếu sống chung dễ làm phiền nhau. Nam nghệ sĩ chủ động thuê người giúp việc để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày và thông báo cho con cái khi cần thiết.