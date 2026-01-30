Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NSƯT Chí Trung: "Lương tôi 12,2 triệu/tháng, đủ sống, chưa đủ để đi chơi, đi du lịch"

30-01-2026 - 15:50 PM | Lifestyle

"Cả một đời tôi cũng lao động quần quật, để mong có được nhiều tiền", nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ.

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung chọn cách sống chậm, bình thản và thẳng thắn chia sẻ về đời sống tinh thần cũng như thu nhập sau khi nghỉ hưu. Những trải lòng của anh nhận được nhiều sự đồng cảm bởi sự chân thật, không né tránh thực tế.

Mới đây, nam nghệ sĩ nói về hành trình đi tìm hai chữ "bình yên" sau một đời lao động nghệ thuật bền bỉ. Anh tâm sự: "Bình yên là món quà của tuổi xế chiều. Khi còn trẻ, tôi cũng như các bạn, chạy theo rất nhiều điều, mà quên mất rằng sự bình yên trong lòng chính là điều quý giá nhất.

Clip NSƯT Chí Trung chia sẻ quan điểm về sự bình yên

Cả một đời tôi cũng lao động quần quật, để mong có được nhiều tiền. Thực ra lúc đầu, tôi chỉ mong gia đình có bữa cơm có thịt, con cái có cốc sữa để uống vì vợ tôi không có sữa. Sau đó thì tôi mong có nhà đẹp, xe sang để đi cho oai. Bây giờ, tôi nghiệm ra rằng, sự bình yên không nằm ở căn nhà to hay chiếc xe sang, mà ở sự thanh thản trong tâm trí mình, khi mình biết buông những điều không đáng.

Có một bài thơ mà một bạn tặng tôi thế này: "65 mình vẫn phăm phăm. Hay ăn, hay ngủ, đêm nằm mộng mơ. 65 mình lại ngẩn ngơ. Hay trong câu hát thẫn thờ ai qua. 65 tuổi tự thấy chưa già. Sẽ còn chiến đấu nhưng là mưu sinh'.

Tại sao lại mưu sinh? Đơn giản thôi, lương hưu của tôi 12,2 triệu/tháng, nói đủ sống không thì cũng đủ, nhưng chưa đủ để đi chơi, đi du lịch.

NSƯT Chí Trung: "Lương tôi 12,2 triệu/tháng, đủ sống, chưa đủ để đi chơi, đi du lịch"- Ảnh 1.

Vậy thì mưu sinh như thế nào? Ai mời đi diễn thì tôi đi. Ai mời đi quay thì tôi thi. Ai mời đi thu đài thì tôi đi. Ai mời quảng cáo thì tôi quay, miễn là đảm bảo tuân thủ pháp luật. Tóm lại là tôi vẫn phải mưu sinh, nhưng ở mức độ nhẹ hơn, cũng chỉ để được bình yên thôi các bạn ạ.

Bình yên, một chữ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại phức tạp. Để tìm sự an yên trong lòng mỗi người, phải trải qua một quá trình sống, cảm nhận được sung sướng và giấu đi những niềm đau".

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961, từng là Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ và là một trong những nghệ sĩ trụ cột của sân khấu kịch phía Bắc suốt nhiều thập kỷ. Anh ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn trên sân khấu và truyền hình, đặc biệt là vai Táo Giao thông trong chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm của VTV.

NSƯT Chí Trung: "Lương tôi 12,2 triệu/tháng, đủ sống, chưa đủ để đi chơi, đi du lịch"- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Chí Trung hiện có cuộc sống vui vẻ, nhiều năng lượng bên bạn gái

NSƯT Chí Trung được đánh giá là nghệ sĩ có đời sống tinh thần cởi mở, thẳng thắn, không ngại nói về những góc khuất nghề nghiệp, thu nhập hay hôn nhân. Sau khi nghỉ hưu, anh vẫn tham gia biểu diễn, đóng phim và thường xuyên đăng tải các clip về cuộc sống đời thường trên mạng xã hội.

Theo PV

Thanh niên Việt

