Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự

30-01-2026 - 14:50 PM | Lifestyle

Kiếm tiền chưa bao giờ là chuyện dễ. Với nhiều người, mỗi đồng làm ra đều phải cân nhắc trước khi tiêu. Thế nhưng trong đời sống hiện đại, không ít khoản chi phát sinh chỉ vì… “thấy thiếu là mua”, “thấy người ta dùng đẹp là mình cũng muốn có”.

Cho đến khi tôi đọc được những chia sẻ rất đời của một người phụ nữ trung niên về cách bà sắp xếp, dọn dẹp và tận dụng đồ đạc trong nhà, tôi mới giật mình nhận ra: rất nhiều thứ ta từng bỏ tiền ra mua, thực chất có thể giải quyết bằng những vật sẵn có nếu chịu đổi góc nhìn.

Không phải kiểu tiết kiệm khổ hạnh, cũng không phải nhịn chi tiêu. Đó là tiết kiệm thông minh, xuất phát từ kinh nghiệm sống, sự quan sát tinh tế và thói quen không chạy theo đồ dùng “mua cho có”.

Dưới đây là 8 món quen thuộc trong gia đình mà người phụ nữ ấy khẳng định: “Không cần mua - vẫn dùng rất ổn”.

1. Không cần mua túi đựng giày chống bụi

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 1.

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 2.

Giày dép để lâu trong tủ rất dễ bám bụi, nhất là khi giao mùa. Nhiều người chọn mua túi đựng giày riêng, nhưng theo kinh nghiệm của dì: màng bọc thực phẩm là quá đủ.

Chỉ cần bọc kín giày, đặt miệng bọc hướng xuống. Với giày bẩn, có thể bọc riêng phần đế và phần thân bằng hai lớp khác nhau. Cách này dùng được cả với giày size lớn, tiết kiệm tiền và không chiếm thêm không gian lưu trữ.

2. Không cần mua hộp đựng rau củ thân dài

Hành lá, cần tây, khoai lang… nếu để bừa trên bếp vừa bẩn vừa rối mắt. Người trẻ hay mua giá đựng riêng, còn người trung niên thì… tận dụng túi có sẵn.

Những chiếc túi vải bố cũ, túi giấy, thậm chí túi đựng đồ ăn mang đi loại dày, có lớp giấy bạc bên trong đều dùng rất tốt. Treo lên kệ bếp, để nơi thoáng mát, rau củ vừa gọn vừa bền hơn.

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 3.

3. Không cần mua chất khử mùi tủ lạnh

Tủ lạnh có mùi phần lớn không phải do thiếu chất khử mùi, mà do thực phẩm không được đóng gói đúng cách.

Dì chọn cách đơn giản: lấy hết đồ ra, lau sạch tủ, sau đó đặt vài chiếc khăn mặt hơi khô vào các ngăn để hút mùi. Hai - ba ngày thay khăn một lần. Không hóa chất, không tốn tiền, mùi biến mất rất nhanh.

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 4.

4. Kính mắt không cần hộp - chỉ cần đúng chỗ

Rất nhiều người từng hoảng hốt vì sáng đi làm không tìm thấy kính. Giải pháp của dì nghe qua thì buồn cười nhưng lại cực kỳ hiệu quả: kẹp cá mập kẹp kính vào rèm cửa, đúng vị trí quen tay.

Sáng ngủ dậy, với tay là có kính đeo. Không trầy tròng, không rơi vỡ, không phải mua thêm hộp đựng.

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 5.

5. Không cần mua hộp sắp xếp tủ lạnh

Nhìn những chiếc tủ lạnh được sắp xếp bằng đủ loại hộp trong suốt, ai cũng từng thấy “thèm”. Nhưng thực tế, túi trà sữa, túi đồ ăn mang đi mới là giải pháp rẻ và linh hoạt hơn nhiều.

Chỉ cần cắt quai, gấp gọn mép túi theo chiều cao mong muốn. Túi lớn đựng rau, thịt; túi nhỏ đặt ở cánh cửa tủ cho gia vị, đồ ăn vặt. Bẩn thì rửa, hỏng thì bỏ, không tiếc.

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 6.

6. Khay xà phòng: Mua là… khổ

Khay đựng xà phòng đẹp mấy cũng dễ đóng cặn, rất khó rửa. Người phụ nữ này chọn cách đơn giản hơn: dùng túi lưới đựng tỏi để bọc xà phòng và treo lên tường.

Xà phòng khô nhanh, không đọng nước, tạo nhiều bọt và đặc biệt là sạch sẽ. Không có túi lưới? Dì còn sáng tạo hơn: ấn nắp chai nhựa vào giữa bánh xà phòng để làm khay thoát nước tự nhiên.

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 7.

7. Không cần mua hộp đựng quần áo trong tủ

Tủ có ngăn treo dài nhưng ít đồ treo? Đừng mua thêm hộp đựng. Giỏ trái cây bằng nhựa - loại hay được tặng khi mua hoa quả - chính là giải pháp.

Giặt sạch, để vào ngăn dưới, gấp gọn quần áo trái mùa. Nhẹ, thoáng, nhìn không rối mà lại tiết kiệm được kha khá tiền mua đồ lưu trữ.

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 8.

8. Không cần mua hộp đựng kẹp tóc

Nhà có phụ nữ, kẹp tóc lúc nào cũng nhiều và dễ thất lạc. Thay vì mua hộp chuyên dụng, dì dùng túi giấy cũ, rạch vài đường song song rồi kẹp kẹp tóc vào đó.

Có quai xách nên treo lên tường hoặc móc tủ rất tiện. Dễ nhìn, dễ lấy, không lộn xộn.

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 9.

Sống tối giản kiểu người trung niên: 8 món trong nhà "khỏi mua" vẫn gọn gàng, sạch sẽ và tiết kiệm tiền thật sự - Ảnh 10.

Một góc nhìn khác về tiết kiệm

Tiền bạc luôn cần thiết, nhưng tiết kiệm không đồng nghĩa với thiếu thốn. Đôi khi, chỉ cần chậm lại một nhịp trước khi mua, nhìn quanh nhà một vòng, ta sẽ nhận ra: rất nhiều vấn đề có thể giải quyết bằng những thứ đã có sẵn.

Lối sống tối giản của người trung niên không hào nhoáng, không cầu kỳ, nhưng bền bỉ và hiệu quả. Và quan trọng nhất: nó giúp tiền được dùng đúng chỗ, thay vì trôi đi trong những món “mua cho yên tâm”.

Nhà lúc nào cũng sạch bóng như nhà mẫu: Người phụ nữ trung niên sống tối giản đến mức khiến nhiều người… vừa mê vừa sợ

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

