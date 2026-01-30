Nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam từng phải “rải CV xin việc” chật vật, đổi đời nhờ Tóc Tiên “chốt đơn”

Ở thời điểm hiện tại, Bùi Công Nam được xem là một trong những nhạc sĩ đắt show nhất của Vpop, cái tên xuất hiện dày đặc trong các dự án âm nhạc lớn, chiến dịch thương hiệu quy mô và cả những sân chơi giải trí có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhưng đằng sau vị thế được nhiều người ngưỡng mộ ấy là một giai đoạn khởi nghiệp đầy chông chênh, nơi Bùi Công Nam từng phải “rải CV” theo đúng nghĩa đen của một người làm nghề sáng tạo đi tìm cơ hội.

Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam

Nam nhạc sĩ sinh năm 1994 tại Đắk Lắk, từng theo học Đại học Công nghiệp TP.HCM trước khi quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bệ phóng đầu tiên của anh là Sing My Song 2016, nơi ca khúc Chí Phèo gây chú ý mạnh nhờ tư duy trào phúng, kể chuyện đời thường sắc sảo. Dù không giành ngôi vị cao nhất, Bùi Công Nam vẫn được xem là thí sinh có màu sắc cá nhân rõ nét nhất đội Nguyễn Hải Phong. Tuy nhiên, bước ra khỏi cuộc thi, con đường phía trước không hề bằng phẳng. Anh loay hoay giữa việc làm ca sĩ hay nhạc sĩ, giữa mong muốn thể hiện bản thân và thực tế khắc nghiệt của thị trường âm nhạc.

Bùi Công Nam nói về quá khứ khởi nghiệp bị từ chối

Chính trong giai đoạn này, Bùi Công Nam thừa nhận anh đã miệt mài gửi demo cho hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tóc Tiên, Bích Phương, Hiền Thục, Văn Mai Hương… theo cách mà anh ví von là “rải CV xin việc”. Nhiều bản nhạc được gửi đi rồi rơi vào im lặng, không phản hồi, không hồi âm. Đó là quãng thời gian mà sự kiên trì trở thành tài sản lớn nhất, khi mỗi bản demo không được chọn vẫn buộc anh phải tiếp tục viết, tiếp tục thử và tiếp tục chờ đợi.

Bước ngoặt đến vào tháng 7/2018, khi ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh ra đời. Bài hát do Bùi Công Nam sáng tác, được Touliver đảm nhận phần sản xuất âm nhạc và Tóc Tiên là người “chốt đơn”. Ít ai ngờ rằng một bản ballad pha trộn chất liệu hiện đại, future bass nhẹ nhàng lại trở thành cú hit mang tính “đổi đời” cho nam nhạc sĩ. Có Ai Thương Em Như Anh nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng, trở thành câu quote cửa miệng của giới trẻ, đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube và giành giải Bài hát của năm tại Cống hiến 2019 – một trong những giải thưởng chuyên môn danh giá nhất của âm nhạc Việt.

Tóc Tiên - Có Ai Thương Em Như Anh - ft. Touliver

Với Bùi Công Nam, ca khúc này không chỉ là một bản hit, mà còn là sự “cứu rỗi” đúng như cách anh từng chia sẻ. Thành công của Có Ai Thương Em Như Anh đã định vị lại hoàn toàn hình ảnh của anh trong giới chuyên môn. Từ một nhạc sĩ được biết đến với nhạc trào phúng, kể chuyện, Bùi Công Nam chứng minh anh có khả năng viết nhạc tình sâu sắc, văn minh và phù hợp với thị hiếu đại chúng. Sau cú hích ấy, hàng loạt nghệ sĩ hạng A và các nhãn hàng lớn tìm đến đặt hàng, mở ra một giai đoạn làm việc với cường độ cao và nguồn thu nhập ổn định từ bản quyền lẫn dự án quảng cáo.

Thành công của Có Ai Thương Em Như Anh cũng được xem là kết quả của một “kiềng ba chân” hiếm hoi trong V-pop. Touliver đã “phù phép” bản phối theo hướng hiện đại, sang trọng, tránh lối mòn ballad sướt mướt. Tóc Tiên, ở thời điểm đang trong giai đoạn thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn cảm xúc cá nhân, đã thể hiện trọn vẹn chiều sâu của ca khúc, khẳng định cô không chỉ mạnh về EDM hay vũ đạo mà còn có nội lực giọng hát đáng kể. Ba cá tính âm nhạc tưởng chừng khác biệt lại tìm được điểm chung, tạo nên một sản phẩm vừa có giá trị nghệ thuật vừa đạt hiệu quả thương mại cao.

Bùi Công Nam đắt show, đắt "đơn hàng" viết nhạc

Sau bước ngoặt này, Bùi Công Nam tiếp tục mở rộng dấu ấn bằng việc trở thành tác giả của loạt ca khúc quảng cáo và nhạc Tết đình đám như Tết Này Con Sẽ Về, Năm Qua Đã Làm Gì,... Khả năng nắm bắt tâm lý số đông, viết ca từ tích cực, gần gũi hợp không khí Tết giúp anh được mệnh danh là “ông hoàng nhạc Tết” mới của Vpop, cái tên luôn được các nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng” mỗi dịp cuối năm.

Dù đã có nhiều hit trước đó, phải đến chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm 2024, thương hiệu cá nhân của Bùi Công Nam mới thực sự bùng nổ. Anh cho thấy sự đa năng hiếm có khi vừa hát, sáng tác, rap, nhảy và tham gia dàn dựng tiết mục. Sự thông minh, hài hước và tỉnh táo trong cách thể hiện khiến khán giả gọi anh là “mầm non giải trí”, đồng thời giúp lượng người hâm mộ tăng trưởng nhanh chóng. Từ một nhạc sĩ đứng sau ánh đèn sân khấu, Bùi Công Nam bước ra như một nghệ sĩ trình diễn thực thụ, thay đổi hoàn toàn vị thế trong mắt công chúng.

Năm 2024 cũng đánh dấu sự thừa nhận rõ rệt từ giới chuyên môn và khán giả khi Bùi Công Nam được vinh danh tại WeChoice Awards ở hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật. Danh xưng “nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam” không còn mang tính ví von, khi anh liên tục xuất hiện trong các dự án lớn, từ âm nhạc cá nhân, chương trình giải trí đến chiến dịch thương hiệu quy mô.

Gần đây nhất, việc góp mặt trong ca khúc chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam của album WeChoice Awards 2025, bên cạnh Hải Bột và Hoàng Dũng, cho thấy Bùi Công Nam không chỉ là một hit-maker hiệu suất cao mà còn là nghệ sĩ có chiều sâu chuyên môn, đủ khả năng kết nối các thế hệ âm nhạc và lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Bùi Công Nam đang ở giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp

Từ những bản demo bị từ chối đến vị trí nhạc sĩ được săn đón bậc nhất hiện nay, hành trình của Bùi Công Nam là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự kiên trì và khả năng tự làm mới mình trong một thị trường khắc nghiệt. Cú hit không ngờ đến năm 2018 đã mở cánh cửa, nhưng chính tư duy âm nhạc hiện đại, ca từ văn minh và tinh thần lao động bền bỉ mới là yếu tố giúp anh đứng vững và tiến xa trong làng nhạc Việt.

