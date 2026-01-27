Nhạc sĩ ở nhà tập thể phố Vạn Bảo, Hà Nội: U100 vẫn nhận giải thưởng khủng và mối tình sâu nặng với vợ

U100 sức khỏe yếu dần nhưng vẫn theo dõi thời sự, cập nhật tin tức

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930. Ông là cựu Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, tác giả của bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng", "Đảng đã cho ta một mùa xuân", "Chiếc đèn ông sao”. Trong gia tài âm nhạc của mình, nhạc sĩ Pham Tuyên đã viết hơn 700 ca khúc, trong đó có khoảng 200 ca khúc thiếu nhi được phổ biến.

Mới đây, trong lễ trao giải Tinh hoa Việt, ở hạng mục Tinh hoa cống hiến đã được trao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên. Theo ban tổ chức, đây là hạng mục không có danh sách đề cử, mà là chiếc cúp cao quý nhất được trân trọng kính tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên như một lời tri ân đối với sự tận hiến bền bỉ của ông cho nền văn hóa - nghệ thuật nước nhà.

Trong năm 2025, ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên được vang lên rộng rãi trên nhiều sân khấu lớn, đặc biệt trong các hoạt động kỷ niệm A50 và A80, trở thành giai điệu gắn liền với niềm tự hào dân tộc.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên được vinh danh ở tuổi U100.

Tuy nhiên, do vấn đề sức khỏe, nhạc sĩ Phạm Tuyên không thể có mặt tại buổi lễ. Nhà báo Phạm Hồng Tuyến, con gái út của ông, thay mặt gia đình lên nhận giải thưởng.

Chia sẻ tại lễ trao giải, con gái út nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết, thời gian gần đây, sức khỏe của ông suy giảm, ông ít nói hơn trước. Ông chỉ chia sẻ ngắn gọn, bày tỏ niềm biết ơn khi ở tuổi này vẫn được đông đảo công chúng nhớ đến.

Báo Dân Trí viết, giữa tháng 1 vừa qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên đón sinh nhật lần thứ 96 tại Hà Nội. Trong ngày đặc biệt, nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả đã đến chúc mừng ông. Trước tình cảm nồng hậu của mọi người, nhạc sĩ nhiều lần xúc động rơi nước mắt.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên hiện sống tại căn phòng tập thể trên phố Vạn Bảo (Hà Nội), nơi ông gắn bó hơn 30 năm qua. Chân ông cũng yếu dần, mỗi lần đứng dậy hay di chuyển đều cần người hỗ trợ nhưng nhạc sĩ vẫn duy trì thói quen theo dõi thời sự mỗi ngày để cập nhật thông tin. Với ông, sách báo luôn là nguồn dưỡng chất không thể thiếu cho đời sống tinh thần.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Phạm Hồng Tuyến cho biết, ở tuổi gần 100, sức khỏe của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã suy giảm đáng kể. Thị lực kém hơn, đôi lúc ông lẫn lộn giữa hiện tại và những miền ký ức xa xôi.

Cách đây ít ngày, ông được tổ chức sinh nhật lần thứ 96.

Mối tình chung thủy, sâu nặng với vợ

Về cuộc sống riêng, nhạc sĩ Phạm Tuyên kết hôn với bà Ánh Tuyết đã mất 17 năm. Trước khi ra đi, bà phải chống chọi với nhiều bệnh nhưng vẫn dành trọn những năm tháng cuối đời để viết hồi ký “Chúng tôi đã sống như thế” cho gia đình, như một cách đáp lại tình yêu của chồng và lưu giữ những tư liệu quý giá cho những người yêu mến nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Hồi ký ban đầu được in vài trăm cuốn, lưu hành nội bộ. Đến năm 2017 được phát hành rộng rãi. Hồi ký mang đến cho người đọc bức tranh toàn cảnh về gia đình Phạm Tuyên những năm 30 thế kỷ trước, chân dung cụ Phạm Quỳnh cùng sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân sau này của hai ông bà.

Hồi ký còn bật mí hoàn cảnh ra đời các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Tuyên như Tiến lên đoàn viên (1954), Chiếc đèn ông sao (1956), Trường cháu là trường mầm non (1973), Cô và mẹ (1975), Chú voi con ở bản Đôn (1983), Cánh én tuổi thơ (1987), Chiếc gậy Trường Sơn (1967), Như có Bác trong ngày vui đại thắng (1975)…

Nhiều chi tiết được vợ Phạm Tuyên ghi chép tỉ mỉ. Khi sách xuất bản, nhiều người tỏ ý nghi ngờ nhạc sĩ mới là người viết bởi có những chuyện tưởng rằng chỉ ông mới hiểu được.

Theo nhạc sĩ, hồi ký của vợ ông "là cả một công trình với cả tình yêu, trách nhiệm cho gia đình, cuộc sống với văn phong vừa mạch lạc của khoa học, vừa tinh tế của nghệ thuật, lại lấp lánh ân tình của cuộc đời", tờ Vnexpress trích đăng.

Hiện tại, sức khỏe của nam nhạc sĩ suy yếu, phải ngồi xe lăn, trí nhớ cũng không được minh mẫn.

Cuốn sách cũng khiến người đọc cảm động bởi tình cảm thủy chung, bền chặt mà nhạc sĩ Phạm Tuyên và vợ dành cho nhau suốt nhiều năm. Bà Ánh Tuyết bộc bạch trong sách: "Nếu tôi được coi là điểm tựa của nhạc sĩ Phạm Tuyên thì chính anh ấy cũng là điểm tựa của tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để sống và làm việc…".