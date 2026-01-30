Mỹ nhân từ bỏ hào quang showbiz đi làm TVHK: Nhan sắc nhìn 1 lần là vấn vương, style đơn giản mà đẹp đỉnh

Hana (sinh năm 1993) từng là trưởng nhóm kiêm visual center của nhóm nhạc nữ Gugudan. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng khí chất lạnh lùng nổi bật, cô từng được kỳ vọng sẽ trở thành "công chúa băng giá" thế hệ tiếp theo của Kpop. Tuy nhiên, cả Gugudan lẫn Hana đều không đạt được thành công như mong đợi.

Sau khi nhóm tan rã vào năm 2020, nữ idol chuyển sang hoạt động với tư cách diễn viên. Gần đây nhất, Hana khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ về công việc mới của mình. Cô quyết định rời xa hào quang showbiz để theo đuổi một hướng đi hoàn toàn khác: trở thành tiếp viên hàng không. Trên Instagram cá nhân, Hana vui vẻ cập nhật: "Mình đang làm tiếp viên hàng không, mình bay khắp mọi nơi". Quyết định này của Hana nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng và ủng hộ từ người hâm mộ.

Hana là một trong những idol hiếm hoi từ bỏ hào quang showbiz để chuyển hướng làm tiếp viên hàng không

Dù không thực sự "thành danh" trong vai trò người nổi tiếng, Hana vẫn gây ấn tượng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang ổn định và cuốn hút. Trên Instagram, cô sở hữu gần 100.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng cuốn hút. Phong cách ăn vận theo hướng đơn giản, thanh lịch và dễ ứng dụng của Hana cũng nhận về không ít lời khen ngợi.

Hana diện đơn giản áo jacket cùng quần jeans ống loe, tạo cảm giác "hack chân" giúp cô khoe trọn vóc dáng thanh mảnh. Đây đồng thời cũng là cách phối đồ được nhiều chị em yêu thích

Vi vu đi chơi, Hana mặc cực cool với áo khoác dáng rộng, phối cùng quần short jeans. Để diện mạo thêm sành điệu, cô phối cùng quần tất đen và hoàn thiện bằng boots cao cổ

Style đời thường của Hana đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch, sành điệu. Cô diện cardigan cùng quần jeans dáng rộng, và lựa chọn kết hợp với sneaker - vừa thoải mái, vừa đẹp lại trendy

Diện áo da, Hana tiếp tục ưu ái quần jeans. Lần này, cô chọn tông xám đen để tạo sự hài hòa cho tổng thể. Điểm nhấn của set đồ full đen nằm ở chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lá - một phụ kiện nhỏ nhưng đủ để tạo điểm nhấn, giúp outfit bớt đơn điệu và thêm phần cá tính

Dễ nhận ra Hana đặc biệt yêu thích đồ jeans và cũng cực kỳ hợp với chất liệu này. Cô chọn combo quần jeans dáng rộng kết hợp áo khoác denim lửng, bên trong layer cùng áo thun trắng đơn giản, tạo nên tổng thể gọn gàng, trẻ trung mà vẫn rất thời thượng

Từ đông sang hè, gu ăn vận của Hana vẫn xoay quanh những món đồ đơn giản, dễ ứng dụng. Cô diện áo thun ngắn tay kết hợp quần jeans ống loe, khoác hờ thêm một chiếc áo khoác mỏng để tạo điểm nhấn cho tổng thể

Quần jeans là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của Hana. Cô linh hoạt biến hóa với nhiều cách phối khác nhau để tránh cảm giác nhàm chán, chẳng hạn chỉ cần kết hợp cùng áo kẻ ngang là tổng thể đã trở nên trẻ trung và cuốn hút hơn hẳn



