Mỹ nhân này được giới CEO công nghệ bảo vệ bằng mọi giá: Fandom giàu nhất showbiz, U45 trẻ đẹp như thiếu nữ





Trong showbiz Hoa ngữ, nhan sắc chưa bao giờ là thứ hiếm. Thứ hiếm là một người phụ nữ có thể khiến đàn ông quyền lực muốn bảo vệ, phụ nữ khác muốn học theo, và công chúng thì không nỡ quay lưng. Vương Tâm Lăng là trường hợp như vậy.

Rất nhiều người từng cho rằng sức hút của cô đến từ vẻ ngoài ngọt ngào, từ những bản tình ca trong trẻo gắn với thanh xuân. Nhưng theo thời gian, người ta nhận ra điều khiến Vương Tâm Lăng khác biệt không nằm ở việc cô đẹp đến đâu, mà ở cảm giác an toàn và dễ chịu mà cô đem lại.

Đại diện cho lứa thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) 2000s, tình đầu của bao thế hệ khán giả

Vương Tâm Lăng, sinh năm 1982 tại Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc). Cô lớn lên trong một gia đình không mấy dư dả, tuổi thơ trải qua nhiều biến động khi cha mẹ ly hôn sớm. Từ nhỏ, Vương Tâm Lăng đã sớm hình thành tính cách độc lập, tiết chế và có phần dè dặt, những nét tính cách sau này trở thành thương hiệu cá nhân của cô trong mắt công chúng.

Vương Tâm Lăng theo đuổi hình tượng kẹo ngọt, trong trẻo và dễ thương. Nguồn: QQ

Niềm yêu thích ca hát của Vương Tâm Lăng bộc lộ khá sớm. Cô từng theo học các lớp đào tạo nghệ thuật, tham gia nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng tại Đài Loan (Trung Quốc). Bước ngoặt đến khi Vương Tâm Lăng giành chiến thắng tại một cuộc thi ca hát dành cho người trẻ, từ đó lọt vào mắt xanh của giới sản xuất âm nhạc và chính thức bước chân vào showbiz đầu những năm 2000.

Năm 2003, Vương Tâm Lăng ra mắt với tư cách ca sĩ, nhanh chóng được định hướng theo hình tượng thiếu nữ ngọt ngào, trong trẻo, hình ảnh rất được ưa chuộng trong bối cảnh nhạc pop Đài Loan (Trung Quốc) lúc bấy giờ. Không mất quá nhiều thời gian, cô trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật nhất của thế hệ thần tượng mới, nhờ giọng hát cao, sáng, cùng phong thái nhẹ nhàng, gần gũi.

Không chỉ sự nghiệp ca nhạc mà các bộ phim thần tượng của mỹ nhân 8x cũng được đông đảo công chúng đón nhận. Nguồn: QQ

Các album đầu tay của cô liên tục bán chạy, trong đó nhiều ca khúc trở thành “quốc dân hit” đúng nghĩa, phủ sóng từ radio, truyền hình cho đến sân trường. Những bài hát như Love you, Honey, Cyndi loves you, When you’re lonely you’ll think of me, Rainbow smile … không chỉ giúp Vương Tâm Lăng khẳng định vị trí trong làng nhạc Hoa ngữ, mà còn định hình hẳn một trường phái “sweet pop” gắn liền với tên tuổi.

Trong bối cảnh showbiz khi đó chuộng hình ảnh sexy hoặc cá tính nổi loạn, Vương Tâm Lăng lại đi ngược dòng với phong cách dịu dàng, lễ độ, không gây tranh cãi.

Song song với âm nhạc, Vương Tâm Lăng là nữ chính quen mặt của phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) như: Thiên kim biến hình , Đào hoa tiểu muội , Mỹ Lạc cố lên! ... Ở giai đoạn đỉnh cao, Vương Tâm Lăng thường xuyên được xếp chung nhóm với Thái Y Lâm, Dương Thừa Lâm, Trương Thiều Hàm… những nữ nghệ sĩ dẫn dắt thị trường giải trí Đài Loan (Trung Quốc).

Điều đáng nói là cô gần như không dựa vào scandal để nổi tiếng. Sự nghiệp của Vương Tâm Lăng thời kỳ này được xây dựng bằng sản phẩm chỉn chu, độ phủ sóng và hình ảnh trong sạch

Cái tên Vương Tâm Lăng dần hạ nhiệt khi làn sóng phim thần tượng và pop Đài Loan (Trung Quốc) không còn được ưa chuộng. Nguồn: NVCC

Khi làn sóng phim thần tượng và nhạc pop Đài Loan (Trung Quốc) dần thoái trào, Vương Tâm Lăng không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông đại lục. Nhưng khác với nhiều ngôi sao cùng thời bị lãng quên, cô trở thành một phần ký ức tập thể, cái tên được nhắc đến mỗi khi người ta nói về thanh xuân, về mối tình đầu ngọt ngào.

U45 trẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi, hơn 20 năm fandom toàn CEO công nghệ bạc tỉ

Bẵng đi một thời gian dài, Vương Tâm Lăng tái xuất qua gameshow siêu hot Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và lập tức tạo nên “hiệu ứng Vương Tâm Lăng”. Ở độ tuổi ngoài 40, cô gây ấn tượng nhan sắc trong trẻo, tính cách nhẹ nhàng và dễ thương. Ngay sau khi chương trình lên sóng, cái tên Vương Tâm Lăng liên tục lọt top tìm kiếm, các tiết mục thì luôn ở hạng cao và thu hút lượt xem khủng. Đến đêm Chung kết thành đoàn, Vương Tâm Lăng xuất sắc giành chiến thắng.

Hậu thành công từ Chị đẹp, Vương Tâm Lăng nhanh chóng khởi động Sugar high world tour chuỗi concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Tour diễn được triển khai liên tục qua nhiều năm, đặt chân đến hàng loạt thành phố lớn tại Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và mở rộng sang cả Bắc Mỹ, cho thấy sức hút thương mại của Vương Tâm Lăng không phải hiệu ứng nhất thời. Ở mỗi đêm diễn, một hình ảnh quen thuộc lặp lại: những doanh nhân thành đạt phủ kín ghế ngồi.

Những người này từng là học sinh, sinh viên nghe nhạc Vương Tâm Lăng 15-20 năm trước. Giờ đây, họ là CEO công nghệ, chủ tịch ngân hàng, đại gia bất động sản… sẵn sàng chi tiền tỉ để đu idol và bảo vệ mỹ nhân họ Vương bằng mọi giá.

Truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ: trong thời điểm nhạy cảm của chương trình "Chị đẹp", một số cổ đông và nhà đầu tư liên quan đến Mango TV là fan lâu năm của Vương Tâm Lăng, sẵn sàng gây áp lực tài chính nếu cô bị loại. Điều này khiến giới giải trí gọi vui fandom của cô là “fandom giàu nhất showbiz”.

Cô sở hữu fandom chất lượng nhất showbiz, hội tụ đủ thể loại tổng tài hay CEO bạc tỷ. Nguồn: NVCC

Phụ nữ trong xã hội hiện đại không thiếu nhan sắc, cũng không thiếu trí tuệ hay tiềm lực kinh tế. Thứ thực sự hiếm, và vì thế trở nên đáng giá, lại là khí chất. Vương Tâm Lăng đại diện cho một kiểu nữ tính rất riêng: dịu dàng nhưng không mong manh, mềm mại mà không lệ thuộc.

Ở cô không tồn tại cảm giác ganh đua hay nhu cầu khẳng định bản thân bằng cách lấn át người khác. Chính sự điềm tĩnh ấy, khi đặt cạnh những người đàn ông đã quen sống trong trạng thái cạnh tranh và phòng vệ, tạo ra một cảm giác an yên hiếm hoi, thứ khiến họ vô thức muốn ở gần và gìn giữ.

Ở tuổi 44, Vương Tâm Lăng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẫn giữ được vẻ trong trẻo hiếm thấy theo thời gian. Gương mặt nhỏ, đường nét mềm mại cùng làn da sáng mịn tạo không khác gì thiếu nữ. Vương Tâm Lăng không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo gây choáng ngợp, mà là kiểu nhan sắc càng nhìn càng dịu hiền, càng lâu càng cuốn. Sau hơn 2 thập kỷ, “giáo chủ khả ái” một thời vẫn duy trì phong độ vững vàng ở cả khoản ngoại hình vẫn ca hát.