Bé 2 tuổi lập kỷ lục thế giới

Theo Tổ chức Kỷ lục Guiness Thế giới , cậu bé Jude Owens người Anh đã trở thành người nhỏ tuổi nhất thực hiện thành công cú đánh "double pot" trong bộ môn snooker khi mới 2 năm 261 ngày tuổi. Đây là cú đánh mà chỉ với một lần chạm bi cái, người chơi đưa được 2 viên bi vào 2 lỗ khác nhau, đòi hỏi sự chính xác và khả năng kiểm soát rất cao.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 41 ngày sau, Jude tiếp tục lập thêm một kỷ lục nữa khi trở thành người trẻ nhất thực hiện cú đánh chạm thành bàn (pool bank shot) khi gần 3 tuổi. Ở cú đánh này, bi cái phải chạm vào một hoặc nhiều thành bàn trước khi đưa bi mục tiêu vào lỗ.

Do chiều cao còn khiêm tốn, Jude thường phải đứng trên ghế đẩu để với tới mặt bàn snooker cỡ người lớn. Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn, tay cầm cơ một cách tự nhiên nhưng đầy tự tin đã nhanh chóng lan truyền và gây sốt trên mạng xã hội.

Jude Owens và hai kỷ lục Guiness trong bộ môn snooker được ghi nhận. (Nguồn: GWR)

Snooker là một biến thể của bi-a xuất phát từ Anh, được chơi trên bàn có 6 lỗ. Trò chơi dùng tổng cộng 22 quả bi, trong đó có 1 bi cái màu trắng và 21 bi màu dùng để ghi điểm. Người chơi hướng tới việc ghi càng nhiều điểm càng tốt bằng cách thực hiện các cú đánh đúng luật để đưa những bi quy định vào lỗ.

Bố của Jude, anh Luke Owens, cho biết đã nhận ra tài năng đặc biệt của con trai ngay từ những cú đánh đầu tiên. "Tôi để ý thấy cách thằng bé luồn gậy qua các ngón tay rất tự nhiên, như thể nó sinh ra để chơi snooker vậy" , anh chia sẻ.

Anh cho biết thêm ban đầu, việc chơi trên những chiếc bàn quá lớn là một thử thách không nhỏ. “Chúng tôi phải mượn ghế quầy bar ở bất cứ nơi nào đến chơi. Sau này, chúng tôi tìm được một chiếc ghế đẩu dùng trong bếp, rồi tận dụng luôn làm ‘dụng cụ hỗ trợ’ cho Jude chơi bi-a”.

Jude phải dùng ghế đẩu để với tới bàn snooker cỡ người lớn. (Nguồn: GWR)

Theo Tổ chức Kỷ lục Guiness Thế giới, Jude đã sớm nắm vững nhiều kỹ thuật nâng cao một cách bài bản. Cậu bé cũng là người trẻ nhất từng nhận được ký hợp đồng tài trợ trong môn snooker, đồng thời đã có màn xuất hiện đặc biệt tại Giải vô địch Snooker Vương quốc Anh năm 2025.

Jude còn có cơ hội gặp gỡ nhiều huyền thoại snooker như Jimmy White, John Parrott và Kyren Wilson, tất cả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của cậu bé. Ngoài snooker, Jude là một fan trung thành của Manchester United, đặc biệt “mê mẩn” đội trưởng Bruno Fernandes. Cậu bé còn khiến nhiều người bất ngờ khi có thể hát trọn vẹn ca khúc kinh điển “Take Me Home, Country Roads” của John Denver.

“Jude đã gặt hái được không ít thành công chỉ trong một thời gian ngắn. Không biết sau này con tôi có thể vươn tới ngôi vô địch thế giới hay không?” , anh Owens nói.