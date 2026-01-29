Touliver sau khi ly hôn Tóc Tiên

Sau chặng đường 10 năm gắn bó, Touliver và Tóc Tiên khiến công chúng bất ngờ khi xác nhận đã đường ai nấy đi vào ngày 17/1. Nữ ca sĩ cho biết quyết định ly hôn được cả hai thống nhất trong sự tự nguyện, văn minh, trên tinh thần thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời khẳng định không hề có sự tác động từ bất kỳ cá nhân hay yếu tố bên ngoài nào.

Sau khi ly hôn, Touliver đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội. Nam producer chia sẻ khoảnh khắc bên dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Binz, SOOBIN, SlimV... Đáng chú ý, bức ảnh cuối cho thấy nam producer nở nụ cười rạng rỡ, khiến nhiều cư dân mạng cho rằng anh đã dần cân bằng lại tinh thần sau biến cố hôn nhân.

Về phía Tóc Tiên, cô vẫn im hơi lặng tiếng và chưa có bài viết nào mới sau thông báo ly hôn vào ngày 17/1.

Touliver đăng tải hình ảnh mới trên Instagram cá nhân. Nguồn: Touliver

Nam producer còn chia sẻ khoảnh khắc cười tươi rạng rỡ ở phía cuối bài đăng. Nguồn: Touliver

Touliver và Tóc Tiên thông báo ly hôn vào ngày 17/1. Ảnh: FBNV

Bài đăng gần nhất của nữ ca sĩ 8x trên mạng xã hội Facebook là từ ngày 17/1. Ảnh: Tóc Tiên

Trong bài đăng xác nhận chuyện rạn nứt, Tóc Tiên cho hay: "Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng (tên thật của Touliver), 10 năm của tôi đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế.

Nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tôi nghĩ rằng cuộc đời là những mảnh ghép mang tên "lựa chọn". Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ hiểu ra rằng kết thúc là để khởi đầu".

Ngay sau khi thông tin ly hôn được lan truyền, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh nguyên nhân đổ vỡ. Trong đó có nghi vấn liên quan đến người thứ ba và gọi tên nữ ca sĩ trẻ MaiQuinn. Trước những suy đoán này, phía Hoàng Touliver đã chính thức lên tiếng phủ nhận, khẳng định các thông tin lan truyền là không chính xác.

Tóc Tiên cho biết quyết định chia tay được đưa ra trên tinh thần tự nguyện, văn minh, thấu hiểu và tôn trọng từ cả hai phía. Ảnh: FBNV

Trước khi hôn nhân đổ vỡ, Tóc Tiên và Touliver từng chung sống trong căn biệt thự khang trang tại Quận 2, TP.HCM. Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin ngôi nhà rộng hơn 200m² này đang được rao bán với giá gần 70 tỷ đồng. Đây không phải lần đầu căn biệt thự vướng vào tin đồn bị sang nhượng.

Trước đó, vào tháng 7/2025, dư luận từng xôn xao trước thông tin căn nhà được chào bán với giá khoảng 24,6 tỷ đồng. Thực tế, đây là tin thất thiệt, được cho là chiêu trò mượn danh nghệ sĩ để gây chú ý. Khi liên hệ, người mua chỉ nhận được loạt hình ảnh không liên quan, thậm chí địa chỉ xem nhà cũng không trùng khớp với nơi ở của Tóc Tiên và Touliver.