Sau cơn sốt Labubu, giới trẻ Trung Quốc rộ mốt búp bê 'gõ mõ' giải nghiệp

Mộc ngư (mõ) là nhạc cụ hình con cá được các nhà sư sử dụng để giữ nhịp khi tụng kinh. Tại Trung Quốc, hình ảnh con cá không khép mắt tượng trưng cho sự tinh tấn, bền bỉ trên con đường tu tập. Ngày nay, nhiều người trẻ Trung Quốc yêu thích tiếng gõ mộc ngư. Đây như một âm thanh trắng, giúp giảm áp lực trong cuộc sống và cũng thúc đẩy bản thân vươn lên.

Giới trẻ Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng trào lưu nghe tiếng mộc ngư vì sự thư thái, thiền định giúp giảm áp lực trong công việc và đời sống. Đôi khi, họ đùa rằng nghe tiếng mõ để nạp lại "công đức" sau những giờ làm việc quá căng thẳng.

Thế nên, nhiều người trẻ Trung Quốc đang mê mẩn sản phẩm mang tên Pucky Knock Knock ra mắt vào tháng 1 với giá 14 USD (khoảng 400 nghìn đồng). Những chiếc móc khóa thú nhồi bông mô phỏng nhân vật cầm dùi gõ mõ. Khi người dùng rút dùi và gõ vào đầu món đồ chơi, nó sẽ phát ra tiếng mõ điện tử "cốc cốc" đặc trưng.

Pucky Knock Knock được dự đoán là sẽ còn hot hơn cả Labubu.

Được mệnh danh là "mộc ngư điện tử", món đồ chơi được nhiều bạn trẻ yêu thích vì tượng trưng cho sự thông thái, hạnh phúc, nhân duyên, may mắn, trí tuệ và tài lộc, thì mẫu hiếm giúp chủ nhân tích lũy thành công. Sản phẩm nhanh chóng cháy hàng tại các cửa hàng chính thức.

Trên thị trường, mẫu hiếm hiện có giá cao gấp ba lần giá gốc. Dòng sản phẩm này đang soán ngôi Labubu để trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều nhân viên văn phòng thừa nhận Pucky Knock Knock giúp họ giảm bớt áp lực. Một người dùng chia sẻ: "Mỗi khi bị sếp làm phiền, tôi lại lấy Pucky ra gõ. Thêm một công đức, bớt một phiền não".

Trước đó, nhiều sản phẩm "chữa lành" cũng từng gây bão. Năm 2024, trào lưu trồng chuối xanh tại bàn làm việc rộ lên vì cụm từ "chuối xanh" trong tiếng Trung đồng âm với "ngừng lo âu". Hay các loại đồ chơi bóp dẻo (nie nie) cũng được săn đón nhờ khả năng giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Xu hướng tâm linh số vẫn đang tiếp tục lan rộng. Bên cạnh mõ điện tử, các ứng dụng thắp hương, quay luân xa hay dùng hình nền Thần Tài cũng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của thế hệ mới.

Ngoài ra, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc tìm đến các loại vật nuôi ít cần chăm sóc. Sau mốt "nuôi thú cưng" kỳ lạ như hòn đá, hạt xoài, hộp giấy, kem đánh răng..., các bạn trẻ ở đất nước này đang lao vào trào lưu nuôi nấm men để giảm căng thẳng trong cuộc sống thường nhật.