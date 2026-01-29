Hồng Đăng làm shipper

Ồn ào xảy ra vào tháng 6/2022 đã khiến sự nghiệp của Hồng Đăng bị ảnh hưởng. Nam diễn viên sinh năm 1984 đã xin nghỉ việc ở Nhà hát kịch Hà Nội từ cuối năm 2022. Sau khi ngưng hoạt động nghệ thuật, Hồng Đăng chuyển hướng sang kinh doanh.

Mới đây, Anh Đào - vợ của Hồng Đăng chia sẻ bức hình hai vợ chồng đi giao hàng cho khách lúc 11 giờ đêm. Cô bày tỏ sự hào hứng khi có ông xã đồng hành trong công việc. Anh Đào cho hay: "Gần 11 giờ đêm đi ship 2 sọt bánh cốm siêu vip cho khách có hâm không ạ. Xin thưa em chẳng hâm tẹo nào, khách thay đổi lịch cần 5 giờ sáng để về quê mà giờ không gọi được ship thì em rủ anh bạn lên đường luôn.

Được theo đuổi cái đam mê bán hàng kể ra cũng sướng đấy chị em nhỉ. May có anh bạn lúc nào cũng sẵn lòng đam mê cùng em. Lên giường rồi lại thay quần áo rủ nhau lượn phố kể ra chúng mình ham chơi đấy".

Hồng Đăng cùng bà xã Anh Đào cùng đi ship hàng lúc đêm cho khách hàng. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên sinh năm 1984 phụ giúp vợ trong công việc quản lý các quán ăn. Ảnh: FBNV

Gần đây, nam diễn viên còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản hạng sang, trực tiếp giới thiệu sản phẩm trên nền tảng TikTok. Những căn nhà, dự án anh rao bán đều sở hữu vị trí đắc địa, với mức giá lên đến hàng chục tỷ đồng. Trước khi bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ này, Hồng Đăng chia sẻ rằng anh đang chủ động học hỏi và trau dồi kiến thức để thích nghi và phát triển. Anh chia sẻ: "Cố gắng, nghiêm túc và học hỏi. Càng bước đi trên con đường mới lại càng thấy các bạn trẻ giờ nhanh nhạy và giỏi thật".

Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1984 chủ yếu phụ giúp vợ trong công việc quản lý các quán ăn. Song song với đó, anh cũng thử sức ở lĩnh vực mua bán ô tô và sở hữu một kênh YouTube riêng chuyên chia sẻ các nội dung liên quan đến xe cộ. Tuy nhiên, video gần nhất trên kênh đã được đăng tải cách đây khoảng 6 tháng.

Anh từng lên tiếng chia sẻ: "Với mong muốn học hỏi và chia sẻ đến các anh em yêu xe có thêm kinh nghiệm để lựa chọn cho mình những chiếc xe phù hợp nhất. Hy vọng anh em bạn bè, những người yêu quý chúng tôi sẽ ủng hộ và đồng hành nhé".

Hồng Đăng vừa qua còn gây chú ý khi chuyển hướng sang mảng bán bất động sản. Ảnh: FBNV

Sau một thời gian vắng bóng vì ồn ào đời tư, nam diễn viên đã kích hoạt lại các tài khoản Facebook và Instagram, đồng thời chia sẻ những hình ảnh xoay quanh cuộc sống cá nhân, gia đình và hoạt động kinh doanh.

Sau hơn 3 năm tạm ngưng đóng phim, Hồng Đăng được cho là đang chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, trước những đồn đoán này, đạo diễn Bùi Tiến Huy vẫn từ chối đưa ra phản hồi cụ thể.

“Năm 2010, Hồng Đăng hợp tác với tôi lần đầu trong phim Cầu vồng tình yêu. Hồng Đăng là diễn viên giỏi, nhất là trong thể loại phim tình cảm, đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt. Bạn ấy cũng chuyên nghiệp, đó là điều tôi đánh giá được sau 7 lần làm phim chung. Gần nhất, ở phim Thương ngày nắng về, Hồng Đăng từ Tây Ban Nha vẫn thu tiếng gửi về để hoàn thiện tập cuối”, đạo diễn Bùi Tiến Huy nói.

Hồng Đăng từng là gương mặt được khán giả yêu thích qua những vai diễn trong các bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Zippo, mù tạt và em, Người phán xử, Hoa hồng trên ngực trái, Thương ngày nắng về, Cả một đời ân oán... Ảnh: FBNV

