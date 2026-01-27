Định hướng mới của diễn viên Hồng Đăng

Diễn viên Hồng Đăng từng là một trong những mỹ nam được khán giả yêu mến trên sóng truyền hình. Vai diễn gần nhất của anh là trong bộ phim Thương ngày nắng về. Sau khi vướng lùm xùm ở nước ngoài, Hồng Đăng đã dừng đóng phim được khoảng 3 năm và tập trung vào công việc kinh doanh.

Mới đây, nam diễn viên còn gây chú ý khi chuyển hướng sang bán bất động sản hạng sang trên TikTok. Mỗi căn anh rao bán có vị trí đắc địa, mức giá khủng lên tới hàng chục tỷ đồng. Bước vào lĩnh vực mới toanh, Hồng Đăng cho biết đang nỗ lực tiếp thu kiến thức. Anh chia sẻ: "Cố gắng, nghiêm túc và học hỏi. Càng bước đi trên con đường mới lại càng thấy các bạn trẻ giờ nhanh nhạy và giỏi thật".

Diễn viên Hồng Đăng chuyển hướng sang bán căn hộ hạng sang trên TikTok. Ảnh: Chụp màn hình

Anh cho biết đang cố gắng nỗ lực từng ngày ở lĩnh vực mới. Ảnh: FBNV

Trước khi rẽ hướng sang kinh doanh bất động sản, nam diễn viên sinh năm 1984 chủ yếu hỗ trợ vợ trong việc quản lý các quán ăn. Bên cạnh đó, anh cũng thử sức ở mảng mua bán ô tô. Nam diễn viên còn sở hữu một kênh YouTube riêng, nơi anh chia sẻ các nội dung xoay quanh xe cộ. Tuy nhiên, video được đăng tải gần nhất trên kênh này đã cách đây khoảng 6 tháng.

Anh từng lên tiếng chia sẻ: "Với mong muốn học hỏi và chia sẻ đến các anh em yêu xe có thêm kinh nghiệm để lựa chọn cho mình những chiếc xe phù hợp nhất. Hy vọng anh em bạn bè, những người yêu quý chúng tôi sẽ ủng hộ và đồng hành nhé".

Sau khi dừng hoạt động nghệ thuật, Hồng Đăng tập trung vào sự nghiệp kinh doanh. Ảnh: FBNV

Sau 3 năm ngưng đóng phim, Hồng Đăng vướng nghi vấn chuẩn bị quay trở lại màn ảnh nhỏ. Trước thông tin này, đạo diễn Bùi Tiến Huy từ chối đưa ra câu trả lời cụ thể. “Năm 2010, Hồng Đăng hợp tác với tôi lần đầu trong phim Cầu vồng tình yêu. Hồng Đăng là diễn viên giỏi, nhất là trong thể loại phim tình cảm, đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt. Bạn ấy cũng chuyên nghiệp, đó là điều tôi đánh giá được sau 7 lần làm phim chung. Gần nhất, ở phim Thương ngày nắng về, Hồng Đăng từ Tây Ban Nha vẫn thu tiếng gửi về để hoàn thiện tập cuối”, đạo diễn Bùi Tiến Huy nói.

Hồng Đăng được cho là chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ hậu ồn ào. Ảnh: FBNV

Sau sự cố gây ồn ào xảy ra ở nước ngoài vào năm 2022, Hồng Đăng bị rút khỏi bộ phim đang lên sóng, nhân vật Đức ở các tập cuối chỉ còn được nhắc đến thông qua lời thoại của những nhân vật khác. Không lâu sau, nam diễn viên nộp đơn xin nghỉ công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và tạm thời ngừng tham gia các dự án phim truyền hình. Trên mạng xã hội, anh chủ yếu chia sẻ về cuộc sống gia đình và những sở thích cá nhân, đồng thời thỉnh thoảng góp mặt tại một số sự kiện thời trang, thể thao.

Hồng Đăng sinh năm 1984, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh ghi dấu ấn với nhiều vai diễn nổi bật trong các bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng...