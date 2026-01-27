THƯỞNG TẾT ngân hàng: Chủ đề nóng nhất lúc này, người trong ngành "kể hết"

Những ngày gần Tết, câu chuyện lương - thưởng lại trở thành đề tài “quốc dân” của dân văn phòng. Với ngành ngân hàng, mức độ quan tâm thậm chí còn cao hơn. Trong các hội nhóm tám chuyện banker trên MXH, hàng loạt bài dự đoán con số thưởng Tết kiểu “nhà V - 5 tháng lương, nhà P - 7 tháng lương” được đăng tải.

Năm nào cũng ngần ấy nội dung và năm nào cũng gây xôn xao. Nhưng đằng sau những con số được truyền tay nhau ấy luôn là nhiều câu hỏi “Vì sao”: Vì sao cũng là nhân viên văn phòng nhưng lương và thưởng Tết dân ngân hàng luôn gây chú ý hơn hẳn? Vì sao cùng một ngân hàng nhưng có người chỉ được thưởng nửa tháng lương, có người lại 3 - 4 tháng, thậm chí 6 - 7 tháng lương?

Thưởng Tết trở thành đề tài được quan tâm hàng đầu (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều câu hỏi vì sao với tiền thưởng Tết của dân ngân hàng

Dưới đây là câu trả lời của người trong nghề!

Vì sao thưởng Tết ngân hàng là chủ đề năm nào cũng hot?

Sức hút của thưởng Tết ngành ngân hàng là điều không thể phủ nhận. Điều này không chỉ nằm ở những con số khủng mà còn đến từ cách vận hành khác biệt của nó.

Trước hết, bản chất của ngân hàng là ngành kinh doanh tiền tệ, làm việc với tiền mỗi ngày nên vô tình dán nhãn về công việc này trong mắt công chúng: Lương cao, thưởng lớn. Ngày thường đã vậy nên mỗi dịp Tết đến xuân về, sự hào nhoáng này càng kích thích trí tò mò của số đông.

Thứ 2 là sự phân hóa mức thưởng trong nội bộ ngành vô cùng khắc nghiệt. Khác ngân hàng thì khác số tiền thưởng đã đành nhưng ngay trong cùng một hệ thống, mức thưởng Tết có thể biến thiên từ 0,5 đến tận 3 - 4 tháng lương là chuyện bình thường. Chính khác biệt này cũng tạo nên so sánh, thúc đẩy sự bàn tán tăng lên.

Anh Tuấn (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu) - làm việc tại một ngân hàng lớn, thừa nhận câu chuyện lương - thưởng ngân hàng năm nào cũng nóng: "Thực tế, vẫn có những cá nhân đạt được mức thu nhập rất cao như những con số được nhắc tới trên truyền thông, nhưng đó không phải là câu chuyện của số đông. Bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, thu nhập cao luôn dành cho một nhóm nhất định, chứ không đồng đều cho tất cả mọi người".

Lương ngân hàng cao - thưởng khủng là điều thường thấy trên truyền thông (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó chị Ngân - nhân viên ngân hàng làm việc tại Hà Nội và chị Vân - làm việc tại ngân hàng ở Nghệ An (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu) cùng quan điểm rằng thưởng Tết ngành này cũng như bao công việc khác, chỉ là trích từ lương trong năm, trả một cục cho nhân viên cuối năm. Sự hấp dẫn chủ yếu đến từ so sánh giữa ngân hàng này ngân hàng kia, là topic hot ở các trang banker.

Cả hai cũng chỉ ra rằng trong thực tế, mặt bằng thưởng Tết của ngân hàng trong những năm gần đây không cao hơn các ngành nghề khác: “Có nhiều công ty và ngành nghề chi thưởng tốt hơn ngân hàng như chứng khoán, xuất nhập khẩu, các hãng tàu, các hãng vận chuyển,... Đương nhiên công việc của họ cũng chịu áp lực cao hơn”.

Ở ngân hàng của anh Tuấn, mức thưởng Tết được ảnh hưởng nhiều nhất bởi kết quả kinh doanh chung của đơn vị. Nếu đơn vị đó đạt số thì hệ số thưởng phân bổ mới cao, từ đó mức thưởng cho nhân viên cũng cao.

“Ví dụ đơn vị hạng A* thưởng max 4 tháng - min 2 tháng lương kinh doanh, hạng B thì max 2 tháng - min 0.5 tháng lương kinh doanh chẳng hạn. Và cá nhân đạt KPI tốt sẽ được thưởng cao theo phân bổ chung. Thưởng sẽ bình quân lương theo thu nhập 12 tháng nhân hệ số tháng thưởng của mỗi nhân viên tuỳ cấp bậc. Vì vậy nếu bạn có giỏi nhưng đơn vị không đạt số cũng không có thưởng đột biến được” - anh nói thêm.

Chị Ngân chia sẻ thêm một yếu tố khác ảnh hưởng nhất đến thưởng Tết của đơn vị mình là do các sếp quyết định: “Kết quả kinh doanh tốt và thưởng cao không đi kèm với nhau. Có năm các sếp giữ lại lợi nhuận để hoạt động hoặc vì lý do khác như đầu tư, mở rộng,...”.

(Ảnh minh họa)

Phía sau "hào quang" mang tên thưởng Tết ngân hàng

Nhưng để chạm tới những con số thưởng Tết đáng mong đợi, các banker phải đối mặt với thực tế khốc liệt.

Theo anh Tuấn, người ngoài cuộc nhìn vào ngành ngân hàng đều cho rằng đó là công việc mơ ước, là môi trường để kiếm thật nhiều tiền nhưng thực tế thì không dễ dàng: “Khi mới xuất phát, bất kỳ banker cũng chỉ nhận mức lương cơ bản như các ngành nghề khác. Để được mức thu nhập cao, bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ và đối mặt nhiều áp lực về chỉ tiêu doanh số. Sau đó bạn phải duy trì liên tục các chỉ tiêu ấy qua các tháng mới được kết quả cuối năm đạt số, thưởng nhiều.

Tuy nhiên để duy trì đạt được không hề đơn giản, bạn phải khai thác các mối quan hệ cá nhân chào sản phẩm, chạy kênh quảng cáo, liên kết các sàn giao dịch BĐS, làm việc với các cơ quan chức năng,... Nhìn chung bạn cần phải dành nhiều thời gian và công sức”.

Ngoài áp lực về công việc, chỉ tiêu,... chị Vân nhấn mạnh yếu tố đào thải của công việc: “Môi trường ngân hàng cạnh tranh và thay đổi liên tục, nhất là công nghệ mới nhiều nên đòi hỏi nhân viên phải học hỏi, cập nhật nhiều. Như ngân hàng mình thì thay đổi mô hình, sáp nhập,... nên vị trí công việc cũng thay đổi, phải làm quen, học hỏi nhiều nếu muốn tiếp tục trụ lại”.

(Ảnh minh họa)

Nỗ lực nhiều, áp lực lớn khiến kỳ vọng về một khoản thưởng xứng đáng vào cuối năm trở thành tâm lý chung của dân ngân hàng. Khi kết quả kinh doanh toàn hệ thống tích cực, niềm hy vọng ấy càng rõ rệt hơn.

Theo ghi nhận, hiện đã có nhiều ngân hàng công bố kết quả kinh doanh năm 2025. Trong đó, lần đầu tiên ngành ngân hàng Việt Nam có 2 nhà băng tư nhân đạt mốc lợi nhuận tỷ USD. Bên cạnh đó, trong dịp Tết Dương lịch, có ngân hàng đã chi lương tháng 13 và thưởng Tết Dương lịch lên đến khoảng 10 - 15 triệu đồng.

Ở bối cảnh hoạt động kinh doanh hiệu quả và đãi ngộ cao như vậy, nhiều nhân viên ngân hàng càng kỳ vọng mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2026 sẽ "nhỉnh" hơn, chuyện bàn tán giữa các nhân viên, các ngân hàng cũng rôm rả hơn.

Với người trong cuộc, việc hóng thưởng hay so sánh thưởng giữa các ngân hàng chủ yếu dừng ở mức nghe cho vui.

“Đây là đề tài muôn thuở, tất cả đều ngóng chờ một cái Tết ting ting ngập tài khoản nên từ trên MXH đến các buổi cafe sáng tất cả nhân viên đều hỏi nhau ‘Năm nay không biết được mấy tháng?’. Ai cũng hồi hộp chờ kết quả kinh doanh của đơn vị mình đạt số để cá nhân được thưởng Tết cao theo đơn vị” - Anh Tuấn mô tả không khí chờ thưởng Tết ở ngân hàng mình đang làm việc những ngày này.

Chị Vân nói: “Không khí bàn tán ở văn phòng mình cũng bình thường. Lâu lâu mọi người nhớ ra thì hỏi nhau kiểu: Khi nào chi? Còn khoản thưởng nào không?

Tất nhiên là cũng biết có ngân hàng cao/ thấp hơn nhưng nói xong cho vui thôi chứ mọi người xung quanh mình cũng không để ý lắm. Bản thân mình không áp lực so sánh lương thưởng với đơn vị khác vì nhân viên nào ở ngân hàng nào cũng phải làm việc vất vả, cuối năm nhận 1 cục đủ tiêu Tết là vui rồi”.

“So sánh mức thưởng Tết giữa các ngân hàng cũng nhiều luồng, so sánh là một chuyện còn chuyển việc lại là chuyện khác, phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác. Đồng nghiệp mình thì cũng chỉ bàn tán vậy thôi còn cơ bản là các ngân hàng khác nhau thì việc so sánh với nhau hơi khập khiễng” - chị Ngân chia sẻ thêm.

Sau cùng, thưởng Tết với dân ngân hàng hay bất kỳ người làm công ăn lương nào vẫn là sự ghi nhận cho một năm chạy chỉ tiêu, chịu áp lực và nỗ lực không ngơi nghỉ. Vì vậy ai cũng có quyền mong đợi một cái Tết yên tâm hơn, dù không phải lúc nào cũng “rực rỡ” như lời đồn.