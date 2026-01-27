Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Tây sốc trước cách người Việt làm với cà phê: "Đúng là không thể đùa được"

27-01-2026 - 05:27 AM | Lifestyle

Chỉ định gọi một ly cà phê cho tỉnh táo buổi sáng, cô gái Tây không ngờ lại nhận về… một "can" cà phê khổng lồ.

Từ lâu, cà phê Việt Nam trong mắt du khách nước ngoài luôn mang một sức hút rất riêng. Không chỉ bởi hương vị đậm đà, cách pha chế đa dạng, mà còn bởi văn hóa cà phê gắn liền với nhịp sống thường ngày: từ quán cóc vỉa hè đến những tiệm cà phê nhỏ xinh trong hẻm, từ ly cà phê phin chậm rãi buổi sáng đến cà phê sữa đá mát lạnh giữa trưa nắng.

Và mới đây, một vị khách Tây đã có trải nghiệm "nhớ đời" khi đi uống cà phê tại Việt Nam.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái không giấu được cảm xúc bị sốc khi được phục vụ một ly cà phê có kích thước… vượt xa trí tưởng tượng.

Khách Tây sốc trước cách người Việt làm với cà phê: "Đúng là không thể đùa được" - Ảnh 1.

(Nguồn: @shashainvietnam)

Kèm theo hình ảnh chiếc ly to gần bằng bình nước, cô hài hước viết:

"Tôi chỉ muốn một ly cà phê thôi, chứ đâu cần nguyên cả… một can thế này. Việt Nam ơi, size gì đây vậy? Nghiêm túc luôn á! Giờ thì tôi chính thức 'rung lên' rồi - nhưng là rung vì hạnh phúc. Chắc chắn là tôi đã sẵn sàng cho hôm nay… và cả 3 ngày tới nữa. Thật sự, mọi người đã từng thấy ly cà phê nào to thế này chưa? Người Việt đúng là không đùa với cà phê của mình."

Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không chỉ vì chiếc ly "khổng lồ" được cô gọi vui là "can cà phê" mà còn bởi phản ứng vô cùng đáng yêu của cô gái. Nhiều người Việt để lại bình luận trêu vui rằng thực ra đây vẫn chưa phải là ly cà phê lớn nhất, ở Việt Nam vẫn còn vô số phiên bản "size khủng" khác đang chờ du khách khám phá.

Đáng chú ý, cô gái cũng tiết lộ loại cà phê mình thưởng thức lần này là cà phê muối - hương vị mà cô đặc biệt yêu thích. Với lớp kem mặn béo nhẹ phía trên, kết hợp cùng cà phê đậm vị phía dưới, cà phê muối tạo nên cảm giác vừa lạ vừa quen, cân bằng giữa vị đắng, béo, mặn, ngọt, khiến nhiều du khách nước ngoài thử một lần là nhớ mãi.

Khách Tây sốc trước cách người Việt làm với cà phê: "Đúng là không thể đùa được" - Ảnh 2.

(Nguồn: @shashainvietnam)

Không ít cư dân mạng cho rằng, câu chuyện này phản ánh khá đúng tinh thần cà phê Việt: đã uống là phải "ra trò", đã pha là phải đậm vị, đã phục vụ là không để khách thiếu năng lượng. Có thể với người nước ngoài, kích thước ly cà phê ấy là điều gây choáng, nhưng với người Việt, đó lại là chuyện rất bình thường, bởi cà phê không chỉ để uống cho tỉnh mà còn là một phần của đời sống.

Thực tế, Việt Nam từ lâu đã được biết đến là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới. Nhưng quan trọng hơn cả là cách người Việt biến cà phê thành một nét văn hóa: cà phê phin nhỏ giọt chậm rãi, cà phê sữa đá "quốc dân", bạc xỉu ngọt nhẹ, cà phê trứng béo ngậy hay cà phê muối độc đáo… Mỗi kiểu lại mang một câu chuyện, một trải nghiệm khác nhau.

Với nhiều du khách, uống cà phê ở Việt Nam không chỉ đơn thuần là gọi đồ uống, mà là dịp quan sát nhịp sống địa phương, ngồi ngắm phố xá, nghe tiếng xe cộ, cảm nhận cái nóng, cái gió và cả sự thong thả rất riêng của những quán cà phê ven đường.

Có lẽ vì thế mà sau cú "sốc" ban đầu, cô gái Tây lại tỏ ra vô cùng thích thú. Một ly cà phê quá cỡ, một chút rung rinh vì caffeine, và thêm một kỷ niệm vui trong hành trình khám phá Việt Nam - đôi khi, du lịch hấp dẫn cũng bắt đầu từ những điều nhỏ bé như vậy.

(Nguồn: @shashainvietnam)

Khách Tây choáng khi bước vào quán bún bò Huế ở Việt Nam: Giá bát bún còn gây bất ngờ hơn nữa

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
khách Tây

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Review matcha đắt nhất Nhật Bản đổ bộ Hà Nội: Choáng trước tầng tầng lớp lớp hương vị nhưng cẩn thận nghiện lại khổ

Review matcha đắt nhất Nhật Bản đổ bộ Hà Nội: Choáng trước tầng tầng lớp lớp hương vị nhưng cẩn thận nghiện lại khổ Nổi bật

6 loại cây được người xưa khuyên nên trồng vào đầu năm để cầu công danh, tài lộc

6 loại cây được người xưa khuyên nên trồng vào đầu năm để cầu công danh, tài lộc Nổi bật

60 tuổi sống trong căn hộ 68m²: 20 năm kỷ luật dọn dẹp giúp vợ chồng tôi tiết kiệm hàng trăm triệu và sống nhẹ nhàng tuổi nghỉ hưu

60 tuổi sống trong căn hộ 68m²: 20 năm kỷ luật dọn dẹp giúp vợ chồng tôi tiết kiệm hàng trăm triệu và sống nhẹ nhàng tuổi nghỉ hưu

00:20 , 27/01/2026
“Tổng tài hàng real” của showbiz lại gây sốt

“Tổng tài hàng real” của showbiz lại gây sốt

23:33 , 26/01/2026
Nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam: Cháy vé fanmeeting tính bằng phút, được Giám đốc Sở VH-TT-DL khen thưởng

Nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam: Cháy vé fanmeeting tính bằng phút, được Giám đốc Sở VH-TT-DL khen thưởng

23:10 , 26/01/2026
Nàng á hậu xinh đẹp nói về 10 năm rút lui khỏi showbiz Việt: "Có những lúc mình rất tệ!"

Nàng á hậu xinh đẹp nói về 10 năm rút lui khỏi showbiz Việt: "Có những lúc mình rất tệ!"

22:39 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên