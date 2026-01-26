“Tổng tài hàng real” của showbiz lại gây sốt

Ngày 23/1/2026, TUMI – thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực du lịch, phong cách sống và phụ kiện – chính thức giới thiệu thế hệ tiếp theo của bộ sưu tập Alpha thông qua hai chiến dịch riêng biệt, với sự tham gia của Đại sứ thương hiệu toàn cầu Lando Norris và Đại sứ thương hiệu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, diễn viên Ngụy Đại Huân.

Sự trở lại của Alpha đánh dấu bước tiến mới trong triết lý thiết kế của TUMI: tối giản có chủ đích, chính xác trong từng chi tiết và được tạo ra để đồng hành cùng nhịp chuyển động không ngừng của cuộc sống hiện đại. Thế hệ Alpha mới không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của dòng sản phẩm này, mà còn được tinh chỉnh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển ngày càng linh hoạt của người dùng toàn cầu.

Chiến dịch toàn cầu có sự góp mặt của tay đua Công thức 1 Lando Norris được đạo diễn bởi Alice Schillaci và chụp ảnh bởi Reto Schmid. Những thước phim mang màu sắc điện ảnh, lấy cảm hứng từ thể loại hành động, khắc họa hình ảnh một người đàn ông đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng. Sự tập trung, chính xác và chủ động trong từng khoảnh khắc trở thành ngôn ngữ hình ảnh xuyên suốt chiến dịch, phản ánh tinh thần cốt lõi của bộ sưu tập Alpha.

Lando Norris

Chia sẻ về vai trò của mình trong chiến dịch, Lando Norris cho biết: “Khi bạn đang chuẩn bị cho một việc quan trọng, bạn không muốn bị phân tâm – bạn muốn mọi thứ diễn ra chính xác như mong đợi. Dù là trên đường đua hay trong những hành trình di chuyển thường ngày, điều quan trọng là mọi thứ phải luôn sẵn sàng. Alpha được thiết kế dành cho một tư duy như vậy.”

Tinh thần này tiếp tục được thể hiện trong chiến dịch dành cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với sự xuất hiện của diễn viên Ngụy Đại Huân. Nổi tiếng với các vai diễn tổng tài trong phim và gia thế giàu có đời thực, Ngụy Đại Huân đã được đánh giá vô cùng phù hợp khi trở thành người đại diện cho những sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng TUMI.

Được đạo diễn bởi David Pun và chụp ảnh bởi GK, chiến dịch ghi lại hình ảnh Ngụy Đại Huân di chuyển trong không gian hiện đại, tinh tế. Những khung hình tập trung làm nổi bật sự sắc nét trong thiết kế, chuyển động mượt mà của sản phẩm và khả năng thích ứng linh hoạt của Alpha trong đời sống đô thị.

“Alpha được thiết kế với một chủ đích rất rõ ràng – điều đó thể hiện qua chất liệu, sự cân bằng và cách sản phẩm chuyển động cùng bạn. Đây là bộ sưu tập mà tôi tin rằng sẽ luôn đồng hành cùng tôi, dù tôi đi đến đâu,” Ngụy Đại Huân chia sẻ.

Ngụy Đại Huân

Theo ông Victor Sanz, Giám đốc Sáng tạo toàn cầu của TUMI, Alpha đại diện cho cách thương hiệu tiếp cận lại khái niệm về hiệu suất và công năng. “Alpha là bản thiết kế chi tiết cho chuyển động hiện đại. Chúng tôi bắt đầu bằng việc quan sát cách mọi người di chuyển, những gì họ mang theo và làm thế nào để thiết kế của TUMI có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành trình đó.”

Ở thế hệ mới, Alpha tiếp tục sử dụng chất liệu nylon ballistic FXT™ đặc trưng – biểu tượng của độ bền và hiệu suất cao – kết hợp cùng hệ thống ngăn chứa được thiết kế trực quan, khóa từ vận hành êm ái và các chi tiết tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng. Những kiểu dáng chủ đạo của bộ sưu tập bao gồm vali xách tay hai ngăn có thể mở rộng, balô TUMI Brief Pack™, túi du lịch Duffel mở rộng gấp đôi và túi đeo chéo đa năng, tất cả đều được tinh chỉnh để hỗ trợ việc di chuyển liền mạch và không gián đoạn.

Nhằm chào mừng diện mạo cải tiến của Alpha, TUMI giới thiệu phối màu Ultra Blue mới, với những điểm nhấn xanh lam nổi bật trên các chi tiết quan trọng của sáu mẫu Alpha mang tính biểu tượng. Phối màu này được xem là lời khẳng định cho tinh thần đổi mới không ngừng và cam kết theo đuổi chất lượng xuất sắc của thương hiệu.

Thế hệ Alpha tiếp theo phản ánh rõ nét định hướng dài hạn của TUMI trong việc thấu hiểu người dùng và đồng hành cùng mọi khoảnh khắc trong hành trình của họ, dù hành trình đó mang tính cá nhân hay chuyên nghiệp.