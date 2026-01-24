Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng tài ngày đi làm bằng trực thăng, tối lái Bentley dạo phố: Visual tuyệt đối ngôn tình không bút mực nào tả nổi

24-01-2026 - 06:00 AM | Lifestyle

Mỹ nam có khí chất thanh lịch quyến rũ như tổng tài từ tiểu thuyết ngôn tình bước ra.

Bộ phim ngôn tình Bề Tôi Trung Thành do Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết đóng chính đang thu hút sự chú ý của khán giả với sự đầu tư nghiêm túc về bối cảnh, trang phục. Thậm chí, nhiều người còn hy vọng "cuối cùng thì phim Trung Quốc cũng có một tác phẩm về giới thượng lưu đứng cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản".

Teaser mới của phim Bề Tôi Trung Thành do Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết đóng chính

Mới đây, đoàn phim Bề Tôi Trung Thành đã tung video hình ảnh nhân vật Sầm Sâm của Ngao Thùy Bằng đi làm bằng máy bay trực thăng. Có thể nói, đây là lần đầu tiên máy bay trực thăng được sử dụng làm phương tiện đi lại trong một bộ phim ngôn tình Trung Quốc. Điều này chứng minh sự đầu tư nghiêm túc của đoàn phim nhằm xây dựng bối cảnh phù hợp với nhân vật.

Tổng tài ngày đi làm bằng trực thăng, tối lái Bentley dạo phố: Visual tuyệt đối ngôn tình không bút mực nào tả nổi- Ảnh 1.

Hình ảnh tổng tài Ngao Thụy Bằng đi làm bằng trực thăng khiến khán giả phấn khích

Ngao Thụy Bằng cũng được khen ngợi khi bước xuống một cách oai vệ nam tính, quyến rũ nhờ chiều cao gần 1,9 m. Nam diễn viên được khen ngợi điển trai, phù hợp với tưởng tượng của khán giả về hình ảnh nam chính giàu có trong các tiểu thuyết ngôn tình.

Tổng tài ngày đi làm bằng trực thăng, tối lái Bentley dạo phố: Visual tuyệt đối ngôn tình không bút mực nào tả nổi- Ảnh 2.

Loạt ảnh ngồi trực thăng của Ngao Thụy Bằng được khen điển trai

Tổng tài ngày đi làm bằng trực thăng, tối lái Bentley dạo phố: Visual tuyệt đối ngôn tình không bút mực nào tả nổi- Ảnh 3.

Trước đó, màn ảnh Trung Quốc liên tiếp gặp phải những diễn viên kém sắc và khả năng diễn xuất chưa tốt, nên họ không thể hiện được hình ảnh tổng giám đốc giàu có, thuộc giới thượng lưu tinh anh, mà cách diễn làm màu khiến nhân vật trở nên khó xem. Mặt khác, dù các tác phẩm của Trung Quốc có chi phí sản xuất cao, nhưng bối cảnh trong phim, trang phục đều không thể so sánh với các tác phẩm của Hàn Quốc vì vậy người xem dần ngán với các nội dung về "tổng tài bá đạo" trên màn ảnh. Nhà sản xuất của Bề Tôi Trung Thành rất muốn thay đổi định kiến này của công chúng, vì vậy không tiếc chi mạnh tay cho tạo hình của các diễn viên.

Tổng tài ngày đi làm bằng trực thăng, tối lái Bentley dạo phố: Visual tuyệt đối ngôn tình không bút mực nào tả nổi- Ảnh 4.

Bối cảnh trong phim Bề Tôi Trung Thành rất được đầu tư

Tổng tài ngày đi làm bằng trực thăng, tối lái Bentley dạo phố: Visual tuyệt đối ngôn tình không bút mực nào tả nổi- Ảnh 5.

Ngao Thụy Bằng giống như hoàng tử từ thế giới thượng lưu bước ra

Trong phim, Ngao Thụy Bằng vào vai Sầm Sâm - hình mẫu tổng tài điển hình của dòng ngôn tình: giàu có, lạnh lùng, ít nói nhưng sở hữu năng lực vượt trội. Nhân vật này mang trong mình quá khứ phức tạp khi bị tráo nhầm từ nhỏ, lớn lên trong áp lực và toan tính, từ đó hình thành tính cách trầm ổn, lý trí nhưng khép kín, khó mở lòng với người khác.

Đối lập với Sầm Sâm là Quý Minh Thư do Thẩm Vũ Khiết thủ vai - một đại tiểu thư hào môn chính hiệu, lớn lên trong nhung lụa và được cưng chiều từ bé. Nhân vật mang vẻ ngoài kiêu sa, quyến rũ, đôi lúc thể hiện rõ "bệnh công chúa", nhưng sâu bên trong lại là người thẳng thắn, lương thiện và giàu tình cảm.

Câu chuyện của Bề Tôi Trung Thành bắt đầu bằng cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai con người tưởng chừng không có điểm chung. Vì những hiểu lầm chồng chất, Sầm Sâm và Quý Minh Thư dần trở nên xa cách, thậm chí ly thân suốt nhiều năm. Từ đó, mạch phim chuyển sang hành trình Sầm Sâm từng bước tháo gỡ khúc mắc, đối diện cảm xúc thật của bản thân và quyết tâm theo đuổi lại người vợ đã đánh mất.

Tổng tài ngày đi làm bằng trực thăng, tối lái Bentley dạo phố: Visual tuyệt đối ngôn tình không bút mực nào tả nổi- Ảnh 6.

Khán giả mong chờ phim sẽ hấp dẫn với mô-típ "cưới trước yêu sau"

Tổng tài ngày đi làm bằng trực thăng, tối lái Bentley dạo phố: Visual tuyệt đối ngôn tình không bút mực nào tả nổi- Ảnh 7.

Có lẽ đây là tác phẩm mà nhan sắc của Ngao Thụy Bằng đạt đỉnh cao nhất

Tổng tài ngày đi làm bằng trực thăng, tối lái Bentley dạo phố: Visual tuyệt đối ngôn tình không bút mực nào tả nổi- Ảnh 8.

Mỗi hình ảnh từ phim trường Bề Tôi Trung Thành đều khiến khán giả mong chờ phim hơn

Theo Chiêu Dương

