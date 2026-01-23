Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại sao mẹ chồng không có mặt trong lễ đón con dâu Phương Nhi?

23-01-2026 - 20:57 PM | Lifestyle

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lái xe màu đỏ chở các con và các cháu tới xin dâu, trên xe này không có phu nhân.

Sau một ngày diễn ra, những hình ảnh trong lễ hằng thuận và đón dâu của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng đã được ekip hé lộ trên mạng xã hội. Ngoài sự xuất hiện rạng rỡ của cô dâu và chú rể thì những gi tiết liên quan đến gia đình 2 bên cũng nhận được sự quan tâm không kém. Đáng chú ý nhất, trên chiếc xe dẫn đầu đoàn nhà trai đến xin dâu do tỷ phú Phạm Nhật Vượng lái có vợ chồng con trai cả Phạm Nhật Quân Anh, con gái út Phạm Nhật Minh Anh.

Nhiều người thắc mắc khi phu nhân của tỷ phú - tức bà Phạm Thu Hương không xuất hiện trên chiếc xe này. Theo đó, lý do bà Phạm Thu Hương không đến đón dâu vì theo phong tục miền Bắc, mẹ chồng thường kiêng ra mặt đón dâu. Bởi lẽ theo quan niệm, mẹ chồng không nên giáp mặt con dâu sớm, thay vào đó sẽ để bố chồng, các bậc trưởng lão và thành viên trong gia đình cùng chú rể đi đón dâu. Thông thường, vai trò của mẹ chồng trong các lễ đón dâu là sắp xếp công việc gia đình, hôn sự và sau đó dắt tay con dâu chào đón vào bên trong nhà. Trước Phương Nhi, nhiều đám cưới của sao Việt cũng xuất hiện phong tục này.

Tại sao mẹ chồng không có mặt trong lễ đón con dâu Phương Nhi?- Ảnh 1.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và các con, cháu đi đón dâu (ảnh: Louis Wu)

Mặc dù không xuất hiện trong lễ đón dâu hôm qua nhưng cách đây 1 năm, bà Phạm Thu Hương từng trực tiếp đến nhà gái ở Thanh Hoá để hỏi vợ cho con trai. Khi đó, bà diện áo dài vàng, xuất hiện cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục mỉm cười hạnh phúc trong suốt quá trình làm lễ. Đó cũng là lần cực hiếm hoi vợ chồng tỷ phú công khai lộ diện.

Tại sao mẹ chồng không có mặt trong lễ đón con dâu Phương Nhi?- Ảnh 2.
Tại sao mẹ chồng không có mặt trong lễ đón con dâu Phương Nhi?- Ảnh 3.

Hồi tháng 1/2025, vợ chồng tỷ phú có mặt ở Thanh Hoá để hỏi cưới Phương Nhi cho con trai Minh Hoàng (ảnh: Đi soi sao đi)

Sự thành công của tập đoàn Vingroup ghi đậm dấu ấn của cặp đôi quyền lực - Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng và Phó chủ tịch HĐQT Phạm Thu Hương. Năm 2020, ông Vượng cùng bà Hương thành lập Quỹ và Giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture với sứ mệnh tôn vinh và hỗ trợ các nghiên cứu khoa học công nghệ mang tính đột phá, đã đóng góp hoặc có tiềm năng đóng góp cho cuộc sống của hàng triệu người trên trái đất trở nên tốt đẹp hơn, đồng thời kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai.

Tại sao mẹ chồng không có mặt trong lễ đón con dâu Phương Nhi?- Ảnh 4.

Phương Nhi được đón dâu trên xe mui trần độc bản (Ảnh: Louis Wu)

Tại sao mẹ chồng không có mặt trong lễ đón con dâu Phương Nhi?- Ảnh 5.

Lễ cưới buổi tối của Phương Nhi và chồng diễn ra trong không gian riêng tư, kín đáo (Ảnh: Louis Wu)

Hé lộ bên trong lễ hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng: Rước dâu bằng xe VF9 mui trần, cặp đôi tình tứ không rời


Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

