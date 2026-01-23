Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khung hình cực hiếm của con dâu cả nhà tỷ phú trong lễ cưới Phương Nhi

23-01-2026 - 16:33 PM | Lifestyle

Hình ảnh hiếm hoi của Bùi Lan Anh trong lễ cưới Phương Nhi và Minh Hoàng gây chú ý.

1 năm sau lễ ăn hỏi tại Thanh Hoá, Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng tổ chức tiệc cưới tại một hòn đảo ở Nha Trang. Cặp đôi thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống, làm lễ hằng thuận tại chùa trước khi chiêu đãi tiệc khách mời vào tối cùng ngày. Lễ đón dâu của Phương Nhi và Minh Hoàng cũng diễn ra riêng tư, chỉ có những thành viên trong gia đình, họ hàng góp mặt.

Mới đây, một vài hình ảnh trong lễ hằng thuận của Phương Nhi được hé lộ, trong đó khoảnh khắc cận visual của Bùi Lan Anh - vợ doanh nhân Phạm Nhật Quân Anh gây chú ý. Chị dâu của Phương Nhi diện áo dài màu hồng, tóc búi gọn và trang điểm nhẹ nhàng. Cô ngồi ghế sau, bên cạnh chồng và các con trên chiếc xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng lái để đi đón dâu. Qua hình ảnh hiếm này, có thể thấy Bùi Lan Anh trông rất vui vẻ, rạng rỡ khi chứng kiến hạnh phúc của 2 em.

Thời gian qua, Bùi Lan Anh và Phương Nhi cũng đồng hành, ngồi cạnh nhau trong rất nhiều sự kiện cùng nhà chồng. Dù không thể hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng qua những chi tiết nhỏ, netizen cũng cảm nhận được sự thân thiết, gắn bó của các con dâu nhà tỷ phú.

Khung hình cực hiếm của con dâu cả nhà tỷ phú trong lễ cưới Phương Nhi- Ảnh 1.

Bùi Lan Anh ngồi trên chiếc xe dẫn đoàn nhà trai vào đón cô dâu Phương Nhi (ảnh: Louis Wu)

Khung hình cực hiếm của con dâu cả nhà tỷ phú trong lễ cưới Phương Nhi- Ảnh 2.

Á hậu Phương Nhi và chị dâu Bùi Lan Anh đều sở hữu nhan sắc thanh tú, ngọt ngào (ảnh: Louis Wu)

Chị dâu cả của Phương Nhi - Bùi Lan Anh sinh năm 1995, cô từng là Á khôi 2 Đại học Ngoại thương Hà Nội. Lan Anh xuất thân từ một gia đình nền tảng tri thức ở Hà Nội. Từ sau khi kết hôn, Lan Anh có cuộc sống kín tiếng, cô chủ yếu xuất hiện trong các hoạt động cùng gia đình chồng.

Khung hình cực hiếm của con dâu cả nhà tỷ phú trong lễ cưới Phương Nhi- Ảnh 3.

Chị dâu cả của Phương Nhi kín tiếng sau khi kết hôn (Ảnh: FBNV)

Phương Nhi từng đại diện Việt Nam chinh chiến ở Hoa hậu Quốc tế. Cô và thiếu gia Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm 2025. Từ một mỹ nhân được săn đón bậc nhất Vbiz, Phương Nhi giờ tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên và khép kín bên chồng thiếu gia. Lễ cưới tại Nha Trang của cặp đôi diễn ra riêng tư, kín đáo nhưng thu hút sự chú ý và quan tâm của công chúng.

Khung hình cực hiếm của con dâu cả nhà tỷ phú trong lễ cưới Phương Nhi- Ảnh 4.
Khung hình cực hiếm của con dâu cả nhà tỷ phú trong lễ cưới Phương Nhi- Ảnh 5.

Từ sau lễ ăn hỏi, Phương Nhi nhiều lần xuất hiện trong các hoạt động cùng nhà chồng, đa phần ngồi cạnh chị dâu Lan Anh (ảnh: Tổng hợp)

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

