Tân binh Vbiz vừa chào sân đã bán sạch 6.500 bản, gần trăm nghìn lượt quan tâm, thu hút fan từ 12 quốc gia

Tối 22/1, CONGB chính thức ra mắt EP CONGBDAY, đồng thời phát hành MV Nhớ Em 8 Lần, đánh dấu bước khởi đầu trong vai trò ca sĩ solo. Sản phẩm debut nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ không khí tươi sáng, nguồn năng lượng tích cực cùng sự góp mặt của dàn Anh Trai đông đảo, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ ngay từ khi lên sóng.

Tại MV Nhớ Em 8 Lần, bên cạnh phần góp giọng của Mason Nguyễn và TEZ, điểm nhấn lớn còn đến từ phần hình ảnh khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như BIGDADDY, buitruonglinh, Dillan Hoàng Phan, Sơn.K, Đỗ Nam Sơn. MV kể câu chuyện nhẹ nhàng về một chàng trai đang tương tư, với CONGB là nhân vật trung tâm và các Anh Trai đóng vai trò những người bạn đồng hành, vừa trêu chọc vừa cổ vũ, giúp anh chàng thêm tự tin bày tỏ cảm xúc. Cách xây dựng tình huống đơn giản, gần gũi cùng loạt khoảnh khắc tương tác tự nhiên đã mang đến cảm giác vui vẻ, thân thiện và nhận được nhiều thiện cảm từ người xem.

Phần hình ảnh của MV cũng là yếu tố được đánh giá cao. Bảng màu trẻ trung, rực rỡ kết hợp cùng nhịp dựng gọn gàng, tiết tấu nhanh tạo nên không gian tràn đầy năng lượng. Xen kẽ trong mạch truyện là những đoạn vũ đạo phóng khoáng, giúp CONGB thể hiện rõ hình ảnh một tân binh năng động, đáng yêu. Về âm nhạc, giọng hát của CONGB được nhận xét là dễ nhận diện, mang màu sắc trẻ trung, hòa quyện cùng giai điệu ngọt ngào, vui tươi, tạo cảm giác dễ nghe và dễ ghi nhớ ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

Song hành với MV, EP CONGBDAY gồm 5 ca khúc cũng chính thức được phát hành, kèm theo 2 MV, phiên bản CD vật lý với concept sáng tạo và loạt hoạt động giao lưu như fanmeeting, fansign, fancall. MV Debut EP CONGBDAY Highlight Medley cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong màn ra mắt của CONGB. Sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về mặt ý tưởng và hình ảnh, sử dụng nhiều hiệu ứng thị giác hiện đại cùng cách chuyển cảnh linh hoạt, giúp tóm lược tinh thần và màu sắc âm nhạc xuyên suốt EP. Tổng thể EP giữ màu sắc tươi sáng, trẻ trung, nhất quán với hình tượng tích cực mà CONGB theo đuổi. Thành tích bán CD cũng gây chú ý khi đạt hơn 6.500 bản sau 5 ngày mở đặt trước, đồng thời ghi nhận gần 96.000 lượt truy cập và đơn hàng từ khán giả đến từ 12 quốc gia.

Trên mạng xã hội, CONGBDAY nhận về nhiều phản hồi tích cực. Khán giả bày tỏ sự ấn tượng trước mức độ chỉn chu trong màn debut, đặc biệt là sự đồng bộ về hình ảnh từ MV, Highlight Medley cho đến concept EP. Nhiều ý kiến đánh giá cao màu sắc âm nhạc tươi sáng, dễ nghe, mang lại cảm giác thoải mái, đúng tinh thần trẻ trung mà CONGB xây dựng. Giọng hát của nam ca sĩ cũng được nhận xét là có cá tính riêng, phù hợp với những ca khúc mang giai điệu vui tươi, ngọt ngào.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa CONGB và dàn Anh Trai được xem là điểm cộng đáng kể. Khán giả đánh giá cao bầu không khí tương tác tự nhiên, thoải mái giữa các nghệ sĩ, giúp sản phẩm mang cảm giác gần gũi, ấm áp và dễ tạo thiện cảm. Nhiều bình luận cho rằng chính tinh thần vui vẻ, thân thiết này đã góp phần giúp MV thu hút sự quan tâm và tạo hiệu ứng tích cực.

Không chỉ dừng lại ở ca khúc chủ đề, các bài hát khác trong EP cũng được nhắc đến với nhiều phản hồi khả quan. Vitamin C và Sweet Love ghi điểm nhờ giai điệu trong trẻo, giàu năng lượng, mang tinh thần tích cực và dễ đồng cảm. Những ca khúc từng được giới thiệu trước đó như bài hát này dành riêng cho mình em kết hợp cùng buitruonglinh hay Ngôi Sao Hy Vọng từng được CONGB trình diễn tại đêm chung kết Anh Trai Say Hi cũng được khán giả tìm nghe trở lại nhiều hơn.

Chưa đầy một ngày phát hành phát hành, ca khúc chủ đề và EP CONGBDAY lần lượt vươn lên Top 1 iTunes Top Albums và Top 1 iTunes Top Songs, cho thấy sự ủng hộ rõ rệt của khán giả dành cho màn ra mắt của CONGB. Đáng chú ý, ca khúc bài hát này dành riêng cho mình em cũng đạt Top 1 iTunes Top Songs, trong khi các bài hát còn lại trong EP liên tục ghi nhận thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng, góp phần khẳng định sức hút tổng thể của album chứ không chỉ riêng ca khúc chủ đề.

Với sự đón nhận tích cực ngay từ giai đoạn đầu, MV Nhớ Em 8 Lần và EP CONGBDAY được xem là bước khởi đầu thuận lợi, giúp CONGB dần khẳng định hình ảnh một tân binh trẻ trung, giàu năng lượng và mở ra nhiều kỳ vọng cho chặng đường phát triển tiếp theo.