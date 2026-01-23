Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tôi từng nghĩ mình mệt vì Tết nhiều việc. Nhưng đến một năm, khi ngồi cộng lại từng khoản đã chi, tôi mới nhận ra: thứ khiến tôi mệt nhất không phải là tiền, mà là cảm giác phải làm cho “đủ vai”. Đủ mâm cỗ, đủ quà biếu, đủ phong bao, đủ hình ảnh một cái Tết tươm tất trong mắt người khác.

Tôi gọi đó là “nợ cảm xúc” - thứ nợ không ghi trong sổ, nhưng lúc nào cũng đè nặng trong đầu.

Tết chưa tới, tôi đã thấy mệt

Càng gần Tết, danh sách “việc phải làm” trong đầu tôi càng dài: sắm sửa, dọn dẹp, mua quà, tính tiền biếu, chuẩn bị phong bao, lo ăn Tết thế nào cho không bị đánh giá là sơ sài. Lạ một điều, những việc ấy không ai bắt tôi làm cụ thể, nhưng tôi vẫn tự ép mình phải làm.

Mỗi lần lướt mạng, nhìn thấy nhà khác sắm sửa rộn ràng, mâm cỗ đầy đặn, quà biếu chỉn chu, tôi lại thấy mình chưa đủ. Và thế là lại mua thêm, sắm thêm, dù trong lòng đã bắt đầu mệt.

Tết càng sắm càng mệt: Danh sách chi tiêu giúp tôi “thoát nợ cảm xúc”- Ảnh 1.

“Nợ cảm xúc” là gì?

Tôi nhận ra mình không tiêu tiền vì nhu cầu, mà vì:

- Sợ bị chê là kém chu đáo

- Sợ làm Tết “không ra Tết”

- Sợ người khác nghĩ mình tiết kiệm quá

- Sợ không đúng vai trò trong gia đình

Những nỗi sợ ấy không ai nói ra, nhưng ai cũng từng trải qua. Và mỗi lần chiều theo chúng, tôi lại vay thêm một chút năng lượng, một chút tiền, một chút bình yên của chính mình.

Tôi quyết định làm một việc rất đơn giản: Viết danh sách chi tiêu Tết

Không phải danh sách “nên mua gì cho vui”, mà là danh sách tôi thực sự có thể chi bao nhiêu.

Lần đầu tiên, tôi tách bạch rõ ràng:

- Chi vì nhu cầu thật

- Chi vì áp lực cảm xúc

Và tôi bắt đầu gạch bỏ những khoản chỉ tồn tại để làm tôi… yên tâm trong mắt người khác.

DANH SÁCH NÊN SẮM DỊP TẾT

Nhóm sắmNên sắm gìSố lượng gợi ýGhi chú
Bánh kẹo tiếp kháchBánh quy, kẹo mềm, hạt2–3 loạiMua gói nhỏ, đủ 2–3 ngày
Trái câyCam, quýt, táo, nho1–2 loạiDễ bảo quản
Mứt TếtMứt dừa, mứt gừng1 hộp nhỏKhông cần combo lớn
Món mặn chínhGà luộc / thịt kho1 mónĐủ 1–2 bữa
Món canhCanh măng / canh rau1 mónNấu nhanh, dễ hâm
Thực phẩm dự phòngĐồ đông lạnh1–2 mónKhông trữ quá nhiều
Đồ dọn dẹpNước lau sàn, lau bếp1 bộDọn vừa đủ
Trang trí TếtHoa, câu đối nhỏ1–2 mónCó điểm nhấn là đủ
Phong bao lì xìBao lì xìĐếm trước số ngườiTránh mua dư
Quà biếu cơ bảnTrái cây / bánh / trà1 set/bênGọn, dễ mang

Danh sách chi tiêu giúp tôi nhẹ người hơn

Khi mọi thứ được viết ra giấy, tôi thấy rõ:

- Có những món mua về chỉ dùng đúng vài ngày Tết

- Có những khoản biếu khiến tôi lo lắng nhiều hơn là vui vẻ

- Có những chi tiêu không làm Tết ấm hơn, chỉ làm tôi mệt hơn

Danh sách không chỉ giúp tôi giữ tiền, mà quan trọng hơn: giúp tôi dám bỏ bớt.

Bỏ bớt mâm cỗ quá tay. Bỏ bớt mua sắm theo cảm xúc. Bỏ bớt những khoản “cho yên chuyện”.

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ THAM KHẢO

Khoản mụcChi phí (đồng)
Bánh kẹo + mứt500.000 - 800.000
Trái cây300.000 - 500.000
Thực phẩm nấu Tết700.000 - 1.000.000
Đồ dọn dẹp200.000 - 300.000
Trang trí200.000 - 400.000
Phong bao + tiền lẻ100.000 - 200.000
Quà biếu cơ bản1.000.000 - 1.500.000
TỔNG ƯỚC TÍNH3.000.000 - 4.500.000

Thoát nợ cảm xúc không phải là tiêu ít đi, mà là tiêu có chủ đích

Tôi không cắt hết. Tôi vẫn biếu Tết, vẫn mua bánh trái, vẫn giữ những nghi thức quan trọng. Nhưng tôi chọn mức phù hợp với mình, thay vì cố đạt một chuẩn vô hình.

Lạ là khi tôi bớt áp lực, Tết cũng nhẹ hơn thật. Không ai phàn nàn. Không ai soi mói. Chỉ có tôi là người trước đó đã tự tạo áp lực cho chính mình.

Tết càng sắm càng mệt: Danh sách chi tiêu giúp tôi “thoát nợ cảm xúc”- Ảnh 2.

Sau Tết, tôi nhận ra điều này

Cái cảm giác quý nhất không phải là “đã sắm đủ”, mà là hết Tết rồi mà vẫn thấy ổn:

- Không tiếc tiền

- Không mệt mỏi

- Không phải tự trách vì đã quá tay

Danh sách chi tiêu không lấy đi không khí Tết. Nó chỉ lấy đi những khoản chi khiến tôi nặng đầu.

Tết nhẹ hơn khi mình thôi gánh vai diễn

Đến bây giờ, tôi không còn sợ Tết vì chuyện tiền bạc nữa. Không phải vì dư dả hơn, mà vì tôi hiểu: mình không cần trả nợ cảm xúc cho bất kỳ ai bằng tiền của chính mình.

Tết không cần phải “hoàn hảo”. Chỉ cần vừa sức. Và đủ để sau Tết, mình không thấy mệt vì chính những gì mình đã cố gắng thể hiện.

Theo Như Anh

Tiền Phong

