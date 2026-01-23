Tết càng sắm càng mệt: Danh sách chi tiêu giúp tôi “thoát nợ cảm xúc”

Tôi gọi đó là “nợ cảm xúc” - thứ nợ không ghi trong sổ, nhưng lúc nào cũng đè nặng trong đầu.

Tết chưa tới, tôi đã thấy mệt

Càng gần Tết, danh sách “việc phải làm” trong đầu tôi càng dài: sắm sửa, dọn dẹp, mua quà, tính tiền biếu, chuẩn bị phong bao, lo ăn Tết thế nào cho không bị đánh giá là sơ sài. Lạ một điều, những việc ấy không ai bắt tôi làm cụ thể, nhưng tôi vẫn tự ép mình phải làm.

Mỗi lần lướt mạng, nhìn thấy nhà khác sắm sửa rộn ràng, mâm cỗ đầy đặn, quà biếu chỉn chu, tôi lại thấy mình chưa đủ. Và thế là lại mua thêm, sắm thêm, dù trong lòng đã bắt đầu mệt.

“Nợ cảm xúc” là gì?

Tôi nhận ra mình không tiêu tiền vì nhu cầu, mà vì:

- Sợ bị chê là kém chu đáo

- Sợ làm Tết “không ra Tết”

- Sợ người khác nghĩ mình tiết kiệm quá

- Sợ không đúng vai trò trong gia đình

Những nỗi sợ ấy không ai nói ra, nhưng ai cũng từng trải qua. Và mỗi lần chiều theo chúng, tôi lại vay thêm một chút năng lượng, một chút tiền, một chút bình yên của chính mình.

Tôi quyết định làm một việc rất đơn giản: Viết danh sách chi tiêu Tết

Không phải danh sách “nên mua gì cho vui”, mà là danh sách tôi thực sự có thể chi bao nhiêu.

Lần đầu tiên, tôi tách bạch rõ ràng:

- Chi vì nhu cầu thật

- Chi vì áp lực cảm xúc

Và tôi bắt đầu gạch bỏ những khoản chỉ tồn tại để làm tôi… yên tâm trong mắt người khác.

DANH SÁCH NÊN SẮM DỊP TẾT

Nhóm sắm Nên sắm gì Số lượng gợi ý Ghi chú Bánh kẹo tiếp khách Bánh quy, kẹo mềm, hạt 2–3 loại Mua gói nhỏ, đủ 2–3 ngày Trái cây Cam, quýt, táo, nho 1–2 loại Dễ bảo quản Mứt Tết Mứt dừa, mứt gừng 1 hộp nhỏ Không cần combo lớn Món mặn chính Gà luộc / thịt kho 1 món Đủ 1–2 bữa Món canh Canh măng / canh rau 1 món Nấu nhanh, dễ hâm Thực phẩm dự phòng Đồ đông lạnh 1–2 món Không trữ quá nhiều Đồ dọn dẹp Nước lau sàn, lau bếp 1 bộ Dọn vừa đủ Trang trí Tết Hoa, câu đối nhỏ 1–2 món Có điểm nhấn là đủ Phong bao lì xì Bao lì xì Đếm trước số người Tránh mua dư Quà biếu cơ bản Trái cây / bánh / trà 1 set/bên Gọn, dễ mang

Danh sách chi tiêu giúp tôi nhẹ người hơn

Khi mọi thứ được viết ra giấy, tôi thấy rõ:

- Có những món mua về chỉ dùng đúng vài ngày Tết

- Có những khoản biếu khiến tôi lo lắng nhiều hơn là vui vẻ

- Có những chi tiêu không làm Tết ấm hơn, chỉ làm tôi mệt hơn

Danh sách không chỉ giúp tôi giữ tiền, mà quan trọng hơn: giúp tôi dám bỏ bớt.

Bỏ bớt mâm cỗ quá tay. Bỏ bớt mua sắm theo cảm xúc. Bỏ bớt những khoản “cho yên chuyện”.

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ THAM KHẢO

Khoản mục Chi phí (đồng) Bánh kẹo + mứt 500.000 - 800.000 Trái cây 300.000 - 500.000 Thực phẩm nấu Tết 700.000 - 1.000.000 Đồ dọn dẹp 200.000 - 300.000 Trang trí 200.000 - 400.000 Phong bao + tiền lẻ 100.000 - 200.000 Quà biếu cơ bản 1.000.000 - 1.500.000 TỔNG ƯỚC TÍNH 3.000.000 - 4.500.000

Thoát nợ cảm xúc không phải là tiêu ít đi, mà là tiêu có chủ đích

Tôi không cắt hết. Tôi vẫn biếu Tết, vẫn mua bánh trái, vẫn giữ những nghi thức quan trọng. Nhưng tôi chọn mức phù hợp với mình, thay vì cố đạt một chuẩn vô hình.

Lạ là khi tôi bớt áp lực, Tết cũng nhẹ hơn thật. Không ai phàn nàn. Không ai soi mói. Chỉ có tôi là người trước đó đã tự tạo áp lực cho chính mình.

Sau Tết, tôi nhận ra điều này

Cái cảm giác quý nhất không phải là “đã sắm đủ”, mà là hết Tết rồi mà vẫn thấy ổn:

- Không tiếc tiền

- Không mệt mỏi

- Không phải tự trách vì đã quá tay

Danh sách chi tiêu không lấy đi không khí Tết. Nó chỉ lấy đi những khoản chi khiến tôi nặng đầu.

Tết nhẹ hơn khi mình thôi gánh vai diễn

Đến bây giờ, tôi không còn sợ Tết vì chuyện tiền bạc nữa. Không phải vì dư dả hơn, mà vì tôi hiểu: mình không cần trả nợ cảm xúc cho bất kỳ ai bằng tiền của chính mình.

Tết không cần phải “hoàn hảo”. Chỉ cần vừa sức. Và đủ để sau Tết, mình không thấy mệt vì chính những gì mình đã cố gắng thể hiện.