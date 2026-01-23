Thượng uý Quân đội đắt show nhất hiện nay: Nữ thần mở màn concert quốc gia, giọng hát càng nghe càng thích

Những ngày đầu năm 2026, Lâm Bảo Ngọc gây chú ý khi công bố lịch làm việc tháng 1 với mật độ dày đặc, trải dài từ TP.HCM, Bình Dương, Hà Nội đến Nha Trang. Việc liên tục xuất hiện tại các chương trình truyền hình, gala âm nhạc và sự kiện thương hiệu cho thấy tần suất hoạt động ổn định của nữ ca sĩ trong bối cảnh thị trường biểu diễn đầu năm vốn không quá sôi động.

Lâm Bảo Ngọc gây chú ý khi công bố lịch làm việc tháng 1 với mật độ dày đặc (Ảnh: FBNV)

Theo lịch trình được chia sẻ, Lâm Bảo Ngọc mở đầu tháng bằng các buổi ghi hình lớn tại TP.HCM như Gala Nhạc Việt và chương trình VTV - Chiều Cuối Năm. Giữa tháng, cô liên tục tham gia private event tại TP.HCM, Bình Dương, song song với các chương trình ghi hình của VTV tại Hà Nội. Nửa cuối tháng, nữ ca sĩ tiếp tục di chuyển giữa Hà Nội và Nha Trang cho các hoạt động biểu diễn, sự kiện thương hiệu và ghi hình truyền hình, trước khi khép lại tháng bằng những chương trình mang tính giáo dục và cộng đồng tại Hà Nội. Lịch trình liên tục, đa dạng về tính chất cho thấy Lâm Bảo Ngọc đang là gương mặt được nhiều đơn vị tổ chức lựa chọn.

Lâm Bảo Ngọc sinh năm 1996, được biết đến là một trong những nữ ca sĩ có nền tảng thanh nhạc tốt của làng nhạc Việt. Cô được khán giả đại chúng biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân The Voice Việt Nam. Sau cuộc thi, thay vì tập trung vào việc ra mắt sản phẩm liên tục, Lâm Bảo Ngọc chủ yếu xây dựng hình ảnh thông qua biểu diễn trực tiếp và tham gia các chương trình âm nhạc, từng bước định hình vị trí bằng chuyên môn.

Lâm Bảo Ngọc được biết đến là một trong những nữ ca sĩ có nền tảng thanh nhạc tốt của làng nhạc Việt (Ảnh: FBNV)

Tên tuổi của nữ ca sĩ tiếp tục được nhắc đến nhiều hơn khi cô tham gia The Masked Singer Vietnam với mascot HippoHappy. Qua các vòng thi, Lâm Bảo Ngọc cho thấy khả năng xử lý đa dạng từ ballad đến những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao, giúp cô nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và giới chuyên môn. Những phần trình diễn này góp phần củng cố hình ảnh một giọng ca thiên về thực lực, phù hợp với các sân khấu hát live.

Một điểm đặc biệt trong sự nghiệp của Lâm Bảo Ngọc là việc cô từng mang quân hàm Thượng uý và công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Trước khi rời quân ngũ, nữ ca sĩ có gần 8 năm gắn bó với môi trường quân đội, bắt đầu từ năm 2017 khi được đặc cách vào quân đội sau cuộc thi Sao Mai và công tác tại Đoàn Văn công Quân khu I.

Lâm Bảo Ngọc từng mang quân hàm Thượng uý và công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (Ảnh: FBNV)

Trong những năm gần đây, Lâm Bảo Ngọc thường xuyên xuất hiện tại các concert, gala và chương trình âm nhạc quy mô lớn, đảm nhận những phần biểu diễn đòi hỏi sự ổn định về kỹ thuật và bản lĩnh sân khấu Danh xưng “Nữ thần mở màn concert quốc gia” gắn với Lâm Bảo Ngọc bắt nguồn từ việc cô thường xuyên được lựa chọn biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc quy mô lớn, đặc biệt trong những dịp lễ trọng của đất nước.

Lâm Bảo Ngọc từng được gọi là “Nữ thần mở màn concert quốc gia” (Ảnh: FBNV)

Lâm Bảo Ngọc được biểu diễn mở màn cho concert Quốc gia đặc biệt chào mừng Đại lễ 2/9

Tại Đại lễ 2/9/2024, Lâm Bảo Ngọc đảm nhận vai trò mở màn concert Quốc gia Đặc biệt tối 1/9 tại Sân vận động Mỹ Đình, đứng chung sân khấu với Đăng Dương và Thu Hằng. Phần trình diễn của cô được đánh giá phù hợp với không khí trang trọng của đại lễ, cân bằng giữa tinh thần hào hùng và cách thể hiện mang hơi thở đương đại. Trên các sân khấu ngoài trời có quy mô lớn, Lâm Bảo Ngọc duy trì phong độ hát live ổn định, kiểm soát tốt cao độ và cột hơi, kể cả với những đoạn lên nốt cao hoặc sử dụng kỹ thuật khó như whistle.

Lâm Bảo Ngọc thường xuyên xuất hiện tại các concert, gala và chương trình âm nhạc quy mô lớn (Ảnh: FBNV)

Lâm Bảo Ngọc cho thấy sự chuyển mình rõ rệt khi tham gia Em Xinh Say Hi, chương trình được xem là phiên bản dành cho nữ của Anh Trai Say Hi. Đây là giai đoạn nữ ca sĩ chủ động tiến gần hơn đến khán giả trẻ, đồng thời mở rộng hình ảnh từ một giọng ca thiên về kỹ thuật sang một nghệ sĩ trình diễn phù hợp với format giải trí hiện đại. Lâm Bảo Ngọc được nhìn nhận như một “vocalist trụ cột”, đảm nhiệm những phân đoạn quan trọng trong nhiều tiết mục.

Điểm đáng chú ý trong hành trình tại Em Xinh Say Hi là sự bứt phá về hình ảnh trình diễn. Thay vì gắn với ballad và đứng hát tĩnh như trước, Lâm Bảo Ngọc thử sức nhiều hơn với vũ đạo, tiết tấu nhanh và thậm chí đảm nhận cả những phân đoạn rap, cho thấy nỗ lực thoát khỏi khuôn mẫu quen thuộc. Sự ổn định về phong độ và khả năng làm việc nhóm cũng giúp cô được lựa chọn làm đội trưởng tại Live Stage 4, vai trò phản ánh mức độ tin cậy của ban tổ chức và các thí sinh khác đối với chuyên môn của cô.

Lâm Bảo Ngọc cho thấy sự chuyển mình rõ rệt khi tham gia Em Xinh Say Hi (Ảnh: FBNV)

Tổng thể, lịch trình tháng 1 phản ánh một giai đoạn làm việc liên tục của Lâm Bảo Ngọc, đồng thời cho thấy vị trí tương đối vững chắc của cô trong nhóm các nữ ca sĩ thiên về biểu diễn và kỹ thuật. Không đặt nặng yếu tố ồn ào truyền thông, con đường mà Lâm Bảo Ngọc theo đuổi cho thấy sự bền bỉ của một nghệ sĩ đi lên từ năng lực chuyên môn và sự ổn định trong hoạt động nghề nghiệp.