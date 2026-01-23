Vị thế của tấm hộ chiếu Việt Nam vừa ghi nhận sự cải thiện đáng kể khi tăng liền 5 bậc giúp việc xuất ngoại trở nên thuận tiện hơn. Trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa đang ở mức khá cao nhiều du khách đã bất ngờ phát hiện ra rằng việc ghé thăm các quốc gia láng giềng hay vùng tiên cảnh Quế Lâm của Trung Quốc là một lựa chọn tối ưu hơn.

Tại Thái Lan du khách có thể đắm mình trong thiên đường mua sắm tại các trung tâm thương mại sầm uất của Bangkok hoặc thưởng thức ẩm thực đường phố đa dạng tại các khu chợ đêm rực rỡ. Với những người yêu thích sự hiện đại Singapore mang đến trải nghiệm check in tại vịnh Marina Bay và các khu vườn năng lượng khổng lồ.

Ảnh: Garden By The Bay

Trong khi đó, Malaysia lại thu hút bởi sự giao thoa văn hóa độc đáo tại thủ đô Kuala Lumpur và vẻ đẹp cổ kính của các di sản thế giới. Đặc biệt vùng đất Quế Lâm của Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý với hành trình du thuyền trên sông Li thơ mộng và những dãy núi đá vôi kỳ vĩ được ví như bức tranh thủy mặc đời thực.

Ảnh: Liu Wei