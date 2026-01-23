Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hộ chiếu Việt Nam thăng 5 bậc mở đường đến 4 thiên đường sát vách với giá rẻ hơn vé máy bay nội địa

23-01-2026 - 21:10 PM | Lifestyle

Đây là cơ hội tuyệt vời cho những du khách muốn đi du lịch nước ngoài với chi phí tối ưu.

Vị thế của tấm hộ chiếu Việt Nam vừa ghi nhận sự cải thiện đáng kể khi tăng liền 5 bậc giúp việc xuất ngoại trở nên thuận tiện hơn. Trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa đang ở mức khá cao nhiều du khách đã bất ngờ phát hiện ra rằng việc ghé thăm các quốc gia láng giềng hay vùng tiên cảnh Quế Lâm của Trung Quốc là một lựa chọn tối ưu hơn.

Tại Thái Lan du khách có thể đắm mình trong thiên đường mua sắm tại các trung tâm thương mại sầm uất của Bangkok hoặc thưởng thức ẩm thực đường phố đa dạng tại các khu chợ đêm rực rỡ. Với những người yêu thích sự hiện đại Singapore mang đến trải nghiệm check in tại vịnh Marina Bay và các khu vườn năng lượng khổng lồ.

Hộ chiếu Việt Nam thăng 5 bậc mở đường đến 4 thiên đường sát vách với giá rẻ hơn vé máy bay nội địa- Ảnh 1.

Ảnh: Garden By The Bay

Trong khi đó, Malaysia lại thu hút bởi sự giao thoa văn hóa độc đáo tại thủ đô Kuala Lumpur và vẻ đẹp cổ kính của các di sản thế giới. Đặc biệt vùng đất Quế Lâm của Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý với hành trình du thuyền trên sông Li thơ mộng và những dãy núi đá vôi kỳ vĩ được ví như bức tranh thủy mặc đời thực.

Hộ chiếu Việt Nam thăng 5 bậc mở đường đến 4 thiên đường sát vách với giá rẻ hơn vé máy bay nội địa- Ảnh 2.

Ảnh: Liu Wei

Khảo sát thực tế cho thấy một cặp vé khứ hồi từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bangkok hay Kuala Lumpur thường dao động trong khoảng 2,8 đến 3,5 triệu đồng nếu đặt trước từ hai đến ba tuần. Thậm chí các chặng bay đến Singapore hay Quế Lâm cũng thường xuyên có các đợt khuyến mãi với mức giá chỉ từ 4 triệu đồng đã bao gồm thuế phí.

Hộ chiếu Việt Nam thăng 5 bậc mở đường đến 4 thiên đường sát vách với giá rẻ hơn vé máy bay nội địa- Ảnh 3.
Hộ chiếu Việt Nam thăng 5 bậc mở đường đến 4 thiên đường sát vách với giá rẻ hơn vé máy bay nội địa- Ảnh 4.

Giá vé máy bay khởi hành từ TP.HCM đi Thái Lan và Malaysia. (Ảnh chụp màn hình)

Khi so sánh với các chặng bay nội địa trọng điểm mức giá này thực sự gây ngỡ ngàng. Một cặp vé khứ hồi chặng Hà Nội đi Phú Quốc hay Đà Lạt vào những dịp cao điểm hoặc cuối tuần thường duy trì ở mức 4 đến 6 triệu đồng. Thậm chí các chặng bay ngắn hơn cũng có giá xấp xỉ hoặc cao hơn vé đi các nước Đông Nam Á.

Hộ chiếu Việt Nam thăng 5 bậc mở đường đến 4 thiên đường sát vách với giá rẻ hơn vé máy bay nội địa- Ảnh 5.
Hộ chiếu Việt Nam thăng 5 bậc mở đường đến 4 thiên đường sát vách với giá rẻ hơn vé máy bay nội địa- Ảnh 6.

Các chặng bay ngắn nội địa cũng có giá vé xấp xỉ các nước Đông Nam Á. (Ảnh chụp màn hình)


Có thể nói việc thăng hạng hộ chiếu cùng sự cạnh tranh của các hãng hàng không quốc tế đang mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Việt Nam. Với những lợi thế về địa lý và chi phí như hiện nay việc khám phá các quốc gia láng giềng đã không còn là điều xa xỉ mà trở thành lựa chọn thông minh cho những chuyến đi ngắn ngày. Dự kiến trong thời gian tới xu hướng lựa chọn các thiên đường sát vách thay cho các điểm đến nội địa đắt đỏ sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên bản đồ du lịch.

Mất hộ chiếu khi du lịch Việt Nam, du khách Nhật bật khóc nức nở sau khi các nhân viên khách sạn làm hành động này

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt chi tiết nói lên nhiều điều trong ngày gia đình tỷ phú đón con dâu Phương Nhi

Loạt chi tiết nói lên nhiều điều trong ngày gia đình tỷ phú đón con dâu Phương Nhi Nổi bật

Không phải phở bò hay bún trộn, cái tên nổi tiếng miền Trung này mới là món ăn “ngon nhất Việt Nam”

Không phải phở bò hay bún trộn, cái tên nổi tiếng miền Trung này mới là món ăn “ngon nhất Việt Nam” Nổi bật

Tại sao mẹ chồng không có mặt trong lễ đón con dâu Phương Nhi?

Tại sao mẹ chồng không có mặt trong lễ đón con dâu Phương Nhi?

20:57 , 23/01/2026
Tết càng sắm càng mệt: Danh sách chi tiêu giúp tôi “thoát nợ cảm xúc”

Tết càng sắm càng mệt: Danh sách chi tiêu giúp tôi “thoát nợ cảm xúc”

20:27 , 23/01/2026
Tân binh Vbiz vừa chào sân đã bán sạch 6.500 bản, gần trăm nghìn lượt quan tâm, thu hút fan từ 12 quốc gia

Tân binh Vbiz vừa chào sân đã bán sạch 6.500 bản, gần trăm nghìn lượt quan tâm, thu hút fan từ 12 quốc gia

20:09 , 23/01/2026
Nam NSƯT từng bỏ nghề, rời TP.HCM về quê nuôi gà vịt: Đêm giật mình mồ hôi đầm đìa

Nam NSƯT từng bỏ nghề, rời TP.HCM về quê nuôi gà vịt: Đêm giật mình mồ hôi đầm đìa

19:46 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên