Hộ chiếu Việt Nam thăng 5 bậc mở đường đến 4 thiên đường sát vách với giá rẻ hơn vé máy bay nội địa
Đây là cơ hội tuyệt vời cho những du khách muốn đi du lịch nước ngoài với chi phí tối ưu.
Vị thế của tấm hộ chiếu Việt Nam vừa ghi nhận sự cải thiện đáng kể khi tăng liền 5 bậc giúp việc xuất ngoại trở nên thuận tiện hơn. Trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa đang ở mức khá cao nhiều du khách đã bất ngờ phát hiện ra rằng việc ghé thăm các quốc gia láng giềng hay vùng tiên cảnh Quế Lâm của Trung Quốc là một lựa chọn tối ưu hơn.
Tại Thái Lan du khách có thể đắm mình trong thiên đường mua sắm tại các trung tâm thương mại sầm uất của Bangkok hoặc thưởng thức ẩm thực đường phố đa dạng tại các khu chợ đêm rực rỡ. Với những người yêu thích sự hiện đại Singapore mang đến trải nghiệm check in tại vịnh Marina Bay và các khu vườn năng lượng khổng lồ.
Trong khi đó, Malaysia lại thu hút bởi sự giao thoa văn hóa độc đáo tại thủ đô Kuala Lumpur và vẻ đẹp cổ kính của các di sản thế giới. Đặc biệt vùng đất Quế Lâm của Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý với hành trình du thuyền trên sông Li thơ mộng và những dãy núi đá vôi kỳ vĩ được ví như bức tranh thủy mặc đời thực.
Khảo sát thực tế cho thấy một cặp vé khứ hồi từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bangkok hay Kuala Lumpur thường dao động trong khoảng 2,8 đến 3,5 triệu đồng nếu đặt trước từ hai đến ba tuần. Thậm chí các chặng bay đến Singapore hay Quế Lâm cũng thường xuyên có các đợt khuyến mãi với mức giá chỉ từ 4 triệu đồng đã bao gồm thuế phí.
Giá vé máy bay khởi hành từ TP.HCM đi Thái Lan và Malaysia. (Ảnh chụp màn hình)
Khi so sánh với các chặng bay nội địa trọng điểm mức giá này thực sự gây ngỡ ngàng. Một cặp vé khứ hồi chặng Hà Nội đi Phú Quốc hay Đà Lạt vào những dịp cao điểm hoặc cuối tuần thường duy trì ở mức 4 đến 6 triệu đồng. Thậm chí các chặng bay ngắn hơn cũng có giá xấp xỉ hoặc cao hơn vé đi các nước Đông Nam Á.
Các chặng bay ngắn nội địa cũng có giá vé xấp xỉ các nước Đông Nam Á. (Ảnh chụp màn hình)
Có thể nói việc thăng hạng hộ chiếu cùng sự cạnh tranh của các hãng hàng không quốc tế đang mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Việt Nam. Với những lợi thế về địa lý và chi phí như hiện nay việc khám phá các quốc gia láng giềng đã không còn là điều xa xỉ mà trở thành lựa chọn thông minh cho những chuyến đi ngắn ngày. Dự kiến trong thời gian tới xu hướng lựa chọn các thiên đường sát vách thay cho các điểm đến nội địa đắt đỏ sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trên bản đồ du lịch.
