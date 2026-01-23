Touliver không còn như xưa?

Sau khi xác nhận ly hôn với Tóc Tiên, Touliver không chọn cách ở ẩn hay rút lui khỏi đời sống thường nhật như nhiều người vẫn nghĩ. Trái lại, nam producer dần xuất hiện trở lại trong những hoạt động nội bộ quen thuộc, từ các buổi gặp gỡ trong công ty cho đến những dịp sinh nhật, tụ họp cùng các thành viên thân thiết. Không ồn ào, không phát ngôn gây chú ý, Touliver trở lại theo cách nhẹ nhàng đúng với tính cách vốn có.

Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý nằm ở diện mạo gần đây của Touliver. Trong khoảng 3 lần xuất hiện gần nhất, anh gần như không còn trung thành với những trang mục màu đen - phong cách từng gắn liền với hình ảnh trầm lặng, có phần “u ám” của anh suốt nhiều năm. Thay vào đó, Touliver thử nghiệm các gam màu sáng, trẻ trung và thoải mái hơn. Gần đây nhất, Touliver diện trang mục tươi sáng, mới lạ đi dự đám cưới Phương Nhi.

"Phù thuỷ âm nhạc" từng giải thích cho việc luôn mặc đồ màu đen. Lý do đơn giản là vì sạch, áo trắng bị dính bẩn có thể giặt đi nhưng sẽ không còn giữ được sắc trắng như lúc đầu, còn đồ đen lại bền màu hơn.

Touliver diện đồ màu sắc nổi bật khi dự đám cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng. Ảnh: @soobin

Lần đầu lộ diện sau khi Tóc Tiên xác nhận ly hôn, anh cũng không còn diện đồ đen. Ảnh: Tổng hợp

Dễ dàng nhận ra những lần xuất hiện gần đây Touliver đã có sự thay đổi trong cách ăn mặc. Ảnh: Tổng hợp

Sự thay đổi này tuy không quá phô trương nhưng đủ để tạo cảm giác khác biệt rõ rệt. Nhiều netizen cho rằng, sau biến cố hôn nhân, Touliver có lẽ cũng đang tự làm mới mình, không chỉ trong nhịp sống mà cả ở cách thể hiện bản thân. Việc thay đổi màu sắc trang phục được xem như một tín hiệu nhỏ, cho thấy anh đang tìm kiếm sự cân bằng và những nguồn năng lượng tích cực hơn, thay vì đóng khung trong hình ảnh quen thuộc từ trước đến nay.

Nhìn rộng hơn, cuộc sống hiện tại của Touliver vẫn xoay quanh âm nhạc và những mối quan hệ thân thiết. Anh giữ đúng phong cách kín tiếng, ít chia sẻ đời tư, không giải thích hay giãi bày trước công chúng. Chính sự điềm tĩnh này khiến Touliver luôn được nhìn nhận là người làm nghề nghiêm túc, kín tiếng dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống.

Trước kia, hàng loạt ảnh Touliver chỉ gắn với màu đen, Instagram anh cũng hầu hết là ảnh đen trắng. Ảnh: FBNV

Một trong số những bộ ảnh cưới của anh và Tóc Tiên là cả hai diện đồ đen. Ảnh: FBNV

Khi đi sự kiện, Touliver cũng ưu tiên đồ đen. Ảnh: FBNV

Từ lâu, Touliver đã gắn liền với những set đồ tối màu. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên cho biết sự nghiệp của cô có dấu ấn đậm nét của chồng cũ, vì thế cô hết tôn trọng và biết ơn thời gian cả hai gắn bó. Trong bức tâm thư thông báo, Tóc Tiên cũng nhắn đến chồng: "Em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em: Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình".

Sau khi ly hôn, Touliver vướng ồn ào nghi có người thứ 3. Sau đó, phía công ty phủ nhận tin đồn trên: "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này".