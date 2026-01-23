Bất ngờ với 3 cái tên được vinh danh là “điểm đến ấn tượng của năm 2025”

Sau chuỗi hoạt động chuyên môn và kết nối kéo dài trong khuôn khổ dự án HOTLIST Travellive Editor’s Pick 2025 (HOTLIST 2025), đêm vinh danh The Honor Ceremony đã chính thức khép lại. Đồng thời, trong buổi tối ngày 22/1, TP. Hồ Chí Minh, Huế và Quảng Ninh cũng đã được xướng tên là 3 điểm đến ấn tượng của năm.

HOTLIST 2025 là dự án thường niên do Travellive Media Group thực hiện, hướng đến việc xây dựng một nền tảng kết nối giữa các doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng ngành du lịch – khách sạn. Dự án đồng thời ghi nhận những nỗ lực, giá trị và đóng góp tích cực của các thương hiệu, điểm đến và cá nhân trong sự phát triển chung của du lịch Việt Nam.

Hành trình “từ Mầm đến Gạo” và cách kể câu chuyện phát triển dài hạn

Tiếp nối thành công từ các mùa trước, HOTLIST 2025 lựa chọn chủ đề “Hành trình từ Mầm đến Gạo” – một hình ảnh ẩn dụ quen thuộc trong văn hóa Việt Nam – để kể lại hành trình phát triển của các thương hiệu, điểm đến và cá nhân trong lĩnh vực du lịch – khách sạn.

Từ những ý tưởng ban đầu, quá trình đầu tư bền bỉ cho đến những thành quả được ghi nhận, HOTLIST không chỉ dừng lại ở việc vinh danh kết quả, mà nhấn mạnh hành trình dài hạn, nơi các giá trị được vun đắp, nuôi dưỡng và phát triển theo thời gian.

Không dừng ở danh sách tôn vinh, HOTLIST 2025 triển khai chuỗi hoạt động đa chiều, trong đó nổi bật là hai hội thảo chuyên môn The Insiders Forum tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Chuỗi hội thảo thu hút hơn 700 khách mời, bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các thương hiệu trong lĩnh vực du lịch – khách sạn, hàng không, điểm đến và truyền thông.

The Insiders Forum được đánh giá là một trong những diễn đàn chuyên môn quy mô của ngành trong năm, nơi các bên cùng trao đổi về xu hướng, chiến lược phát triển, bài toán bền vững và khả năng thích ứng của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới.

Ba điểm đến được xướng tên và những con số đáng chú ý

Là hoạt động trọng tâm của dự án, The Honor Ceremony không chỉ là dịp vinh danh các thương hiệu và cá nhân trong danh sách HOTLIST 2025, mà còn là không gian kết nối của cộng đồng ngành du lịch. Đêm vinh danh quy tụ hơn 250 khách mời, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch – khách sạn.

Tại sự kiện, ba điểm đến ấn tượng của năm 2025 chính thức được xướng tên: TP. Hồ Chí Minh, Huế và Quảng Ninh.

Trong năm qua, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ngành du lịch cả nước khi đón 45 triệu lượt khách nội địa và 8,5 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp quan trọng vào mức doanh thu du lịch hơn 278 nghìn tỷ đồng. Thành phố đẩy mạnh các tuyến du lịch đặc trưng, chuỗi sự kiện quy mô lớn và các chương trình kỷ niệm, đồng thời phát triển các loại hình du lịch liên vùng, y tế, sinh thái và bền vững. Các chiến dịch truyền thông hiệu quả giúp TP. Hồ Chí Minh giữ vững vị thế là điểm kết nối và lan tỏa giá trị du lịch.

Trong khi đó, Quảng Ninh và Huế được đánh giá là hai điểm đến tiêu biểu trong bức tranh du lịch Việt Nam năm 2025. Quảng Ninh ghi dấu ấn với mức tăng trưởng mạnh về lượng khách, đồng thời nâng tầm giá trị điểm đến khi Quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, góp phần lan tỏa hình ảnh một điểm đến hội tụ giữa di sản, thiên nhiên và định hướng phát triển bền vững.

Huế tạo bước chuyển mình rõ nét khi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, lễ hội, đồng thời theo đuổi chiến lược du lịch xanh và bền vững. Những nỗ lực này giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng sức hút và định vị Huế là điểm đến văn hóa – di sản gắn với xu hướng phát triển mới.

Ghi nhận thương hiệu, cá nhân và vai trò kết nối ngành

Bên cạnh các điểm đến, danh sách HOTLIST 2025 còn ghi nhận 42 thương hiệu và 12 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực của ngành du lịch như lưu trú, lữ hành, hàng không, trải nghiệm và dịch vụ. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới, chất lượng vận hành, chiến lược phát triển bền vững cũng như đóng góp tích cực trong việc nâng cao hình ảnh và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Với tinh thần tôn vinh di sản và bản sắc dân tộc như một yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch bền vững, The Honor Ceremony được dàn dựng với các tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Các phần trình diễn như “Tinh hoa Hạt Ngọc”, “Vó ngựa trên mây” do NSƯT Dương Thùy Anh thể hiện, cùng những tiết mục âm nhạc truyền thống được làm mới theo tinh thần đương đại đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc, kết nối giữa văn hóa và du lịch hiện đại.

The Honor Ceremony ghi nhận sự đồng hành của nhiều đối tác và nhà tài trợ, trong đó Ford Vietnam là Nhà tài trợ Kim Cương, JW Marriott Hotel & Suites Saigon là đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức, cùng các đối tác trải nghiệm và truyền thông.

Được tổ chức tối 19/1 tại TP. Hồ Chí Minh, lễ vinh danh đã khép lại chuỗi hoạt động của HOTLIST 2025. Thông qua dự án này, Travellive tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển nội dung dài hạn, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng, đồng thời lan tỏa những câu chuyện phát triển tích cực, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bền vững trong những năm tới.