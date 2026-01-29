Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Đại lý mang 10 tỉ đến nhà đổi thưởng cho khách hàng lúc nửa đêm

29-01-2026 - 16:49 PM | Lifestyle

Phát hiện trúng độc đắc xổ số miền Nam lúc nửa đêm, khách hàng liền gọi đại lý mang tiền tỉ đến tận nhà đổi thưởng.

Trưa 29-1, liên quan kết quả xổ số miền Nam, chị Hà Tô Phương Lan - chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh - đã chia sẻ lên trang Facebook của đại lý mình về việc mang 10 tỉ đồng đến tận nhà để đổi thưởng cho một khách hàng trúng độc đắc 5 tờ vé số Sóc Trăng lúc nửa đêm.

Đại lý Xổ số miền Nam mang 10 tỉ đồng đến nhà đổi thưởng cho khách hàng - Ảnh 1.

Chị Phương Lan đã đổi thưởng 7 vé Sóc Trăng trúng độc đắc. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Dòng chia sẻ kèm hình ảnh và clip của chị Lan mang tiền đến tận nhà đổi thưởng cho khách đã nhận về gần 6.000 lượt thích, chia sẻ và bình luận như: "Mình ở Tây Ninh nên cũng muốn gặp Lan Hùng Tú ở hoàn cảnh như vậy"; "Thích cái cảm giác đếm tiền"; "Biết khi nào tới mình, xin vía đặc biệt"…

Thậm chí, sau khi xem qua clip thấy ngôi nhà của khách hàng trúng độc đắc rất khang trang nên một khách hàng để lại bình luận: "Nhà giàu còn trúng đặc biệt lại giàu thêm".

Trước đó, vào tối 28-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, chị Lan là đại lý đầu tiên thông báo giải độc đắc (dãy số 973923) của vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 28-1, được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, sau khi đổi thưởng cho một khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 2 vé Sóc Trăng, chị Lan đã viết thông báo trên trang Facebook của đại lý rằng: "Em đã sẵn sàng chờ khách alo tiếp nhé. Còn 12 tờ độc đắc, khách ơi tối em cũng có mặt".

Như vậy, đến trưa 29-1, giải độc đắc của vé số Sóc Trăng đã tìm ra 2 khách hàng trúng 7 vé; 7 vé còn lại vẫn đang được các đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam: Đại lý ở TPHCM và Tây Ninh đang tìm người trúng độc đắc 24 tờ vé số

THEO THU TÂM

Người Lao động

xổ số miền nam

