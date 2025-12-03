Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Đại lý đang “truy tìm” khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng

03-12-2025 - 10:45 AM | Sống

Kết quả xổ số miền Nam xác định giải độc đắc vé số Bạc Liêu và Bến Tre trúng tại Vĩnh Long, còn giải độc đắc vé số Vũng Tàu "nổ" ở Tây Ninh

Sáng 3-12, liên quan giải đặc biệt của xổ số miền Nam, nhiều đại lý vé số ở miền Tây liên tục chia sẻ dòng trạng thái "truy tìm" chủ nhân may mắn.

Xổ số miền Nam: Đại lý đang “truy tìm” khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng- Ảnh 1.

Đại lý vé số Phú Vinh đang "truy tìm" khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt vé số Bến Tre. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, giải đặc biệt của vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu (tổng cộng 56 tỉ đồng), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cùng mở thưởng vào chiều 2-12, giải đặc biệt được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Thế nhưng, từ chiều 2-12 đến sáng nay, nhiều đại lý vé số vẫn đang "ngóng" người trúng đặc biệt đến đổi thưởng. Thay vào đó, chỉ mới có người trúng giải an ủi đổi thưởng tại đại lý Tuấn Nhi và đại lý Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long.

"Không thấy đổi giải đặc biệt đài Bến Tre về Trà Vinh, anh em nào đổi được xin chúc mừng" – anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đã chia sẻ thông tin trên trang Facebook của đại lý mình.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu và vé số Bến Tre, giải đặc biệt (dãy số 259197) và giải an ủi của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Đại lý đang “truy tìm” khách trúng độc đắc 56 tỉ đồng- Ảnh 2.

Giải đặc biệt vé số Vũng Tàu đã tìm ra chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Duy Hùng Tú

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng đặc biệt vé số Vũng Tàu là đại lý vé số Duy Hùng Tú ở xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam tiếp sẽ mở thưởng đối với vé số Cần Thơ, vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai.

Người 7 lần trúng xổ số độc đắc, bỏ túi 25 tỷ đồng, lần đầu tiết lộ bí mật

THEO THU TÂM

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà ăn nhiều thịt còn hơn ham ba món này

Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Thà ăn nhiều thịt còn hơn ham ba món này Nổi bật

Tài khoản ngân hàng của nam sinh 2002 phát sinh giao dịch 180 triệu đồng với người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

Tài khoản ngân hàng của nam sinh 2002 phát sinh giao dịch 180 triệu đồng với người phụ nữ lớn hơn 12 tuổi: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh Nổi bật

3 kiểu nhắn tin Zalo của người EQ thấp

3 kiểu nhắn tin Zalo của người EQ thấp

10:37 , 03/12/2025
Bộ Y tế công bố 46 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, nhiều cái tên "quen mặt"

Bộ Y tế công bố 46 công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, nhiều cái tên "quen mặt"

10:37 , 03/12/2025
Chán đi làm, cô vợ Hà Nội tính 1 chuyện khiến nhiều người giật mình can ngay

Chán đi làm, cô vợ Hà Nội tính 1 chuyện khiến nhiều người giật mình can ngay

10:10 , 03/12/2025
12 năm đi xuất khẩu lao động tiết kiệm được 5 tỉ, ngày trở về cô gái trắng tay vì quyết định của bố mẹ

12 năm đi xuất khẩu lao động tiết kiệm được 5 tỉ, ngày trở về cô gái trắng tay vì quyết định của bố mẹ

10:02 , 03/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên