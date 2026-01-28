Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nhân Việt thưởng Tết cho nhân viên bằng nhẫn kim cương

28-01-2026 - 07:33 AM | Lifestyle

Mỹ nhân này nhiều lần chi tiền khủng để thưởng cho những cộng sự đồng hành cùng mình.

Những ngày cận Tết, câu chuyện thưởng Tết luôn là chủ đề được quan tâm. Trong showbiz Việt, không ít nghệ sĩ sẵn sàng chi tiền "khủng" để tri ân nhân viên, ekip hay những người cộng sự đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường dài. Từ tiền mặt, đồ hiệu cho đến xe sang, mỗi mùa lễ Tết lại xuất hiện những câu chuyện khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt. Gây chú ý trong số đó có Ngọc Trinh khi từng mua nhẫn kim cương để thưởng Tết cho trợ lý thân cận.

Cụ thể, vào dịp Tết 2023, Ngọc Trinh từng khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ khi mạnh tay chi tiền để thưởng Tết cho nhân viên bằng một chiếc nhẫn kim cương size lớn. Món quà đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người bất ngờ trước độ chịu chi của "nữ hoàng nội y". Trên trang cá nhân, Thúy Kiều - trợ lý của Ngọc Trinh khi đó cũng không giấu được sự xúc động, hào hứng chia sẻ khoảnh khắc nhận quà với lời cảm ơn đầy cảm xúc.

"Quà Tết từ người yêu của em. Người ấy là ai, là chủ tịch em chứ ai, Ngọc Trinh. Em cảm ơn chủ tịch. Em nhận được cái hộp, mở ra một cái muốn xỉu vì quá đẹp", trợ lý Ngọc Trinh chia sẻ.

Mỹ nhân Việt thưởng Tết cho nhân viên bằng nhẫn kim cương- Ảnh 1.

Thúy Kiều khui thưởng Tết của Ngọc Trinh là chiếc nhẫn kim cương kích cỡ không hề nhỏ. Ảnh: NVCC

Đây cũng không phải lần hiếm hoi Ngọc Trinh thể hiện sự hào phóng với trợ lý thân cận. Trước đó, nữ người mẫu từng gây chú ý khi mua xe hơi để Thúy Kiều thuận tiện đi lại và làm việc, chưa kể nhiều lần thoải mái chi tiền cho những món đồ giá trị mỗi khi cả hai cùng đi mua sắm, du lịch. Cách đối đãi này khiến mối quan hệ giữa họ vượt xa khuôn khổ sếp - nhân viên thông thường.

Gắn bó với nhau suốt nhiều năm, Ngọc Trinh và Thúy Kiều được nhận xét thân thiết chẳng khác gì chị em trong gia đình. Bản thân Ngọc Trinh cũng từng chia sẻ cô xem trợ lý như người nhà, luôn tạo điều kiện và tin tưởng tuyệt đối. Nhờ đó, Thúy Kiều không chỉ phát huy được năng lực cá nhân mà còn có cơ hội mở rộng các mối quan hệ trong showbiz.

Mỹ nhân Việt thưởng Tết cho nhân viên bằng nhẫn kim cương- Ảnh 2.

Ngọc Trinh và trợ lý có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Ảnh: NVCC

Mỹ nhân Việt thưởng Tết cho nhân viên bằng nhẫn kim cương- Ảnh 3.

Ngọc Trinh từng chi tiền mua xe để hỗ trợ Thúy Kiều đi lại và làm việc. Ảnh: NVCC

Sau khi đồng hành cùng Ngọc Trinh, Thúy Kiều cũng khiến nhiều người chú ý khi ngoại hình và phong cách ngày càng thay đổi rõ rệt. Từ cách ăn mặc, chăm chút vóc dáng đến hình ảnh tổng thể đều được đầu tư chỉn chu, phù hợp với vị trí mà cô đang đảm nhận.

Ngọc Trinh từng chia sẻ không cho Thuý Kiều nghỉ việc vì loạt lý do như: "Thuý Kiều nấu ăn ngon, học việc nhanh, chăm chỉ, trung thành, không nhiều chuyện, không tham lam, làm được bao nhiêu tiền gửi về quê cho ba mẹ hết".

Mỹ nhân Việt thưởng Tết cho nhân viên bằng nhẫn kim cương- Ảnh 4.

Thúy Kiều cũng là người bên cạnh Ngọc Trinh trong những giai đoạn nữ người mẫu gặp nhiều biến cố. Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên Việt thưởng Tết cho 200 nhân viên, có người nhận hơn 700 triệu đồng

Theo Liên Hoa

Thanh niên Việt

