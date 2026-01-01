Quyết định khó hiểu của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Ngày 27/1, Mỹ Tâm tung ra teaser poster chính thức cho Tài, tác phẩm điện ảnh sắp ra mắt, đồng thời đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ ca sĩ sau 7 năm. Lần đầu thử sức với vai trò sản xuất, cùng với "tình tin đồn" Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn, Tài nhận được sự kỳ vọng lớn khi bộ phim mới chỉ một vài chất liệu, hình ảnh và clip được công bố.

Teaser poster phim Tài lấy Mai Tài Phến làm trung tâm. Ánh mắt của Tài trở thành điểm nhấn, với sắc thái trĩu nặng và giằng xé, gợi cảm giác về một quá khứ nhiều day dứt. Bên cạnh đó, NSƯT Thuý Hạnh và diễn viên Kiều Trinh cũng xuất hiện trên bức ảnh. Poster còn gây chú ý không chỉ bởi xanh tối, khó lường, mà còn ở chi tiết then chốt: thời điểm phát hành chỉ được ghi vỏn vẹn là “Mùa xuân 2026”, hoàn toàn không đề cập ngày ra rạp cụ thể.

Chính động thái mập mờ này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Trong bối cảnh mùa phim Tết đã sớm “chốt sổ” với hàng loạt dự án lớn công bố lịch chiếu mùng 1, việc một bộ phim do Mỹ Tâm sản xuất và đóng vai trò trung tâm vẫn chưa ấn định ngày ra rạp khiến khán giả không khỏi đặt câu hỏi: đây là sự chần chừ khó hiểu, hay một toan tính chiến lược?

Nếu phim của Mỹ Tâm lựa chọn ra rạp đúng dịp Tết, cuộc đối đầu phòng vé gần như là điều không tránh khỏi. Mùa Tết năm nay đang chứng kiến sự góp mặt của loạt cái tên nặng ký: Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Báu Vật Trời Cho và Mùi Phở. Trong đó, Trấn Thành vẫn được xem là “đối thủ” đáng gờm nhất khi các dự án Tết trước đây của anh thường chiếm ưu thế lớn về truyền thông lẫn suất chiếu.

Đặt trong tình huống đó, việc Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không vội công bố ngày phát hành cụ thể có thể là một lựa chọn vừa mang tính quan sát âm thầm, vừa công khai cạnh tranh. Ra rạp đúng mùng 1 Tết đồng nghĩa với việc phải chia nhỏ suất chiếu, giành suất chiếu gay gắt ngay từ những ngày đầu, điều không phải lúc nào cũng có lợi, đặc biệt với một bộ phim thiên về tâm lý, không đặt nặng yếu tố giải trí đại chúng.

Thực tế phòng vé năm ngoái từng cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Sau khi khán giả đã “bội thực” các phim ra rạp mùng 1 như Bộ Tứ Báo Thủ, Nụ Hôn Bạc Tỷ hay Yêu Nhầm Bạn Thân, bộ phim Đèn Âm Hồn ra mắt vào mùng 10 Tết lại vô tình chiếm ưu thế khi đổ bộ rạp chiếu vào mùng 10. Khi chất lượng các phim Tết không thể thuyết phục số đông, khán giả có xu hướng tìm đến lựa chọn mới mẻ hơn hơn, giúp Đèn Âm Hồn đáp ứng được điều kiện đó.

Khả năng phim của Mỹ Tâm chọn ra rạp muộn hơn Tết hoàn toàn không phải nước đi bất lợi. Trái lại, đây có thể là cách để tránh va chạm trực diện với các “ông lớn” phòng vé, đồng thời tận dụng giai đoạn hậu Tết, khi nhu cầu xem phim vẫn cao nhưng sự cạnh tranh đã hạ nhiệt.

Vấn đề nằm ở chỗ, sự im lặng về ngày chiếu vừa tạo tò mò, vừa khiến quyết định của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở thành chủ đề tranh luận. Liệu đây là một chiến lược khôn ngoan nhằm chờ thời điểm “vàng”, hay là canh bạc rủi ro khi để thị trường tự xoay chuyển? Nên nhớ, đây đều là lần đầu tiên bộ đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến thử sức ở vai trò "cầm cân nảy mực" một bộ phim điện ảnh. Trong khi đó, Trấn Thành, Trường Giang đã có kinh nghiệm chiến đấu ở lĩnh vực này.

Câu trả lời có lẽ chỉ rõ ràng khi lịch phát hành chính thức được công bố, nhưng ngay lúc này, poster đã đủ để khuấy động một cuộc bàn luận lớn quanh đường đua phim Việt đầu năm.