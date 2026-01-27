Thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội hối hả vào vụ Tết

Sau khi 4 sào hoa màu mất trắng do ảnh hưởng của bão số 9 và số 10, gia đình ông Lâm đã thuê thêm đất để trồng lại giống ly, cúc vàng và violet phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, theo ông Lâm, nền nhiệt năm nay duy trì ở mức cao hơn trung bình đang khiến gần 3 vạn gốc ly của gia đình có nguy cơ nở sớm hơn dự kiến.