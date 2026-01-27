Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội hối hả vào vụ Tết

27-01-2026 - 23:30 PM | Lifestyle

Làng hoa Tây Tựu - Hà Nội, đang hối hả chạy đua kịp vụ Tết. Xen lẫn sự tất bật là nỗi lo thấp thỏm của người trồng hoa, mong chờ thời tiết ủng hộ để có một vụ mùa trọn vẹn.

Làng hoa Tây Tựu - “thủ phủ hoa” của Hà Nội, nổi tiếng là nơi cung cấp hoa tươi chủ lực cho nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nơi đây trồng các loại hoa truyền thống phục vụ Tết như ly, cúc, hồng, violet, thược dược...

Những ngày này, làng hoa Tây Tựu đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm.

Trên những thửa ruộng trải dài bạt ngàn, người trồng hoa tất bật từ sáng sớm tới chiều muộn, tranh thủ từng ngày thời tiết đẹp để chăm sóc, tỉa cành, điều chỉnh sinh trưởng cho kịp vụ hoa Tết.

Vài năm gần đây, do ảnh hưởng của bão lũ, người dân chủ yếu chuyển sang trồng hoa cúc vì dễ chăm sóc, thu hoạch nhanh và phù hợp với điều kiện hiện tại để phục hồi kinh tế.

Sau khi 4 sào hoa màu mất trắng do ảnh hưởng của bão số 9 và số 10, gia đình ông Lâm đã thuê thêm đất để trồng lại giống ly, cúc vàng và violet phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, theo ông Lâm, nền nhiệt năm nay duy trì ở mức cao hơn trung bình đang khiến gần 3 vạn gốc ly của gia đình có nguy cơ nở sớm hơn dự kiến.

Nhiều loại hoa đang chuẩn bị đến đúng vụ thu hoạch.

Nông dân tại làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc, tưới tắm từng gốc hoa.

Nhiều nhà vườn áp dụng cách bọc báo để cánh hoa cúc nở dài, đẹp và ép nở đúng ngày. Giá hoa cúc hiện đang dao động từ 5.000-6.000 đồng/bông.

Những ruộng hoa được người nông dân chăm sóc ngày đêm, mang theo hy vọng về một vụ mùa Tết bội thu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã hình thành 47 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung với tổng diện tích hơn 1.800 ha, quy mô trung bình 10-20 ha/vùng. Các vùng trồng hoa tập trung chủ yếu tại các phường, xã Hồng Hà, Mê Linh, Đan Phượng, Hồng Vân, Tây Tựu… Trong đó diện tích trồng hoa chất lượng cao chiếm trên 30%, tiếp tục có xu hướng mở rộng. Riêng vụ này, diện tích gieo trồng hoa đạt hơn 600 ha, dự kiến cung ứng cho thị trường Tết Bính Ngọ lượng lớn hoa, cây cảnh...

Dây cương và họa tiết dập nổi: Cảm hứng từ môn cưỡi ngựa trong bộ sưu tập Tết của thương hiệu có tuổi đời 51 năm

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu Việt vừa mua biệt thự hơn 36 tỷ: Khuôn viên lên đến 7.600m2, cận cảnh nội thất bên trong mới gây choáng

Hoa hậu Việt vừa mua biệt thự hơn 36 tỷ: Khuôn viên lên đến 7.600m2, cận cảnh nội thất bên trong mới gây choáng Nổi bật

Bước vào căn bếp của một người trẻ, tôi chợt nhận ra: Nhiều nhà đang tiêu tiền cho bếp theo cách đã lỗi thời - còn đây mới là tư duy bếp “đẳng cấp cao” thật sự

Bước vào căn bếp của một người trẻ, tôi chợt nhận ra: Nhiều nhà đang tiêu tiền cho bếp theo cách đã lỗi thời - còn đây mới là tư duy bếp “đẳng cấp cao” thật sự Nổi bật

13 chuyến bay tại Nội Bài không thể cất - hạ cánh sáng nay

13 chuyến bay tại Nội Bài không thể cất - hạ cánh sáng nay

22:46 , 27/01/2026
Bamboo Airways ra thông báo mới tới hàng triệu hành khách có vé máy bay cuối năm, Tết 2026

Bamboo Airways ra thông báo mới tới hàng triệu hành khách có vé máy bay cuối năm, Tết 2026

22:36 , 27/01/2026
Đã rõ tính cách thật của Đình Bắc

Đã rõ tính cách thật của Đình Bắc

22:29 , 27/01/2026
Hàng dài người dân Nhật Bản xúc động xếp hàng chia tay cặp gấu trúc sinh đôi quay trở về Trung Quốc, sở thú có thể thiệt hại tới 3.400 tỷ đồng/năm

Hàng dài người dân Nhật Bản xúc động xếp hàng chia tay cặp gấu trúc sinh đôi quay trở về Trung Quốc, sở thú có thể thiệt hại tới 3.400 tỷ đồng/năm

22:28 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên