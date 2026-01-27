13 chuyến bay tại Nội Bài không thể cất - hạ cánh sáng nay

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài , trong khung giờ sáng sớm, có 4 chuyến bay khởi hành từ sân bay này phải lùi giờ cất cánh; 5 chuyến bay đến phải bay vòng chờ thời tiết cải thiện; đồng thời 4 chuyến bay khác buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay dự bị.

Cụ thể, trong số các chuyến bay chuyển hướng, có 2 chuyến của Vietnam Airlines và 1 chuyến của Pacific Airlines hạ cánh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Một chuyến bay của Turkish Airlines đã chuyển hướng hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng để đảm bảo an toàn khai thác.

Hiện điều kiện thời tiết đã được cải thiện, cho phép các chuyến bay cất hạ cánh (CHC) an toàn tại Nội Bài.

Khi hiện tượng thời tiết bất lợi, Cảng HKQT Nội Bài đã phát đi thông báo để hành khách kịp thời nắm bắt tình hình, đồng thời khuyến nghị người dân theo dõi lịch bay trên hệ thống màn hình tại nhà ga và cập nhật thông tin mới nhất từ các hãng hàng không nhằm chủ động trong việc di chuyển và sắp xếp kế hoạch cá nhân .

Sương mù làm suy giảm tầm nhìn trên đường băng. Ảnh: CAAV.

Theo cơ quan chuyên môn, hiện tượng sương mù thường xuất hiện tại nhiều sân bay khu vực miền Bắc cũng như các tỉnh như Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa vào ban đêm và sáng sớm trong mùa đông. Khi kết hợp với không khí lạnh, thời tiết dễ phát sinh mưa phùn và mây thấp, làm giảm mạnh tầm nhìn trên đường băng.

Trong những điều kiện này, nhà chức trách hàng không buộc phải hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động CHC để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Dù các sân bay lớn như Nội Bài đã được trang bị hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS), hoạt động khai thác vẫn phải tuân thủ nghiêm ngưỡng tầm nhìn tối thiểu theo quy định. Khi các chỉ số thời tiết không đạt chuẩn, máy bay sẽ phải bay chờ, chuyển hướng sang sân bay dự bị hoặc lùi giờ khai thác, từ đó dễ phát sinh tình trạng chậm chuyến dây chuyền trong ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc sẽ còn duy trì tình trạng rét trong khoảng 10 ngày tới. Dù nền nhiệt không giảm sâu như đợt rét trước, song sương mù và mưa phùn dự kiến xuất hiện thường xuyên, đặc biệt vào đêm và sáng sớm. Khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn trong hoạt động giao thông.

Riêng tại Hà Nội , trong khoảng 4 ngày tới, ban ngày trời tương đối ấm với nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ C, song đêm và sáng sớm vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng dưới 18 độ C, kèm theo mưa nhỏ và mưa phùn vào buổi sáng. Dự báo từ ngày 31/1-1/2, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống Bắc Bộ, khiến thời tiết tiếp tục chuyển rét và có mưa.