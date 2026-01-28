Giúp việc nhà, rửa bát được "săn đón" như VIP ở TP.HCM, Hà Nội: Bao ăn, ở lương 10-12 triệu, nhân đôi trong Tết

Giúp việc nhà, nấu ăn, rửa bát trong Tết được "săn đón" như VIP

Còn gần 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2026, trên mạng xã hội đã rộn ràng như một “khu chợ đặc biệt” - nơi người ta không mua sắm đồ đạc, mà rủ nhau… tìm người dọn nhà, rửa bát, nấu ăn, trông trẻ, chăm ông bà . Những bài đăng ngắn gọn, gấp gáp, kèm số điện thoại, lịch làm việc, mức giá… xuất hiện dày đặc, tạo nên một “thị trường thời vụ” sôi động bậc nhất trong năm.

Từ việc dọn nhà đón Tết đến các dịch vụ làm xuyên Tết , nhu cầu tăng cao khiến nhiều người sẵn sàng chi mạnh tay. Có nơi công khai mức lương 600.000 đồng/ngày , có nơi chào giá 6 tiếng 1 triệu đồng/ngày , thậm chí có gia đình còn đưa ra mức lương Tết x2 kèm thưởng để mong sớm chốt được người phù hợp.

Không khó để bắt gặp các bài đăng tuyển người giúp việc nhà dọn dẹp theo giờ, theo ngày trên Facebook. Nhiều hội nhóm hoạt động liên tục với tần suất bài viết dày đặc. Có nhóm lên đến 73K - 107K thành viên với 50 - 90 bài viết/ngày .

Ở các nhóm chuyên biệt, nhu cầu cũng tăng mạnh. "Hội rửa bát thuê" có hơn 5,6K thành viên với khoảng 20 bài/ngày - đủ thấy rửa bát không còn là “việc nhà nhỏ”, mà đã trở thành một dịch vụ được tìm kiếm nghiêm túc.

Tình hình các hội nhóm nhộn nhịp mùa cuối năm với hàng chục bài đăng tìm giúp việc.

Rửa bát cũng là công việc hot

Khoảng 1/3 các bài đăng trong những nhóm này liên quan đến việc tìm giúp việc trong Tết là chủ yếu, và dọn nhà đón Tết chiếm số nhiều. Bài đăng đủ dạng: R ửa bát theo ca, nấu ăn theo bữa, trông trẻ theo giờ, chăm ông bà xuyên Tết, làm 10 ngày Tết, dọn nhà trước Tết,…

Nếu như trước đây, thuê giúp việc thường gắn với nhu cầu dài hạn, thì hiện tại, thị trường cận Tết lại mang một màu sắc rất khác: thuê theo ngày, thuê theo ca, thuê theo “combo” vài hôm , thậm chí thuê chỉ để “đỡ cực” trong đúng một khoảng thời gian cao điểm.

Thuê giúp việc ở lại TP.HCM ăn Tết, bầu bạn với chủ nhà, lương 10 -12 triệu x 2 trong Tết

Nổi bật nhất vẫn là nhóm công việc trước Tết - khi nhà nào cũng bước vào giai đoạn “tổng vệ sinh”. Từ lau chùi phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, cửa kính… đến quét dọn sân, ban công, hành lang, thậm chí giặt rèm, giặt thảm, vệ sinh nệm sofa.

Trong các bài đăng tìm người, nhiều gia đình liệt kê công việc rất cụ thể: Dọn từng tầng, lau cửa, chà nhà vệ sinh, rửa sân… Cận Tết, mọi thứ đều cần sạch sẽ, gọn gàng, để “nhà mới thật sự có không khí Tết”.

Ảnh chụp màn hình.

Nóng nhất là dịch vụ tìm người dọn nhà đón Tết. Ảnh minh họa.

Nhưng không chỉ dừng ở dọn dẹp, nhu cầu trong Tết cũng đang tăng lên thấy rõ. Đó là những kèo rửa bát, nấu ăn, quét dọn cơ bản mỗi ngày - phục vụ đúng “mùa cỗ bàn”. Một bài đăng tìm người rửa bát trong nhóm giúp việc khiến nhiều người chú ý khi ghi rõ thời gian: T ừ 24 Tết đến mùng 6 Tết . Chỉ một dòng ngắn gọn nhưng đủ gợi ra bức tranh quen thuộc: Tết càng gần, họ hàng càng đông, bếp càng “chạy hết công suất” và đống bát đĩa càng… không có điểm dừng.

Đặc biệt, có những bài đăng không chỉ tuyển người làm việc nhà, mà còn là tuyển người “ở lại ăn Tết cùng gia đình”. Một trường hợp khác cho biết nhà chỉ có hai ông bà , con cháu vì nhiều lý do không về kịp nên cần một người ở lại hỗ trợ. Gia đình này đưa ra mức lương 10 triệu đồng , bao ăn ở, riêng các ngày từ mùng 1 đến mùng 7 thì lương x2.

Giúp việc nhà thời vụ Tết với mức lương cao.

Nấu ăn hay rửa bát đều là những công việc được săn đón. Ảnh minh họa.

Có thể thấy, dịch vụ việc nhà mùa Tết không còn là chuyện “thuê người quét nhà”, mà đôi khi là nhu cầu chia sẻ trách nhiệm chăm sóc , thậm chí là một sự “đỡ đần tinh thần” trong thời điểm sum họp.

Một bài đăng tuyển giúp việc ngày Tết công khai mức 600.000 đồng/ngày (bao ăn ở), làm từ 25 tháng Chạp đến mùng 10. Công việc gồm dọn dẹp hằng ngày, nấu ăn, giặt đồ và chăm thêm thú cưng.

Trên các hội nhóm, mức giá dọn theo giờ giá phổ biến khoảng 90.000 - 100.000 đồng/giờ (tùy khu vực, khối lượng công việc). Với những căn nhà lớn hoặc cần tổng vệ sinh, nhiều nơi báo theo “combo” từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng một buổi. Không ít người nhận làm cũng đăng bài với lời giới thiệu “có đầy đủ dụng cụ hóa chất”, nhận vệ sinh công nghiệp, tổng vệ sinh trước - sau Tết, giặt rèm, giặt thảm, vệ sinh sofa… cho thấy thị trường không chỉ có lao động phổ thông mà còn có nhóm làm dịch vụ chuyên nghiệp.

Có thể tháy, đến Tết - mức giá dịch vụ càng có xu hướng tăng. Nhiều người thuê thừa nhận, nếu so với ngày thường, mức giá thời điểm này “hơi cao”, nhưng đổi lại là tiện lợi và tiết kiệm thời gian .

"Cận Tết quá bận, dù giá cao nhưng có người làm giúp thì mình đỡ áp lực hơn"

Trước hết, Tết là một mốc tâm lý. Nhiều người quan niệm “nhà phải sạch mới có Tết”, nên dù bận đến đâu cũng phải dọn. Nhưng khi khối lượng công việc tăng lên, sức người có hạn, thuê dịch vụ trở thành lựa chọn nhanh nhất. Bên cạnh đó, cuối năm cũng là giai đoạn “dồn việc”: chốt sổ, chạy KPI, tăng ca, xử lý deadline… Nhiều gia đình có con nhỏ càng khó xoay xở, bởi vừa chăm con vừa dọn nhà gần như là “đuối toàn tập”.

Chị Diệp (TP.HCM) cho biết nhà chị có 3 lầu, chị đang làm chủ một tiệm may nhỏ nên dịp Tết khách đông, gần như không có thời gian. Nhà lại có hai bé học cấp 1, nên để nhanh và tiện, chị quyết định tìm người dọn nhà theo giờ. Sau khi hỏi thăm người quen, chị chốt lịch dọn vào ngày 20 âm lịch với mức giá khoảng 90.000 đồng/giờ .

“Giá vậy cũng hơi cao, nhưng cận Tết quá bận, mình chấp nhận. Có người làm giúp thì mình đỡ áp lực hơn” , chị nói.

Không chỉ các gia đình bận rộn, nhiều người trẻ cũng chọn đặt dịch vụ qua ứng dụng hoặc công ty chuyên nghiệp vì muốn an tâm, tiện lợi, có quy trình rõ ràng. Thay vì “tự vật lộn” với nhà cửa, họ chấp nhận bỏ tiền để mua thời gian nghỉ ngơi, điều vốn rất hiếm trong những ngày cuối năm.

Người thuê đông, người tìm việc cũng đông nhưng “chốt được người ưng ý” không hề dễ. Dưới mỗi bài đăng tuyển, nhiều bình luận xuất hiện ngay: “em nhận”, “còn lịch không chị”, “em có 2 người”, “nhận tổng vệ sinh”, “nhận dọn theo giờ”… tạo cảm giác như một phiên chợ nhộn nhịp. Tuy nhiên, không phải cứ đăng bài là chốt được người phù hợp. Nhiều người thuê chia sẻ họ ưu tiên yếu tố an toàn và sự tin tưởng, nhất là khi chỉ thuê vài ngày Tết nhưng chi phí lại cao.

Không ít gia đình cho biết họ chỉ chọn là người quen giới thiệu, người từng làm trước đó hoặc thuê qua công ty/app có thông tin rõ ràng. Bởi Tết là thời điểm nhạy cảm, ai cũng muốn “nhẹ đầu”, tránh phát sinh chuyện không mong muốn.

Có trường hợp đăng tuyển từ sớm 1-2 tháng nhưng đến sát Tết vẫn chưa chốt được. Chị Huyền Trang (Hà Nội) chia sẻ, trước đây gia đình chị có cô giúp việc quen, nhưng cô nghỉ đúng dịp cuối năm. Chị đã đăng tuyển với mức lương khá tốt, thậm chí tính cả mức lương Tết nhân đôi, nhưng vẫn khó tìm người.

“Bình thường tìm người làm lâu dài thì dễ hơn. Còn nếu chỉ thuê đúng 1 tháng Tết hoặc 10 ngày Tết thì khó, vì phần lớn là sinh viên hoặc người làm thời vụ, họ chỉ nhận kèo phù hợp lịch và gần nhà” , chị nói.

Nhìn chung, thị trường giúp việc thời vụ cận Tết đang nóng lên rõ rệt, từ nhu cầu dọn nhà đón Tết đến các dịch vụ rửa bát, nấu ăn, chăm sóc người già, trông trẻ, trông nhà… Mạng xã hội vô tình trở thành “sàn việc làm mini” nơi ai cũng có thể đăng bài, chào giá và chốt lịch trong vài phút.

Tuy nhiên, đi kèm sự nhộn nhịp ấy vẫn là nỗi lo: giá tăng, lịch kín, khó tìm người phù hợp và cần thêm sự cẩn trọng khi thuê dịch vụ.