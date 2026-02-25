Tóc Tiên liệu có ổn không?

Sau thông báo ly hôn, Tóc Tiên và Touliver hiện vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Dịp Tết vừa qua, Tóc Tiên đã đón năm mới ở thành phố Hồ Chí Minh và sang Mỹ tụ họp với bố mẹ. Trong khi đó, Touliver về Hà Nội ăn Tết bên gia đình.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1989 mới đây khiến cư dân mạng chú ý khi đăng tải story đầy tâm trạng suy tư. Tóc Tiên chia sẻ hình ảnh chụp hoàng hôn từ căn chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh.

Đi kèm hình ảnh này là dòng chữ chiêm nghiệm: “Ngay cả những ngày hoàng hôn nhem nhuốc cũng đáng để tận hưởng” cùng biểu tượng hoa anh đào. Ở story tiếp theo, cô viết bằng tiếng Anh: “And good things come to those who wait” (Những điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi). Những chia sẻ của nữ ca sĩ khiến dân mạng đặt câu hỏi nữ ca sĩ có đang ổn không hay chỉ là những dòng trạng thái vu vơ?.

Tóc Tiên đón năm mới ở cả thành phố Hồ Chí Minh và sau đó sang Mỹ với gia đình. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 gây chú ý khi đăng tải story tâm trạng trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Touliver chính thức xác nhận “đường ai nấy đi” vào ngày 17/1. Tuy nhiên, sau thông báo chia tay, cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng khung hình, khiến dư luận không khỏi bàn tán, thậm chí rộ lên nghi vấn tái hợp.

Trước những suy đoán xoay quanh chuyện “gương vỡ lại lành”, Tóc Tiên đã thẳng thắn lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết cô và chồng cũ hiện duy trì mối quan hệ bạn bè văn minh, tôn trọng lẫn nhau sau khi kết thúc hôn nhân. Cả hai lựa chọn cách ứng xử trưởng thành, tránh ồn ào và giữ sự riêng tư cần thiết cho cuộc sống cá nhân.

Sau khi thông báo chia tay Touliver, Tóc Tiên xuất hiện trở lại trên mạng xã hội và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên và Touliver bén duyên sau khi cùng tham gia một chương trình âm nhạc. Thời gian đầu hẹn hò, cả hai giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng, chỉ đến khi về chung một nhà mới thoải mái chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống riêng. Thay vì xây dựng hình ảnh hào nhoáng, cặp đôi thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường trong không gian sống chung. Chính vì vậy, thông tin cả hai ly hôn từng khiến không ít khán giả bất ngờ và tiếc nuối cho một chuyện tình vốn được xem là giản dị nhưng đầy màu sắc riêng.

Trong lần gần nhất chia sẻ về tình trạng với Touliver sau thông báo ly hôn, Tóc Tiên chia sẻ: "Tiên rất mong vị có thể thấu hiểu tất cả nội dung Tiên đã chia sẻ trong lần thông báo 2 tuần trước. Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em bạn bè. Tiên tha thiết thương mong mọi người tôn trọng sự riêng tư tối thiểu và không gian cá nhân của cả hai".

Vào ngày 17/1, Touliver và Tóc Tiên xác nhận ly hôn sau 6 năm gắn bó. Ảnh: FBNV