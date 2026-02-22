Netizen nhờ tư vấn chuyện cố chấp yêu nhưng bị mẹ cấm, Tóc Tiên: "Mình không có tư cách trả lời câu này"

Không còn im hơi lặng tiếng như trước, Tóc Tiên trở lại với cuộc sống đời thường và thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống hiện tại với công chúng. Mới đây, cô còn trả lời vài câu hỏi của netizen liên quan đến tình hình hiện tại.

Đặc biệt, trong số đó có người nhờ Tóc Tiên tư vấn về chuyện mẹ không thích bạn trai nhưng vẫn muốn bất chấp hết để yêu thì làm thế nào, nữ ca sĩ có câu trả lời gây bất ngờ. Cụ thể, Tóc Tiên nói: "Cảm thấy mình không có tư cách trả lời câu này luôn đó". Bởi lẽ, trong quá khứ Tóc Tiên cũng từng yêu và cưới Touliver mặc dù mẹ cô không đồng thuận cuộc hôn nhân này. Trong lễ cưới của Tóc Tiên và Touliver, mẹ nữ ca sĩ cũng không có mặt để tham dự.

Câu trả lời gây bất ngờ của Tóc Tiên khi bị hỏi khó (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, trong lần trả lời này, Tóc Tiên cũng tiết lộ về Tết năm nay: "Tưởng ăn Tết một mình, nhưng được ăn Tết ở Việt Nam và Mỹ cả 5 mùng". Sau khi ly hôn với Touliver, hiện tại Tóc Tiên đang ở Mỹ để tận hưởng kỳ nghỉ Tết cùng gia đình. Dù không đăng ảnh cùng mẹ, nhưng Tóc Tiên khoe mâm cơm gia đình, chụp ảnh vui vẻ cùng các em trai.

Tóc Tiên cho biết đã ăn tết tại Mỹ (ảnh: FBNV)

Cho những ai chưa biết, Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ cô là người khó tính, nghiêm khắc và luôn muốn định hướng con cái theo con đường đã vạch ra sẵn. Vì Tóc Tiên bỏ học bác sĩ để theo đuổi nghệ thuật nên cả hai gặp mâu thuẫn. Không chỉ thế, chuyện tình cảm của Tóc Tiên cũng bị mẹ quản lý.



Trước khi kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 - 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này".

Tóc Tiên từng bất chấp mọi thứ, kể cả mâu thuẫn với gia đình để ở bên cạnh Touliver (Ảnh: FBNV)

Touliver không phải là người mẹ Tóc Tiên chọn cho con gái nên mối quan hệ giữa "Phù thuỷ âm nhạc" và gia đình vợ không mấy tốt đẹp. Nữ ca sĩ từng chia sẻ từ lúc yêu kín tiếng đến công khai thì vẫn chưa một lần đưa Touliver gặp mẹ. Chính vì sự cấm cản từ phụ huynh, đã có lúc Touliver tự ái, tạo khoảng cách với Tóc Tiên.

Nữ ca sĩ kể: "Từng có một khoảng thời gian, chúng tôi gặp vấn đề vì mẹ tôi cấm cản. Mẹ không chấp nhận mọi mối quan hệ yêu đương của tôi nếu như đó không phải là người bà chọn, kể cả mối quan hệ bây giờ với anh. Anh tự ái. Đàn ông mà, khi người ta yêu một ai đó nhưng gia đình họ không chấp nhận, cũng sẽ có cảm giác tự ái như vậy. Đàn ông có tự ái và áp lực riêng của họ! Sự việc này từng gây ra căng thẳng, khiến mối quan hệ có khoảng lặng. Nhưng sau khi chúng tôi cho nhau khoảng không gian riêng để suy nghĩ mọi thứ, câu chuyện với gia đình tôi trở nên dễ thở hơn".

Tuy nhiên, cô bất chấp sự ngăn cản này, quyết định nên duyên vợ chồng với Touliver. Trong đám cưới của cặp đôi vào năm 2020 chỉ có bố Tóc Tiên từ Mỹ về dự, hoàn toàn không có sự xuất hiện của mẹ cô. Chi tiết này từng công chúng nhìn thấy rõ sự căng thẳng giữa đôi bên. Vắng mặt tại lễ cưới là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ mẹ - con và mẹ vợ - con rể giữa 3 người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung sau ngần ấy năm.