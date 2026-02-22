Người chiến thắng áp đảo trong cuộc đua phim Việt mùa Tết 2026

Trong đường đua phim Tết năm nay, thị trường rạp Việt chứng kiến sự góp mặt của 5 tác phẩm điện ảnh mang màu sắc khác biệt. Sau 6 ngày công chiếu, phim Thỏ ơi của Trấn Thành giành chiến thắng áp đảo với tổng doanh thu đến sáng 10h sáng 22/2 vượt mốc 217 tỷ đồng (theo số liệu của Box Office Vietnam).

Trước đó, chỉ sau 24 giờ ra mắt, Thỏ ơi thu về 45 tỷ đồng với khoảng 290.000 vé bán ra từ 3.800 suất chiếu trên toàn quốc. Đây là mức doanh thu cao nhất của một phim Việt trong ngày đầu công chiếu, vượt qua thành tích 40 tỷ đồng mà Mưa đỏ từng đạt được trong năm 2025.

Trấn Thành tiếp tục giành chiến thắng áp đảo trong cuộc đua phim Tết 2026.

Đứng ở vị trí thứ hai là Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn với 71 tỷ đồng. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Báu vật trời cho (43 tỷ đồng) và Mùi phở (27 tỷ đồng). Huyền Tình Dạ Trạch là dự án cuối cùng tham gia cuộc đua mùa phim Tết nhưng hiện chỉ thu về hơn 400 triệu đồng.

Khoảng cách doanh thu giữa Thỏ ơi và các đối thủ tạo nên sự phân hóa rõ rệt trên đường đua phim Tết. Việc phim tiếp tục có mốc doanh số ấn tượng giúp Trấn Thành tiếp tục bảo chứng phòng vé cho các phim Tết, tạo nên thương hiệu "cứ đến Tết là ra rạp xem phim của Trấn Thành".

Những ngày qua, Trấn Thành cùng dàn diễn viên liên tục tham gia các hoạt động quảng bá và giao lưu tại rạp. Bộ phim Thỏ ơi cũng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi, nhận nhiều ý kiến tích cực xoay quanh nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên.

Trấn Thành cho biết sau nhiều năm theo đuổi dòng phim tâm lý gia đình, anh muốn thử sức với chất liệu kịch tính hơn, đồng thời mạnh dạn trao cơ hội cho các gương mặt trẻ.

Phim của Trường Giang xếp ở vị trí thứ 2 tại phòng vé dịp Tết.

Cuộc cạnh tranh gay gắt dịp Tết Bính Ngọ 2026 không phải hiện tượng riêng lẻ mà là hệ quả của xu hướng phát triển chung của điện ảnh Việt trong vài năm gần đây. Theo giới chuyên môn, khi số lượng phim tăng nhanh và mức đầu tư ngày càng lớn, thị trường sẽ tự tạo ra sự phân hóa rõ rệt.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Box Office Vietnam từng nhận định việc có tới 5 tác phẩm ra rạp với màu sắc khác nhau giúp khán giả thêm nhiều lựa chọn, nhưng cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh khốc liệt hơn về suất chiếu và doanh thu.

Nói về khả năng bùng nổ doanh thu của mùa phim Tết 2026, nhà sáng lập Box Office Vietnam nhận định rất khó để thiết lập kỷ lục mới.

Dù quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc, thị trường vẫn thiếu cái tên thực sự tạo cảm giác mới mẻ và đủ sức tạo “cơn sốt” như Mưa đỏ trước đó. Theo ông, phim của Trấn Thành nhiều khả năng vẫn dẫn đầu, nhưng để vượt qua mốc doanh thu của Mai hay chạm tới đỉnh cao của Mưa đỏ là điều “cực kỳ khó”.