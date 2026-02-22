Báu vật 1000 năm tuổi ở Ninh Bình vừa lộ diện đã góp công lớn, giúp toàn tỉnh hốt trọn 2.000 tỉ đồng dịp Tết năm nay

Ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, bản đồ du lịch Ninh Bình vừa chính thức giới thiệu thêm một địa danh vô cùng đặc biệt mang tên Thung Ui. Chính thức mở cửa đón khách từ ngày 17/2, thung lũng cổ kính nằm ẩn mình giữa non nước hữu tình này lập tức trở thành tâm điểm thu hút hàng vạn người đổ về tham quan.

Điểm đến lịch sử nghìn năm tuổi với cảnh sắc cực thơ mộng

Nằm lọt thỏm trong vùng lõi của Quần thể danh thắng Tràng An và chỉ cách cổng tam quan chùa Bái Đính khoảng 3km, Thung Ui mở ra một không gian thiên nhiên hoàn toàn biệt lập và hoang sơ. Ban đầu, nhiều du khách không khỏi bật cười trước cái tên ngộ nghĩnh của khu du lịch này. Tương truyền, do địa hình được bao bọc kín bởi những dãy núi đá vôi sừng sững, người dân bản địa xa xưa mỗi khi trèo đèo lội suối vào đây săn bắt hái lượm đều mệt đứt hơi, buột miệng thốt lên "ui mệt quá" hay "úi giời ơi". Từ đó, cái tên dân dã Thung Ui chính thức ra đời và gắn liền với thung lũng này cho đến tận hôm nay.

Thung Ui là địa điểm du lịch mới, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Ảnh: Thung Ui

Tuy nhiên, đằng sau cái tên mộc mạc ấy lại là cả một bề dày lịch sử vô cùng hào hùng. Nơi đây xưa kia chính là hành cung của kinh đô Hoa Lư, nằm ở phía Tây của vương triều. Đặc biệt, Thung Ui chính là vùng đất thiêng được người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh chọn làm nơi lập Đàn Kính Thiên sau khi dẹp loạn 12 sứ quân. Chính tại thung lũng này vào năm 968, Vua Đinh Tiên Hoàng đã làm lễ tế cáo trời đất, xưng đế và đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, mở ra kỷ nguyên độc lập cho nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, sức hấp dẫn của Thung Ui còn đến từ những phát hiện khảo cổ mang tính lịch sử. Trong quá trình nghiên cứu tại khu vực hang Thung Bình thuộc thung lũng, các nhà khoa học đã tìm thấy những mảnh di cốt của người tiền sử Tràng An có niên đại trải dài từ 13.000 đến 50.000 năm. Chính sự kết nối xuyên suốt từ cội nguồn tiền sử cho đến thời kỳ dựng nước oai hùng đã biến Thung Ui thành một điểm đến mang đậm giá trị văn hóa, tâm linh bậc nhất vùng đất cố đô.

Thung Ui mang nhiều dấu ấn lịch sử nghìn năm tuổi. Ảnh: Thung Ui

Mới mở cửa đón khách nhưng Thung Ui có nhiều trải nghiệm thú vị từ sáng đến tối

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Thung Ui mang đến cho du khách một hệ sinh thái trải nghiệm vô cùng phong phú và bài bản. Bước qua cổng tham quan, du khách sẽ được hệ thống xe điện đưa đón chu đáo để bắt đầu hành trình khám phá quần thể kiến trúc tâm linh đồ sộ.

Điểm nhấn nổi bật nhất tại đây chính là hệ thống các đài tế lễ được phục dựng uy nghi. Du khách sẽ lần lượt chiêm bái Đài Kính Địa nơi trưng bày di cốt người tiền sử, Đài Kính Nhân thờ các bậc thánh nhân tiêu biểu và Đài Kính Thiên nơi thờ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chư vị thần tiên. Cụm công trình này dẫn lối đến Đàn Kính Thiên rộng lớn, được thiết kế theo triết lý âm dương phương Đông cổ đại với hình thái trời tròn đất vuông, tạo nên một bối cảnh cực kỳ hoành tráng và linh thiêng.

Dành cho những tâm hồn đam mê chụp ảnh, Thung Ui chắc chắn là một phim trường cổ trang ngoài đời thực không thể bỏ lỡ. Du khách có thể thuê những bộ cổ phục lộng lẫy và trải nghiệm ngồi thuyền vãn cảnh trên mặt hồ Ngọc xanh biếc. Khung cảnh núi non chập chùng in bóng xuống mặt hồ Mục Long tĩnh lặng tạo nên những góc sống ảo đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu muốn đầu tư hơn cho những bức ảnh chất lượng, dịch vụ thuê bè chụp ảnh chuyên nghiệp cũng luôn sẵn sàng phục vụ du khách. Tuy nhiên giá thuê bè khoảng 2 triệu đồng có thể sẽ không phù hợp với mức chi tiêu của một số du khách.

Khung cảnh tại Thung Ui khiến nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh check-in. Ảnh: Thung Ui

Để hành trình thêm phần trọn vẹn, Thung Ui còn cung cấp dịch vụ lưu trú ngay tại khu vực nhà sàn của người Mường nhưng công trình này chưa đón khách. Du khách có thể lựa chọn không gian phòng nghỉ ấm cúng dành cho hai người hoặc phòng tập thể sức chứa từ 40 đến 60 người. Khi màn đêm buông xuống, khu du lịch hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn nghệ thuật và lễ hội cung đình rực rỡ, biến nơi đây thành địa điểm du lịch sầm uất bất kể ngày đêm.

Mở cửa đúng dịp Tết, Thung Ui góp phần mang về doanh thu tiền tỉ

Không ngoa khi nói rằng sự xuất hiện đúng lúc của Thung Ui đã góp phần tạo nên một mùa Tết "bội thu" chưa từng có cho ngành du lịch Ninh Bình. Theo thống kê mới nhất, chỉ trong sáu ngày đầu nghỉ lễ từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Bính Ngọ, toàn tỉnh đã đón một lượng khách khổng lồ lên tới gần 1,4 triệu lượt. Cụ thể, có hơn 1,1 triệu lượt khách nội địa và gần 230 ngàn du khách quốc tế đã chọn vùng đất cố đô làm điểm du xuân đầu năm, mang về mức doanh thu siêu khủng ước đạt trên 2.000 tỉ đồng.

Thung Ui thu hút nhiều lượt khách du lịch trong dịp Tết. Ảnh: Thung Ui

Bên cạnh những tên tuổi gạo cội quen mặt như Tràng An hay Bái Đính, thì "tân binh" Thung Ui chính là tâm điểm sáng giá nhất hút trọn dòng người đổ về tham quan trải nghiệm trong những ngày qua. Hình ảnh hàng vạn du khách háo hức xúng xính cổ phục check in tại nơi Vua Đinh từng lập Đàn Kính Thiên tế cáo trời đất đã trở thành minh chứng rõ nét nhất cho sức sống mạnh mẽ của du lịch văn hóa tâm linh. Với đà tăng trưởng bứt tốc ấn tượng ngay từ vạch xuất phát, Ninh Bình hoàn toàn có cơ sở để tự tin chinh phục mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2026 này.