Người đẹp không tuổi Cao Viên Viên 45 tuổi vẫn sở hữu vóc dáng tuyệt vời, hóa ra bí quyết là chăm làm 6 việc

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu quảng cáo và sau đó nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nữ diễn viên 45 tuổi Cao Viên Viên không chỉ sở hữu khả năng diễn xuất xuất sắc mà còn có khuôn mặt thanh tú và vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Bí quyết nào giúp người đẹp không tuổi này giữ được vẻ đẹp vĩnh cửu? Hãy cùng tìm hiểu.

1. Giúp thư giãn và ngủ ngon

Việc thường xuyên đi công tác đã khiến Cao Viên Viên chú trọng hơn đến việc thư giãn và ngủ đủ giấc sau giờ làm việc. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô chia sẻ rằng dù đi đến quốc gia nào, cô luôn mang theo gối riêng để duy trì chất lượng giấc ngủ tốt. Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc, và việc liên tục điều chỉnh tâm lý và thư giãn là điều cần thiết để dễ dàng xử lý mọi tình huống bất ngờ. Giấc ngủ ngon và tinh thần ổn định cũng là nền tảng để duy trì một thể chất khỏe mạnh.

2. Ít dầu, ít muối và giàu protein chất lượng cao

Cao Viên Viên cũng tiết lộ rằng mặc dù thường xuyên gọi đồ ăn mang về, cô ấy vẫn có những nguyên tắc cơ bản khi chọn thức ăn! Cô ấy cho biết khi chọn đồ ăn mang về, cô ấy đặc biệt chú ý đến các món ít muối, ít dầu và ít calo, chẳng hạn như các món hấp hoặc món nguội, hoặc salad rau và cháo yến mạch.

Đồng thời, cô ấy tránh các món ăn nhiều đường để kiểm soát lượng calo nạp vào. Ngoài ra, cô ấy cũng tập trung bổ sung protein chất lượng cao, chẳng hạn như cá, thịt gà và các sản phẩm từ đậu nành, để giúp duy trì khối lượng cơ bắp và quá trình trao đổi chất.

3. Giảm khẩu phần ăn tối

Quá trình tiêu hóa và trao đổi chất chậm lại vào ban đêm, ảnh hưởng đến việc tích lũy và sử dụng calo. Vì vậy, Cao Viên Viên luôn giảm lượng thức ăn tối. Nếu cảm thấy đói không thể chịu nổi, cô ấy sẽ ăn một nắm hạnh nhân trước bữa ăn để thỏa mãn cơn đói và cảm thấy no. Các loại hạt rất giàu chất béo tốt có thể kích hoạt các chức năng của cơ thể và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giảm khẩu phần ăn tối.

4. Nước cà chua thanh lọc cơ thể tự làm

Cao Viên Viên không chỉ có tính kỷ luật cao trong việc quản lý chế độ ăn uống hàng ngày mà còn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn như nữ thần ngay cả sau khi sinh con. Bí quyết giảm cân sau sinh của cô ấy chính là "nước cà chua thanh lọc"!

Sử dụng cà chua thái hạt lựu làm nền, thêm một thìa mật ong, một thìa giấm trắng và nửa bát nước sôi để làm "nước cà chua thanh lọc" của riêng bạn. Uống thay cho bữa tối và tuân theo nguyên tắc ăn nhiều bữa nhỏ. Kiên trì trong một đến hai tuần để dễ dàng có được vòng eo thon gọn.

5. Ngâm chân trong nước muối giúp giảm phù nề

Phù nề là một vấn đề phổ biến gây sưng tấy cục bộ ở nhiều phụ nữ, đặc biệt là khi ngồi hoặc đứng lâu, và trong những thay đổi nội tiết tố như kinh nguyệt, khi tình trạng sưng tấy có thể trở nên rõ rệt hơn. Gao Yuanyuan chia sẻ rằng cô ngâm chân mỗi ngày sau giờ làm việc, thêm một thìa muối để thúc đẩy tuần hoàn máu ở chân, giảm sưng tấy và thậm chí có tác dụng làm mịn da.

6. Bài tập đốt mỡ 30 phút của Pamela Reif

Bên cạnh chế độ ăn uống điều độ, tập thể dục cũng rất cần thiết. Ngoài các bài tập aerobic và tạo hình cơ thể thông thường, Gao Yuanyuan còn dành 30 phút cho "Bài tập đốt mỡ Pamela" trong thời gian rảnh rỗi ở nhà hoặc trước khi quay phim. Bài tập này kết hợp giữa tập luyện sức mạnh cường độ cao với aerobic giúp nhanh chóng đổ mồ hôi và đốt cháy mỡ thừa. Nó không chỉ giúp định hình vóc dáng mà còn giảm tích nước hiệu quả và cải thiện làn da.