Du lịch Trung Quốc, khách Việt dở khóc dở cười khi ai cũng để điện thoại xuống đất

Du lịch nước ngoài đầu năm cũng là lựa chọn của nhiều người để có thêm những trải nghiệm mới mẻ, điển hình như đặt chân tới những đô thị sôi động tại Trung Quốc. Với nhiều du khách Việt, ngoài cảnh đẹp hay ẩm thực, những "cú sốc văn hóa" nho nhỏ đôi khi lại là điều khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn cả.

Mới đây, anh chàng Vĩnh Thích Ăn Ngon đã có chuyến du lịch đầu xuân cùng gia đình đến Trung Quốc. Trong hành trình khám phá, khi ghé thăm Thượng Hải - một trong những thành phố hiện đại và sầm uất bậc nhất châu Á - Vĩnh đã bắt gặp một cảnh tượng khiến anh vừa bất ngờ vừa buồn cười.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Tại một khu vực đông người qua lại, rất nhiều du khách và người dân địa phương thi nhau… đặt điện thoại xuống mặt đất. Không phải vô tình làm rơi, cũng không phải đang tìm kiếm thứ gì đó, mà ai nấy đều chủ động cúi xuống, đặt điện thoại ngay ngắn trên nền gạch rồi lùi lại vài bước.

Cảnh tượng này khiến Vĩnh không khỏi thắc mắc. Anh bật cười chia sẻ: "Đi du lịch sao bỏ điện thoại xuống đất hết vậy ta!?" Với những ai lần đầu nhìn thấy, hành động ấy quả thật vừa lạ lẫm, vừa có chút hài hước. Giữa không gian hiện đại, những tòa nhà cao tầng bao quanh, hàng chục chiếc điện thoại nằm la liệt trên nền đất tạo nên khung cảnh khó hiểu.

Sau vài phút quan sát, Vĩnh mới "vỡ lẽ" sự thật phía sau. Hóa ra, mọi người đang "đu trend" chụp ảnh theo một trào lưu đang rất phổ biến. Cách thực hiện khá đơn giản nhưng cho hiệu ứng thị giác ấn tượng: đặt điện thoại sát mặt đất, hướng camera lên trên để chụp ngược từ dưới lên. Vì vị trí này nằm giữa các tòa nhà chọc trời, góc máy thấp sẽ thu trọn bầu trời xanh cùng những công trình cao vút, tạo cảm giác các tòa nhà như vươn thẳng lên vô tận.

Thấy thú vị, Vĩnh cũng thử làm theo. Anh cẩn thận đặt điện thoại xuống, căn chỉnh góc máy rồi bước vào khung hình. Khi xem lại ảnh, kết quả khiến anh bất ngờ. Bức hình có chiều sâu rõ rệt, các tòa nhà hiện lên hùng vĩ, còn nhân vật đứng phía dưới trông nhỏ bé nhưng nổi bật nhờ hiệu ứng tương phản.

Chủ thể chính trong những bức ảnh này là cụm nhà chọc trời nổi tiếng Lujiazui, gồm Shanghai Tower (Tháp Thượng Hải), Jin Mao Tower (Tháp Kim Mậu) và Shanghai World Financial Center (Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải). Bộ ba công trình này nổi bật trên nền trời xanh trong vắt, được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng và nhịp sống sôi động của thành phố.

Việc sử dụng góc máy từ dưới lên không chỉ làm nổi bật chiều cao đồ sộ của các tòa nhà mà còn tăng cường hiệu ứng thị giác thông qua sự tương phản giữa con người và kiến trúc. Chính vì vậy, nơi đây đã trở thành điểm check-in quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh du lịch và video ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Thượng Hải.

Từ một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" khi thấy ai cũng để điện thoại xuống đất, Vĩnh lại có thêm một trải nghiệm thú vị và một bức ảnh ấn tượng mang về. Có lẽ, đôi khi chính những điều tưởng chừng kỳ lạ nhất trong chuyến đi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi sau này.