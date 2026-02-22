Cái Tết của Phương Oanh

Sau một thời gian khá kín tiếng trên mạng xã hội, Phương Oanh mới đây đã khiến nhiều người chú ý khi đăng tải hình ảnh gia đình trong dịp đầu năm. Trong ảnh, nữ diễn viên chụp lại cảnh 2 nhóc tỳ sinh đôi diện trang phục đáng yêu, vẻ mặt bụ bẫm trông đã lớn phổng phao.

Thời gian qua, Phương Oanh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, ít xuất hiện trước truyền thông và hạn chế cập nhật đời sống cá nhân. Vì thế, mỗi động thái của cô trên mạng xã hội đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Lần trở lại này không ồn ào nhưng đủ để khán giả cảm nhận được sự bình yên mà nữ diễn viên đang tận hưởng.

Sau nhiều biến cố, Phương Oanh đón năm mới bên gia đình với tâm thế nhẹ nhàng

Cách đây không lâu, Phương Oanh gây chú ý khi đăng tải một bức hình mang tính ẩn dụ về tình mẫu tử người mẹ đang dần chìm trong làn nước nhưng vẫn cố gắng bồng bế con mình lên cao. Ngay sau khi chia sẻ, hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhận về nhiều tương tác từ cư dân mạng. Tuy nhiên hiện tại, bài đăng này đã không còn hiển thị trên trang cá nhân của nữ diễn viên.

Phương Oanh lặng lẽ xoá bài đăng trên trang cá nhân của mình

Có thể thấy thời gian qua, Phương Oanh thoải mái hoạt động trên mạng xã hội nhiều hơn. Dù chưa hoạt động rầm rộ hay đăng tải trực tiếp trên trang cá nhân, nữ diễn viên dần xuất hiện nhiều hơn thông qua các kênh thứ ba, đủ để khiến khán giả quan tâm và bàn tán.

Trong những đoạn clip nấu ăn, Phương Oanh cho thấy hình ảnh giản dị, không cầu kỳ. Cô dành nhiều thời gian cho căn bếp, chuẩn bị những bữa ăn và chia sẻ bằng giọng nói trầm ấm, gần gũi. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc gắn bó cùng các con, phong thái thoải mái, nhẹ nhàng.

Mỗi lần Phương Oanh lộ diện đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều đoạn clip ghi nhận lượng xem và tương tác cao, kèm theo loạt bình luận hỏi thăm tình hình cuộc sống cũng như gửi lời động viên đến nữ diễn viên. Không ít khán giả cho rằng việc Phương Oanh dần cởi mở hơn trong việc xuất hiện trước công chúng là một tín hiệu tích cực sau quãng thời gian kín tiếng.

Phương Oanh đang dần tích cực lộ diện trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Phương Oanh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được phát sóng khung giờ vàng. Một số bộ phim mà Phương Oanh ghi được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả có thể nhắc đến như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân... Cho đến năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình.

Trong năm 2025, Phương Oanh từng gây chú ý với vai diễn đánh dấu sự trở lại. Chia sẻ về dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh thẳng thắn thừa nhận đây là vai diễn áp lực nhất từ trước đến nay. Sau khi phim lên sóng, diễn xuất của Phương Oanh tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Cách Phương Oanh xử lý cảm xúc tiết chế, tập trung vào ánh mắt và nhịp diễn giúp nhân vật trở nên đời hơn, gần gũi hơn với khán giả Việt.

Nhưng khi hiệu ứng tích cực bắt đầu hình thành, biến cố gia đình bất ngờ kéo đến. Về phía Phương Oanh, cô chọn im lặng, hoàn toàn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào kể từ khi sự việc xảy ra. Đồng thời, các hoạt động mà nữ diễn viên quảng bá cho phim cũng tạm dừng.