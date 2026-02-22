Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ nghệ sĩ 98 tuổi gặp tai nạn nằm liệt giường: Vẫn ca hát, yêu đời

22-02-2026 - 11:51 AM | Lifestyle

"Tôi nhớ nghề lắm, nằm một chỗ nhưng vẫn ca hoài. Tôi còn hai năm nữa là 100 tuổi", nghệ sĩ Ngọc Đáng nói.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm các nghệ sĩ già neo đơn tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, TP.HCM. Được biết, số nghệ sĩ ban đầu di chuyển tới Viện dưỡng lão nghệ sĩ Thị Nghè là 7 người nhưng hiện chỉ còn 3 người.

Nữ nghệ sĩ 98 tuổi gặp tai nạn nằm liệt giường: Vẫn ca hát, yêu đời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng nằm một chỗ

Nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà chia sẻ: "Lúc trước có 7 người nhưng 2 người mới qua đời nên còn 5 người. Cô Diệu Hiền ở phòng bên cạnh tôi, còn Mạc Can và Ngọc Đáng yếu quá giờ phải xuống nằm ở trạm xá.

Ngọc Đáng bị té ngã do hai chân đi không được, Mạc Can cũng vậy. Thành ra bây giờ cả viện dưỡng lão chỉ còn 3 người, trong đó có tôi. Tôi phải cố đi lại trong phòng dù phải chống gậy, nếu không đi xương khớp cứng lại còn không đi nổi nữa".

Sau khi thăm hỏi 3 nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã ra khu trạm xá để thăm nghệ sĩ Ngọc Đáng hiện đang nằm liệt giường. Được biết, nghệ sĩ Ngọc Đáng năm nay đã trò 98 tuổi. Cách đây hai năm, bà bị ngã khi di chuyển trong phòng tắm.

Nữ nghệ sĩ 98 tuổi gặp tai nạn nằm liệt giường: Vẫn ca hát, yêu đời - Ảnh 2.

Nhân viên trung tâm phát hiện, đưa bà đến điều trị tại trạm xá từ đó đến nay. Bác sĩ chẩn đoán nghệ sĩ gạo cội bị nứt xương chậu, không thể hồi phục nên mất khả năng đi lại vĩnh viễn.

Từ đó tới nay, nữ nghệ sĩ phải nằm liệt giường, không thể đi lại. Tuy vậy, bà vẫn minh mẫn. Dù ở tuổi 98 và nằm liệt giường nhưng bà vẫn nhận ra nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký. Bà tỏ ra vui mừng khi gặp các đàn em, liên tục hỏi han, nắm tay, trò chuyện, tay bắt mặt mừng.

Giọng nói của bà vẫn khỏe khoắn, rõ ràng. Nhận được lì xì từ nghệ sĩ Phương Dung, bà nói: "Tôi rất cảm ơn cô. Lì xì to thế này, dễ gì ngày nào cũng có".

Thậm chí, nghệ sĩ Ngọc Đáng còn cất giọng hát ngọt ngào, làn hơi vẫn khỏe. Bà còn cười lớn, sảng khoái, rất nhiều năng lượng, yêu đời. Bà nói: "Tôi nhớ nghề lắm, nằm một chỗ nhưng vẫn ca hoài. Tôi còn hai năm nữa là 100 tuổi".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

