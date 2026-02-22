Gia đình ở Hà Nội xây nhà 7 tầng, bỏ thêm 1,5 tỷ để làm hầm cao 3m và thấy hoàn toàn xứng đáng

Xây nhà là việc đại sự, và với gia đình chị Thao (chủ kênh TikTok @giadinhpira), căn nhà 7 tầng tại Hà Nội không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là thành quả của sự tính toán kỹ lưỡng và gu thẩm mỹ tinh tế. Với diện tích 90m2, căn nhà khiến cộng đồng mạng trầm trồ không chỉ bởi quy mô mà còn bởi những giải pháp không gian cực kỳ khoa học.

Tầng hầm 1,5 tỷ đồng: Khoảng không "vô hình" giải quyết bài toán diện tích

Điểm khác biệt lớn nhất và cũng là phần "ngốn" nhiều ngân sách nhất trong căn nhà của chị Thao chính là chiếc tầng hầm cao hơn 3m. Thông thường, các gia đình làm hầm chủ yếu để giải quyết chỗ để xe, nhưng chị Thao lại đưa ra một quyết định hoàn toàn khác biệt: dùng toàn bộ 90m2 diện tích hầm chỉ làm kho chứa đồ.

Quyết định này xuất phát từ một thực tế khách quan tại khu vực chị sinh sống, nơi các công trình bị giới hạn nghiêm ngặt về chiều cao tầng nổi. Để gia tăng diện tích sử dụng cho gia đình 4 người mà không vi phạm quy định, vợ chồng chị Thao đã quyết định làm thêm tầng hầm cao 3m.

Vậy nên chi phí xây dựng sẽ "đội" lên khá nhiều, chỉ riêng làm móng và hầm nhà đã hết 1,5 tỷ - chị Thao chia sẻ trên trang cá nhân.

"Tầng hầm là không gian tốn tiền nhất trong căn nhà của Thao, nhìn qua thì không ai biết nhà Thao có hầm. Nhà Thao không để xe dưới hầm mà để ở sân tầng 1, còn hầm xuống. Còn hầm thì sâu bên trong, có cầu thang bộ và thang máy xuống.

Xây căn hầm này tốn đến 1/3 chi phí xây thô của cả căn nhà. Nhà Thao thì 3 bên đều có nhà sát vách nên chi phí cừ cả 3 nhà cũng tốn vài trăm triệu. Sau khi hoàn thiện thì đây là không gian mình cực kỳ tâm đắc, bao nhiêu đồ đạc chưa dùng hoặc không dùng đến mình cất vào hầm. Diện tích riêng tầng hầm đã là 90m2" - chị Thao chia sẻ.

Cô cũng chia sẻ thêm, cô không làm đường dốc xuống hầm nên có thể tận dụng được khoảng sân rộng ngay từ cổng bước vào. Khu vực sân này có thể trang trí thêm cây xanh hay tổ chức những bữa tiệc nhỏ như tiệc tất niên chẳng hạn có đủ sức chứa vài chục người ngồi, trong khi đó vẫn có tầng hầm để chứa đồ, giúp nhà cửa luôn gọn gàng và sạch sẽ.

Còn góc sân thì bên dưới là sân để xe, chỗ vui chơi của các bé, tổ chức tiệc... bên trên là khoảng thông tầng nên rất thoải mái. Một thiết kế tối ưu được không gian sống của cả gia đình.

Cánh cổng tự động trị giá 60 triệu: Tiện đủ mọi đường - An toàn khi sử dụng

Bên cạnh cấu trúc kiên cố, căn nhà còn được trang bị những công nghệ hiện đại để phục vụ cuộc sống. Đáng chú ý nhất là hệ thống cổng tự động trị giá 60 triệu.

Về kích thước thì mặt tiền nhà là 6m và cánh cổng rộng 4,5m, cổng chia làm 4 cánh. "Chi phí phần cổng khoảng 25 triệu, nhà Thao lắp thêm mô tơ âm sàn của Ý, có thể mở tự động cả 2 cánh hoặc 1 cánh, riêng mô tơ là 37 triệu. Thao có lắp thêm cảm biến dừng an toàn khi đóng mở, bộ vân tay mã số ngoài cổng. Nếu đang đóng mà có người đi qua thì cổng sẽ dừng lại để đảm bảo an toàn.

Cổng được điểu khiển bằng điều khiển cầm tay, app điện thoại và có cả khóa cơ dự phòng. Mình có thể đóng mở từ xa bằng app điện thoại, nhiều khi có shipper giao đồ thì mình chỉ cần check cam và ấn mở cổng cho họ mang đồ vào mà không phải xuống tận nơi mở cửa, sau đó mình lại ấn đóng cửa là được" - chị Thao chia sẻ.

Phòng khách rộng thênh thang, riêng sofa đã dài 5m

Phòng khách của gia đình chị Thảo được thiết kế theo phong cách hiện đại, đề cao sự tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và ấm cúng. Toàn bộ không gian được chăm chút kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn vật liệu đến cách bố trí nội thất, với tổng chi phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng cho các hạng mục như ốp tường, tủ trang trí, gương lớn, bộ sofa và bàn trà.

Điểm nhấn nổi bật nhất là bộ sofa dài tới 5m, giúp gia đình thoải mái tiếp đón đông khách mà không lo thiếu chỗ ngồi. Khi nhà có tiệc hay tụ họp, mọi người có thể quây quần bên nhau trong không gian rộng rãi, gần gũi và thân mật.

Tất cả tạo nên một không gian sinh hoạt chung vừa tiện nghi, vừa ấm áp - nơi gắn kết các thành viên trong gia đình sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.

Phòng ngủ master rộng 70m2: Thiết kế như resort thu nhỏ

Bên cạnh phòng khách sang trọng, căn nhà còn gây ấn tượng mạnh với phòng ngủ master rộng tới 70m2 - một diện tích hiếm thấy trong các căn nhà phố tại Hà Nội. Không gian này được vợ chồng chị Thảo dành nhiều tâm huyết để thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi và thư giãn tuyệt đối.

Nhờ diện tích rộng rãi, phòng ngủ được bố trí đầy đủ các khu vực chức năng như giường ngủ cỡ lớn, khu thay đồ, hệ tủ quần áo âm tường, bàn trang điểm và góc thư giãn riêng, tạo cảm giác như đang ở trong một căn hộ cao cấp hay resort thu nhỏ.

Ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa thông qua hệ cửa sổ lớn và khoảng thông tầng, giúp căn phòng luôn thoáng đãng, dễ chịu. Tông màu trung tính nhẹ nhàng kết hợp với ánh đèn vàng ấm áp mang lại cảm giác thư thái, dễ đi vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc.

Gian bếp tiện nghi: Không gian "giữ lửa" được đầu tư kỹ lưỡng

Không chỉ phòng khách hay phòng ngủ master, gian bếp của gia đình chị Thảo cũng là khu vực nhận được rất nhiều sự quan tâm. Chị chia sẻ rằng trong 5 năm qua, bản thân đã thay đổi bếp tới 5 lần, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự cảm thấy hài lòng. Điểm nhấn lớn nhất của căn bếp chính là hệ chậu rửa 1 hố cỡ lớn, mang lại trải nghiệm sử dụng vô cùng tiện lợi.

Theo chị Thảo, chậu rửa siêu rộng giúp việc rửa mâm, xoong nồi trở nên dễ dàng, thoải mái hơn rất nhiều. Thiết kế bo góc cong mềm mại giúp việc vệ sinh nhanh gọn, hạn chế tối đa tình trạng bám bẩn ở các khe kẽ. Phần hố rác lớn giúp thoát nước nhanh, tránh tắc nghẽn đường ống và dễ dàng làm sạch sau mỗi lần sử dụng. Đặc biệt, chất liệu inox 304 cao cấp không chỉ bền bỉ, chống gỉ sét mà còn hạn chế bám nước, giữ cho bề mặt luôn sáng bóng.

Ngoài ra, hệ phụ kiện đi kèm như giá úp bát, giá treo giẻ, cài thớt, cài mâm và chậu rửa phụ tích hợp thoát nước cũng giúp tối ưu công năng sử dụng, khiến việc sơ chế, nấu nướng trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

Quyết định đúng đắn: Ký hợp đồng trọn gói xây dựng

Vợ chồng chị Thảo lựa chọn ký hợp đồng trọn gói thi công phần thô từ tháng 12/2024. Đây được xem là một quyết định sáng suốt, đặc biệt trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng liên tục biến động. Bước sang năm 2025, khi chi phí nguyên vật liệu tăng cao, mức chênh lệch so với hợp đồng ban đầu không quá lớn, giúp gia đình chủ động hơn trong việc kiểm soát ngân sách.

"Chưa kể nhà Thao còn làm hầm phải cừ 3 nhà giáp ranh và phải chống nhà, trong giá trình thi công cũng gặp một vài vấn đề phải đền bù. Vì đã ký hợp đồng với đơn vị thi công trọn gói rồi nên là chi phí đền bù ấy là bên xây dựng phải chịu chi phí này. Với Thao thì việc ký hợp đồng trọn gói thi công phần thô là quyết định rất đúng đắn" - chị Thao chia sẻ.

Tết đầu tiên trong nhà mới: Ấm áp, đủ đầy và trọn vẹn yêu thương

Tết năm nay mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với gia đình chị Thảo khi cả nhà chính thức dọn về tổ ấm mới. Chị Thảo tự tay trang hoàng từng góc nhỏ, từ phòng khách, gian bếp đến khu vực cầu thang, ban công, đâu đâu cũng rực rỡ sắc xuân, tạo nên không khí Tết ấm cúng và đầy sức sống.

Mỗi chi tiết trang trí đều được mẹ hai con chăm chút tỉ mỉ, gửi gắm mong muốn về một năm mới bình an, đủ đầy và hạnh phúc. Không gian sống rộng rãi, tiện nghi giúp cả gia đình thoải mái quây quần, sum họp, tổ chức tiệc tất niên mời họ hàng bạn bè tới dự... cùng nhau nấu nướng, trò chuyện và tận hưởng những khoảnh khắc đoàn viên quý giá.

(Nguồn: @giadinhpira)