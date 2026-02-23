Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình

23-02-2026 - 15:53 PM | Lifestyle

Lịch trình chơi Tết của Tóc Tiên quá "cháy".

2026 là cái Tết đầu tiên của Tóc Tiên sau khi xác nhận ly hôn với Touliver. Vì vậy, mọi động thái của cô trong dịp đầu năm đều nhận được sự quan tâm nhất định. Vào mùng 3 Tết, Tóc Tiên đăng tải loạt khoảnh khắc check-in ở nước ngoài cùng bàn tiệc Tết đậm chất Việt với các món quen thuộc như thịt kho, bánh tét, canh khổ qua… Sau đó, Tóc Tiên còn đăng ảnh bên cạnh các em để khẳng định đã có những ngày đầu năm sum vầy bên gia đình.

Sau khi chia sẻ hình ảnh đón Tết tại Mỹ bên gia đình, Tóc Tiên tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ với động thái mới nhất là tiết lộ đã quyết định quay trở lại Việt Nam chỉ ít ngày sau đó. Theo những cập nhật mới nhất trên mạng xã hội, đến mùng 6 Tết, Tóc Tiên đã xuất hiện trở lại tại Việt Nam và tụ họp cùng hội bạn Puka, Gin Tuấn Kiệt, Mai Tiến Dũng... Việc Tóc Tiên di chuyển liên tục giữa hai quốc gia trong thời gian cực ngắn khiến nhiều người chú ý.

Trước đó, khi netizen hỏi về Tết năm nay có điều gì đặc biệt, nữ ca sĩ đã trả lời: "Tưởng cô đơn ăn Tết một mình, cuối cùng được ăn Tết ở cả Việt Nam và Mỹ trong 5 mùng".

Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình - Ảnh 1.
Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình - Ảnh 2.

Tóc Tiên đã về Việt Nam vào mùng 6 Tết (Ảnh: FBNV)

Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình - Ảnh 3.

Cô xuất hiện trong buổi tụ họp đầu Xuân tại nhà vợ chồng Puka, Gin Tuấn Kiệt (Ảnh: FBNV)

Tết năm nay của Tóc Tiên và Touliver diễn ra trong hai không gian hoàn toàn khác biệt. Nếu những năm trước, hình ảnh cặp đôi cùng nhau ra Hà Nội đón năm mới, quây quần bên gia đình thì năm nay mỗi người lại có một lịch trình riêng.

Tóc Tiên đón giao thừa, vui chơi cùng bạn bè tại TP.HCM. Cô xuất hiện với thần thái thoải mái và liên tục cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ đầu năm. Sau đó, nữ ca sĩ bất ngờ sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình, chia sẻ hình ảnh bàn tiệc Tết đậm chất Việt. Nhịp di chuyển liên tục cho thấy lịch trình đầu năm của Tóc Tiên khá bận rộn, nhưng các hình ảnh được chia sẻ đều toát lên tinh thần tích cực.

Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình - Ảnh 4.
Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình - Ảnh 5.

Vào ngày mùng 2 Tết, Tóc Tiên sang Mỹ, cô cho biết năm nay mình ăn Tết cả Việt Nam và Mỹ (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Touliver lựa chọn về Hà Nội, dành thời gian bên gia đình. Nam producer đăng tải những khoảnh khắc ấm cúng với mâm cơm sum họp, không gian nhà được trang hoàng dịp Tết và các buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết. Trang cá nhân của anh không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến chuyện riêng tư, vẫn giữ phong cách điềm tĩnh quen thuộc.

Quyết định gây bất ngờ của Tóc Tiên sau khi sang Mỹ đón Tết cùng gia đình - Ảnh 6.

Touliver đón năm mới tại Hà Nội cùng gia đình (ảnh: FBNV)

Chưa bao giờ thấy Tóc Tiên rực rỡ như thế này!

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Tóc Tiên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá du xuân cùng nhà Văn Hậu, visual trẻ đẹp đỉnh chóp, Doãn Hải My cũng phải dè chừng

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá du xuân cùng nhà Văn Hậu, visual trẻ đẹp đỉnh chóp, Doãn Hải My cũng phải dè chừng Nổi bật

Căn bếp 230 triệu của vợ chồng trẻ Hà Nội: Có món đồ hơn 40 triệu, nhìn là hiểu vì sao ai cũng mê

Căn bếp 230 triệu của vợ chồng trẻ Hà Nội: Có món đồ hơn 40 triệu, nhìn là hiểu vì sao ai cũng mê Nổi bật

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đi hát hội chợ, được nhiều người vây kín chụp ảnh

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời đi hát hội chợ, được nhiều người vây kín chụp ảnh

15:18 , 23/02/2026
Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ Tết

Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ Tết

14:55 , 23/02/2026
Năm mới, HỌC NGAY hệ thống tiết kiệm 3 tầng của người Nhật: Tiền không bao giờ cạn!

Năm mới, HỌC NGAY hệ thống tiết kiệm 3 tầng của người Nhật: Tiền không bao giờ cạn!

14:35 , 23/02/2026
Mẹ tôi duy trì 10 thói quen trước khi ngủ suốt 30 năm: Sáng nào cũng bắt đầu nhẹ tênh, không vội vã

Mẹ tôi duy trì 10 thói quen trước khi ngủ suốt 30 năm: Sáng nào cũng bắt đầu nhẹ tênh, không vội vã

13:42 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên