Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

28-11-2025 - 11:10 AM | Lifestyle

Ngoài đồ hiệu và xe sang, cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng cũng rất ấn tượng.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng là một trong những cặp đôi đẹp và bền vững nhất showbiz Việt. Sau hơn một thập kỷ đồng hành, cả hai chính thức về chung nhà vào năm 2019 và hiện đã có hai cô con gái đáng yêu là Winnie và Hannie. Không chỉ hạnh phúc trong đời sống hôn nhân, Đông Nhi - Ông Cao Thắng còn gây chú ý bởi khối tài sản kếch xù. Trước khi kết hôn, Đông Nhi đã là một trong những ca sĩ thành công nhất Vbiz, còn Ông Cao Thắng là thiếu gia của một tập đoàn nhựa, đồng thời là nhà sản xuất âm nhạc tài năng. Cặp đôi sở hữu khối tài sản đáng nể từ bất động sản đến kinh doanh.

Giữa năm 2024, Đông Nhi - Ông Cao Thắng khiến công chúng trầm trồ khi tậu thêm một căn hộ cao cấp tọa lạc ngay trung tâm Quận 1 (TP.HCM), chỉ vài tháng sau khi nữ ca sĩ tiết lộ mang thai con thứ hai là bé Hannie.

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 1.
Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 2.

Được biết, căn hộ mới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng có mức giá khoảng 300 triệu đồng/m2, thuộc top bất động sản cao cấp nhất tại khu vực Quận 1. Nằm trong một khu phức hợp hiện đại, căn hộ sở hữu đầy đủ tiện ích phục vụ mọi nhu cầu của gia đình, từ hồ bơi, sân chơi cho trẻ, phòng gym, không gian yoga và khu sinh hoạt chung. Đông Nhi chia sẻ mọi thứ trong căn hộ đã được hoàn thiện, vợ chồng cô chỉ cần xách vali vào ở.

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 3.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng trong căn hộ mới

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 4.

Không gian sống gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 5.

Khu vực phòng khách và bếp có thiết kế liền kề. Bên cạnh là ban công thoáng đãng

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 6.

Nội thất trong căn hộ có tông be - trắng chủ đạo, tạo cảm giác thoáng đãng, ấm cúng

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 7.

Khu vực bàn ăn được đặt ở góc tường, hợp thẩm mỹ và tiện nghi sinh hoạt

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 8.

Ban công sở hữu tầm nhìn bao quát ra cảnh quan thành phố và sông Sài Gòn

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 9.

Phòng tắm được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, mang lại cảm giác thư giãn như ở spa

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng- Ảnh 10.

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng thường đưa con gái lên khu hồ bơi trên cao của tòa nhà để vui chơi, thư giãn. Nữ ca sĩ cho biết, từ ngày nhận nhà, có lẽ con gái cô là người thích thú nhất.

