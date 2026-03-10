Bùng nổ loạt sự kiện Năm du lịch quốc gia 2026: Pháo hoa thắp sáng Đại ngàn Gia Lai

Năm Du lịch quốc gia 2026 với hai linh vật chú voi Anh Chiêng và cá voi Bé Sóng

Mở màn cho Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ là lễ khai mạc với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” diễn ra ngày 28/3. Trong không gian sân khấu được dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, ánh sáng và các màn trình diễn giàu cảm xúc kể hành trình mới mẻ khi “voi” Gia Lai đồng hành cùng “cá voi” Bình Định.

Đêm khai mạc không chỉ là một bữa tiệc thị giác với pháo hoa rực rỡ và âm nhạc, mà còn hứa hẹn mở ra hành trình khám phá một Gia Lai sôi động. 244 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao và xúc tiến đầu tư sẽ lần lượt diễn ra trên khắp tỉnh trong năm nay, biến vùng đất đại ngàn trầm lắng bấy lâu thành một sân khấu sôi động của lễ hội, trải nghiệm và kết nối.

Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách. Ảnh: Dũng Nhân

Khi đại ngàn gặp đại dương

Những năm qua, Gia Lai ngày càng khẳng định sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2025, Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu lượt khách, lọt top 10 địa phương có lượng khách và doanh thu du lịch cao nhất cả nước.

Sau khi sáp nhập với Bình Định, Gia Lai (mới) hiện là địa phương có diện tích lớn thứ hai cả nước, sở hữu hành lang biển - cao nguyên độc đáo. Trước đây nhắc đến Gia Lai, người ta chỉ nghĩ đến những cao nguyên xanh mướt, tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn hùng vĩ, đến Pleiku trong lời hát “Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi…”. Giờ đây, dư địa phát triển du lịch của đại ngàn được mở rộng hơn bao giờ hết, khi được bao trùm cả viên ngọc biển miền Trung - Quy Nhơn, với những Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng - Tiên Sa... Và từ nay, đến với Gia Lai, du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn combo “lên rừng - xuống biển” mới mẻ.

Biển hồ Pleiku - viên ngọc bích nơi cao nguyên

Năm du lịch quốc gia 2026 lấy chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ chính thức được phát động với lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 28/3 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc, bên cạnh các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai chuỗi sự kiện đáng chú ý bao gồm Hội thảo “Gia Lai kích hoạt kinh tế xanh: Bất động sản, Du lịch, Hàng không cùng cất cánh” tại quần thể FLC Quy Nhơn (Quy Nhơn). Sự kiện quy tụ các Bộ ban ngành Trung ương, cơ quan quản lý, Đại sứ quán các nước, các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, các Tập đoàn khách sạn - khu nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hàng không - du lịch…. Sự kiện Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai 2026 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 700 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại các sự kiện này, tỉnh Gia Lai hướng tới thúc đẩy thảo luận tìm các giải pháp du lịch bền vững, hình thành các sản phẩm đặc trưng từ nông nghiệp kết hợp du lịch, du lịch thông minh đến phát triển các điểm đến đẳng cấp quốc tế. 122 dự án và 132 biên bản ghi nhớ sẽ được ký kết tại sự kiện, mở ra các cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực hạ tầng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ.

Đồng thời, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, đón tiếp các đại sứ và tổng lãnh sự tham gia chương trình “Du xuân hữu nghị”, nhằm mở rộng kết nối quốc tế và quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương.

Gia Lai bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Đòn bẩy tăng trưởng

Là đơn vị đóng vai trò tiên phong trong việc "thay da đổi thịt" du lịch Quy Nhơn (Bình Định cũ) thông qua các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, góp phần đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch, tập đoàn FLC sẽ tiếp tục đồng hành tích cực với tỉnh Gia Lai để thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế nói chung.

Cụ thể, FLC phối hợp cùng tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo “Gia Lai kích hoạt kinh tế xanh: Bất động sản, Du lịch, Hàng không cùng cất cánh” tại quần thể FLC Quy Nhơn vào ngày 28/3/2026. Theo nhiều chuyên gia, việc kết nối ba trụ cột bất động sản - du lịch - hàng không đang trở thành động lực quan trọng đối với các điểm đến mới nổi, đặc biệt tại những khu vực giàu tiềm năng nhưng còn thiếu hệ thống hạ tầng du lịch quy mô lớn như Tây Nguyên.

Quần thể FLC Quy Nhơn - nơi diễn ra hội thảo “Gia Lai kích hoạt kinh tế xanh: Bất động sản, Du lịch, Hàng không cùng cất cánh”

Bên cạnh đó, tập đoàn FLC cũng đang chuẩn bị khởi công dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và giải trí FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort tại Pleiku. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp du lịch - thể thao - giải trí quy mô lớn của khu vực Tây Nguyên, bao gồm sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế, khách sạn - resort cao cấp, khu biệt thự nghỉ dưỡng cùng hệ thống tiện ích hội nghị, giải trí…

Khi hoàn thành, quần thể này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch của địa phương, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch cao cấp gắn với trải nghiệm thiên nhiên đặc trưng của vùng cao nguyên.

Đồng thời, chuỗi 5 giải đấu Bamboo Airways Golf Tournament 2026 được FLC tổ chức xuyên suốt năm, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm tỷ đồng, dự kiến thu hút đông đảo golfer cùng du khách và đối tác đến tham dự.

Sự kết hợp giữa chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch, các hoạt động xúc tiến đầu tư cùng sự tham gia của doanh nghiệp như FLC, Bamboo Airways đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch mới, mở ra dư địa để Gia Lai vươn lên trở thành điểm đến sinh thái và trải nghiệm văn hóa đặc sắc của khu vực Tây Nguyên trong thời gian tới, nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch.