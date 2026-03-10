Một thương hiệu thời trang cao cấp tung BST Xuân - Hè 2026, định nghĩa lại phong thái lãnh đạo thế hệ mới

Bộ sưu tập lần này của BOSS tiếp tục khai thác chiều sâu của kỹ thuật may đo di sản, đồng thời kết hợp với tư duy thẩm mỹ đương đại, nơi mỗi thiết kế trở thành tuyên ngôn về cá tính và bản sắc riêng của người mặc.

Chiến dịch Xuân - Hè 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật đang nhận được sự chú ý trong làng giải trí và thời trang quốc tế như nữ diễn viên Meghann Fahy, nam diễn viên Corey Mylchreest, trưởng nhóm SEVENTEEN - S.COUPS và người mẫu Sacha Quenby. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào sức hút của các đại sứ thương hiệu, BOSS lựa chọn cách xây dựng hình ảnh họ như những nhân tố đại diện cho tinh thần “Be the Next” - những cá nhân sẵn sàng phá vỡ giới hạn để dẫn dắt tương lai.

Trong bộ sưu tập mới, BOSS tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực may đo khi giới thiệu loạt thiết kế suit với cấu trúc sắc sảo nhưng vẫn đảm bảo sự nhẹ nhàng và linh hoạt cần thiết cho mùa hè. Các phom dáng được tinh chỉnh nhằm mang lại cảm giác thoải mái tối đa, đồng thời vẫn duy trì vẻ thanh lịch vốn là dấu ấn đặc trưng của thương hiệu.

Trưởng nhóm SEVENTEEN - S.COUPS

Người mẫu Sacha Quenby

Một trong những điểm nhấn của bộ sưu tập chính là việc sử dụng chất liệu len merino mềm nhẹ như tơ. Loại vải này không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc mà còn có khả năng thích ứng linh hoạt với nhịp sống hiện đại, giúp trang phục giữ được vẻ ngoài sang trọng và chỉn chu trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Bảng màu Xuân - Hè 2026 của BOSS cũng cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý so với những gam màu quen thuộc trước đây. Bên cạnh các tông trung tính như trắng ấm, nâu đất và beige, bộ sưu tập còn được bổ sung những sắc thái tươi mới như hoa cà và tím nhạt. Sự kết hợp này mang lại diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn cho các thiết kế mà vẫn giữ được tinh thần thanh lịch đặc trưng.

Về mặt kỹ thuật, BOSS tiếp tục cải tiến phương pháp dựng phom trang phục nhằm giảm áp lực lên phần vai, giúp người mặc cảm thấy linh hoạt hơn trong từng chuyển động. Sự thay đổi này không làm mất đi vẻ trang trọng của các thiết kế suit, mà ngược lại còn mang đến cảm giác tự tin và “quyền lực mềm” đặc trưng của phong cách BOSS.

Các đường cắt may tại phần eo và ống tay áo cũng được tính toán tỉ mỉ để phù hợp với tỷ lệ hình thể hiện đại. Nhờ đó, những thiết kế may sẵn vẫn mang lại cảm giác vừa vặn như được đặt may riêng. Đây được xem là cách BOSS đưa tinh thần bespoke - vốn thường chỉ xuất hiện trong trang phục may đo thủ công - vào các dòng sản phẩm ready-to-wear.

Không gian của chiến dịch Xuân - Hè 2026 được xây dựng với ánh sáng rực rỡ và bầu không khí rộng mở, gợi cảm giác tự do và năng động. Hình ảnh những bộ suit rời khỏi bối cảnh đô thị quen thuộc để hòa mình vào ánh nắng mùa hè tạo nên một câu chuyện thị giác về sự dịch chuyển và những hành trình mới.

Bên cạnh các thiết kế dành cho nam, trang phục nữ trong bộ sưu tập cũng mang nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Các thiết kế được xây dựng trên tinh thần tối giản, tập trung tôn vinh phom dáng tự nhiên của người mặc. Những đường nét gọn gàng và thanh thoát giúp trang phục vừa giữ được tính ứng dụng cao, vừa mang lại vẻ tinh tế đặc trưng của thương hiệu. Song song đó, BOSS cũng giới thiệu thêm các thiết kế mang hơi hướng thể thao năng động, góp phần mở rộng lựa chọn cho tủ đồ mùa hè.

Ở mảng phụ kiện, BOSS tiếp tục mang đến nhiều thiết kế mới nhằm hoàn thiện tổng thể phong cách của bộ sưu tập. Nổi bật trong số đó là dòng túi BOSS REVERS, được lấy cảm hứng từ phần ve áo của những bộ suit biểu tượng - chi tiết gắn liền với nghệ thuật may đo thủ công.

BOSS REVERS được chế tác từ các loại da cao cấp mềm mịn, mang lại cảm giác sang trọng và tinh tế. Túi có hai kích cỡ khác nhau, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng. Bảng màu của dòng sản phẩm cũng khá đa dạng, từ tông lạc đà đậm cho đến các phối màu cổ điển như nâu và đen.

Nhờ thiết kế mang đậm dấu ấn di sản của thương hiệu, BOSS REVERS được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những mẫu túi nổi bật của mùa mốt mới. Bên cạnh đó, BOSS cũng bổ sung thêm nhiều phụ kiện khác như đồng hồ, trang sức và kính mắt, góp phần hoàn thiện tủ đồ Xuân - Hè 2026 theo phong cách đồng bộ.

Thông qua bộ sưu tập lần này, BOSS tiếp tục khẳng định định hướng phát triển xoay quanh sự kết hợp giữa di sản may đo và tinh thần sáng tạo hiện đại. Thông điệp “Be the Next” không chỉ là khẩu hiệu cho một chiến dịch thời trang, mà còn là lời khuyến khích mỗi cá nhân tự tin định hình phong cách riêng và làm chủ hành trình phía trước của mình.

Tại Việt Nam, thương hiệu BOSS được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.