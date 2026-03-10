Trấn Thành phải học 3 ngoại ngữ để đóng phim Hàn, có 1 thứ tiếng khiến ai cũng thắc mắc “chưa nghe thấy bao giờ”

Ngày 9/3, ekip bộ phim The Sword: A Legend of the Red Wolf đã công bố những hình ảnh đầu tiên từ buổi đọc kịch bản kết hợp diễn tập hành động với sự tham gia của toàn bộ dàn diễn viên chính. Đáng chú ý, khoảnh khắc Trấn Thành làm việc cùng các đồng nghiệp Hàn Quốc nhanh chóng khiến MXH Việt Nam xôn xao. Khác với các buổi đọc kịch bản truyền thống, hoạt động lần này được tổ chức theo hình thức vừa trao đổi lời thoại vừa tập luyện các phân cảnh chiến đấu, giúp diễn viên sớm nhập vai và làm quen với không khí căng thẳng của một câu chuyện sử thi.

Một chi tiết khiến nhiều khán giả Việt “phổng mũi tự hào” là nhiều trang tin Hàn Quốc gọi Trấn Thành là “diễn viên quốc dân Việt Nam”. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng bật mí thêm về nội dung và nhân vật mình đảm nhận. Được biết, lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông, thời điểm vương quốc Cao Câu Ly sụp đổ. Câu chuyện theo chân Chilseong (Park Bo Gum), một nô lệ mất trí nhớ buộc phải bước vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại.

Theo tiết lộ từ Trấn Thành, anh sẽ hóa thân thành Tiết Nhân Quý, vị chỉ huy đứng đầu An Đông Đô hộ phủ thời Nhà Đường. Nhân vật được xây dựng với khí chất quyền lực, giữ vai trò quan trọng trong việc định hình cục diện chính trị ở khu vực phía Bắc. Để thể hiện trọn vẹn vai diễn lịch sử này, nam nghệ sĩ tiết lộ anh phải luyện tập thoại bằng ba ngôn ngữ khác nhau, gồm Hán ngữ cổ, tiếng Mông Cổ và đặc biệt là Old Turkic, thường được gọi trong sử sách là tiếng Đột Quyết.

Chính cái tên “tiếng Đột Quyết” đã khiến không ít cư dân mạng tò mò vì quá lạ. Thực chất, đây là ngôn ngữ từng được sử dụng bởi liên minh các bộ tộc Đột Quyết ở Trung Á vào khoảng thế kỷ VI-VIII. Ngôn ngữ này được xem là dạng Turk cổ sớm nhất từng được ghi chép, nổi tiếng với hệ chữ khắc trên các bia đá cổ tại thung lũng Orkhon (Mông Cổ).

Ngoài ra, tiếng này cũng sử dụng hệ chữ Orkhon, dạng ký tự góc cạnh thường được khắc trên đá, trông khá giống các ký hiệu rune cổ ở châu Âu. Chính vì vậy, việc tái hiện lại cách phát âm của ngôn ngữ này trong phim đòi hỏi diễn viên phải luyện tập kỹ lưỡng với các chuyên gia lịch sử và ngôn ngữ. Ngày nay, nó đã gần như biến mất khỏi đời sống thường nhật, chỉ còn tồn tại trong nghiên cứu lịch sử và ngôn ngữ học. Vì vậy việc phải học để phát âm phục vụ vai diễn cũng là thử thách không nhỏ đối với nam nghệ sĩ Việt.

Không ít khán giả cũng cho rằng chi tiết này phần nào cho thấy mức độ đầu tư của dự án. Với bối cảnh trải dài từ vùng Liêu Đông đến các thế lực du mục phương Bắc, việc đưa nhiều ngôn ngữ cổ khác nhau vào phim được xem là cách để tăng tính chân thực cho thế giới lịch sử mà bộ phim xây dựng.